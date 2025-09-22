El Acueducto y la calzada en Cádiz Romana: Una exposición para comprender la grandeza de Gades

Nos recuerda el catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz Darío Bernal que el acueducto de Gades y la calzada que unía la ciudad con Roma, la Via Augusta, "son dos ejemplos de infraestructura que denotan el poderío de los romanos cuando conquistan este territorio, y la importancia de este territorio mismo". La grandeza de Gades, al fin y al cabo, que queda reflejada en una divulgativa exposición sobre estas dos relevantes obras de ingeniería que este lunes se ha inaugurado en la entrada al Torreón de las Puertas de Tierras y que se erige como "una pieza más del puzzle" que reconstruye esta etapa de nuestra historia que también es el Festival Cádiz Romana.

Una muestra, El acueducto y la calzada de Gades, "científica y artística" firmada por el ilustrador Arturo Redondo, que ya ha demostrado su maestría en trabajos de este corte didáctico, que viene avalada por el asesoramiento y los textos del propio Bernal Casasola y del arqueólogo municipal, José Gener. Un trío bien avenido -"hemos terminado siendo amigos, lo cual no siempre es fácil"- que ha puesto en pie una exposición "muy trabajada, muy pensada, muy ilustrativa, cuyo resultado está muy cercano a la realidad" y que podrá visitarse hasta el próximo 26 de febrero de 2026 en un espacio que, para nada, es casual...

"De aquí, de las murallas de Cádiz partía la via Augusta, casi 2.500 kilómetros entre Cádiz y Roma, que fue probablemente la primera autopista de Europa", ha recordado el profesor; mientras que Gener ha apuntado que en estas inmediaciones también se situaba los depósitos terminales del acueducto, el castello aquaem, "que estaría, más o menos, en la zona donde actualmente tenemos la escultura de Balbo", el lugar donde se almacenaba toda el agua para su distribución por la ciudad.

Explicaciones que han detallado durante la puesta de largo de la exposición, presidida por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, pero que también quedan más que reflejadas en las ilustraciones y textos de los paneles que no sólo ofrecen información sobre las dos infraestructuras protagonistas de este proyecto -acueducto y calzada- sino también de parte de la configuración de lo que fue Gades, algunas de sus edificaciones más llamativas y su relación con el resto del territorio que hoy conforma con la provincia de Cádiz. No en vano, hay que recordar que el acueducto, datado en el siglo I antes de nuestra era, partía del Tempul, en la hoy San José del Valle, para llegar a Cádiz a través de 80 kilómetros.

"Siempre bajo las indicaciones de los arqueólogos, pues por un lado he querido ilustrar lo que significó la vía Augusta dentro de la conexión Roma-Gades con un mapa ilustrativo y, a partir de ahí, desarrollar en diferentes paneles los hitos de la calzada. Y, por otro lado, partimos de un mapa de la representación geográfica de la Bahía de Cádiz para seguir el desarrollo del acueducto, que fue una obra hidráulica impresionante y, en otros cuatro paneles más, ir desarrollando distintos temas relacionados con esta obra", ha enmarcado Arturo Redondo que ha puesto en valor "la gran profundidad documental" en la que se basamenta este trabajo, a la vez que ha agradecido a todos los artífices "la confianza" depositada en su estudio para llevarlo a cabo.

El contenido de la exposición

"Del acueducto podremos conocer sus diferentes funcionalidades y partes para que el público sepa las distintas morfologías más allá del típico acueducto con arquerías que es el que todos conocemos por el acueducto de Segovia. Después tenemos un segundo panel dedicado al tramo que conocemos de Cádiz, el tramo de Sifón, otro sobre la entrada de Gades y los depósitos terminales y, por último, otro con una representación un poco más idealizada de la distribución del agua por la ciudad. De alguna forma queda recogido un hallazgo que apareció aquí cerca, en Concepción Arenal, y que algunos arqueólogos interpretan como una fuente. También hemos incluido algunas pinceladas como la del reloj solar, que apareció en Jabonería", ha detallado José Gener sobre los paneles dedicados a "una de las obras de ingeniería más importante de la Hispania Romana" donde también se incluyen "otros elementos arqueológicos" -se pueden advertir el teatro, el anfiteatro (todavía por descubrir), el testaccio...- ilustrados en las vistas generales realizadas por Redondo.

El ilustrador Arturo Redondo y la edil Maite González, en la entrada del torreón de las Puertas de Tierra durante la inauguración de 'La calzada y el acueducto de Gade3s'. / Lourdes de Vicente

Valores añadidos que también salpican los paneles dedicados a esos casi 2.500 kilómetros que unían Gades con Roma a través de toda la Península Ibérica, todo el arco Franco-Libur y hasta bajar la Península Itálica y buscar su parte central. "Los nombres de las ciudades, los barcos, las mansiones, los principales monumentos, dónde estaba la salina, dónde la fábrica de salazones... Todo está contemplado y situado. Bueno, un detalles, hemos querido que Arturo también reflejara en uno de los paneles las murallas. Gades tuvo murallas porque en el mundo romano una ciudad sin murallas no podía existir. En la época altoimperial eran, además, murallas de prestigio, con almenas y merlones, aunque probablemente en el colegio os hayan explicado que eso es algo de la época medieval. Pues no. Las murallas romanas tenían también sus remates en forma de cuadrado", hace caer en la cuenta Darío Bernal, apuntado que la muralla romana de Cádiz sigue "dentro de la ciudad" y que algún arqueológo "la encontrará antes o después".

Encontrar el anfiteatro, la gran meta

La muralla romana, y el anfiteatro, si cabe, el gran hito que queda por descubrir del pasado romano durmiente de Cádiz. "El anfiteatro existió. Hay grabados antiguos que dan evidencias claras de su existencia y de que estaba situado en lo que se llamaba la Huerta del Hoy, esta zona que tenemos próxima a la puerta de Tierra, una zona que es muy compleja. Arqueológicamente no conocemos absolutamente nada, digamos que es la gran meta", defiende Gener que piensa que ahora mismo, "lo más factible", sería utilizar "técnicas prospectivas no invasivas", como el georradar, para hallarlo.

Con todo, el arqueólogo recuerda que los grabados que conocemos están datados en la época de la fase de construcción de la muralla, XVII-XVIII. "Posiblemente esta misma muralla, y todo lo que es la construcción del entorno de la fortificación, ha destruido bastante los restos, pero yo estoy seguro que debajo de nuestros pies algo, y bastante representativo, queda. Lo que pasa es que sería una obra faraónica", ha apuntado.

"Efectivamente no hay restos arqueológicos, de momento, que sabéis que los arqueólogos somos muy insistentes; pero lo que sí queda es de toda la actividad de los muneras gladiatorias, de la lucha entre gladiadores y fieras, las venaciones...", ha explicado el asesor científico del Festival Cádiz Romana que ha recordado que en Cádiz "hay dos lápidas de gladiadores", también mencionadas en estos días durante el espectáculo de inauguración del festival, que contó con una escenificación de estas batallas donde se alzó vencedor Germanus, "el nombre de uno de los gladiadores que existieron en Cádiz, cuya lápida se conserva en el Museo de Cádiz".

Y es que el Festival Cádiz Romana es, efectivamente, un puzzle. Cada exposición, cada espectáculo, cada recreación, una pieza "para comprender lo que fue Gades, para comprender nuestro pasado". Y, de alguna manera, nuestro presente. Ojalá que también nuestro futuro.