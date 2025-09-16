Gades Romana: El imperio cofrade gaditano

Roma, Cádiz y la Semana Santa. La Fundación Cajasol ha llevado un paso más lejos la celebración del Gades Romana que el Ayuntamiento ha promovido dentro de ese ciclo anual Orgullos@s de nuestra Historia y que arrancará este viernes, inaugurando una exposición en la que une directamente el imperio romano con la Semana Santa gaditana.

Con una veintena de hermandades participantes (hay enseres de la Santa Caridad, Despojado, Humildad y Paciencia, Prendimiento, Vera-Cruz, Columna, Ecce-Homo, Piedad, Aguas, Sentencia, Cigarreras, Caminito, Afligidos, Nazareno, Perdón, Expiración, Siete Palabras y Santo Entierro) y más de un centenar de piezas expuestas, la sede de la Fundación Cajasol repasa la presencia de Roma en "uno de los temas más significativos, imperecederos y vitales de la historia": el proceso a Jesús de Nazaret, según reza en el recorrido expositivo.

Así, desde el juicio con Poncio Pilato como protagonista, se repasan los distintos castigos que le fueron aplicados a Jesús de Nazaret "según la lex lulia maiestatis, que castigaba al insurgente con la muerte según el derecho romano, transformando con ello un delito religioso en político". Esas condenas las concreta la exposición en la flagelación, el escarnio y el castigo de la cruz, momentos centrales de la Pasión y Muerte que en la Semana Santa gaditana recogen tanto los grupos escultóricos que procesionan en los pasos de misterio como elementos concretos de esos pasos procesionales o de los cortejos.

Las imágenes de la inauguración de la exposición Gades Cofrade / Lourdes de Vicente

Así, se expone en la Fundación Cajasol el misterio completo de la hermandad de Sentencia, los dos sayones de Columna o los tres romanos (dos soldados y un sayón) del misterio del Despojado; así como romanos de Cigarreras, Prendimiento y Siete Palabras. Y se reproducen pasajes como la presentación de Jesús al pueblo, el beso de Judas, la coronación de espinas, o la caída con la cruz que han sido tallados en cartelas de los pasos del Cristo de las Aguas o del misterio de Afligidos. Incluye también la muestra una selección de Senatus, la insignia presente en prácticamente todos los cortejos procesionales (siempre iniciando el segundo tramo de la procesión) para evocar al imperio romano; y los elementos de la pasión reproducidos en la plata del siglo XVIII de Santo Entierro o en las varas del Caminito, o los INRI que los romanos clavaron en la Cruz, o coronas de espinas.

En todo este catálogo expositivo se realiza también un recorrido histórico y artístico de la propia Semana Santa. Así, hay nombres propios de la imaginería, como Francisco Buiza, Jácome Maggio, Castillo Lastrucci, Ortega Brú, Alfonso Berraquero, Luis González Rey o Francisco Romero Zafra; y piezas que se remontan al siglo XVII (como los Patronos de la Santa Caridad que presiden una de las paredes del patio de acceso a la exposición o la columna de plata del Señor de Columna) y XVIII (como un grabado de Ecce-Homo que evidencia la presencia romana ya en esa época en la cofradía del Martes Santo, o los elementos de la Pasión que conserva Santo Entierro). En definitiva, "una exposición excepcional con imágenes e insignias de la Semana Santa gaditana", como ha puesto de relieve el presidente de la Fundación Cajasol, "Antonio Máximo Pulido", según lo ha nombrado el alcalde de Cádiz ironizando con este próximo inicio del Gades Romana que centrará la atención de la ciudad a partir del viernes y que ya es palpable en la sede de la Fundación Cajasol.

La muestra permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre, en horario de 10.00 a 22.00 horas todos los días de la semana.