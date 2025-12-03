Una nueva cantera romana de piedra ostionera usada para construir los edificios de Gades sale a la luz en la Alameda

Para levantar los majestuosos edificios del Gades romano fue necesaria una enorme cantidad de piedra. Su teatro romano, anfiteatro, su foro, hogares, espacios y edificios públicos... requirieron mucha de esta materia prima que en buena parte se extraía en la propia ciudad, de sus propias canteras. El último hallazgo ha tenido lugar en los trabajos arqueológicos recientes en un solar de la Alameda junto al actual Balandro, donde se ha documentado a una cota de 5 metros de profundidad un nuevo frente de cantera de época alto imperial. Presenta una ejecución en grada, con sillares escuadrados listos para su extracción, así como las líneas preparatorias de la siguiente grada, que nunca llegó a completarse. Tras su abandono, se fue cubriendo con una potente duna de varios metros de potencia.

Según los datos que se han desprendido de esta excavación dirigida por María Sánchez, y cuyas primeras conclusiones recoge un artículo sobre la artesanía de la ciudad en el libro recientemente publicado sobre Gades, "el material extraído de esta cantera pudo desplazarse a las obras donde levantaban sus edificios mediante carros, aunque también debieron desplazarse en barcazas que vararían los sillares en las orillas del Estrecho interinsular", que es lo que tradicionalmente llaman Canal Bahía Caleta.

Se sabe que los denominados 'lapidarii' o canteros, explotaban por tanto los frentes como acantilados o zonas internas de las islas para satisfacer la fuerte demanda de este material fundamentalmente a partir del I a.C., que fue cuando se ejecutó el programa urbanístico de la Neapolis, tal y como añade este texto que firman José Juan Díaz, Darío Bernal y Lourdes Lorenzo.

La piedra ostionera fue, por tanto, la principal litología empleada para la construcción de las ciudades, que completaban con material latericio (como ladrillo), realizados en los alfares de la Bahía de Cádiz, aunque la producción de esta última nunca fue mayoritaria.

Frente de cantera en los cuarteles de Varela / Del legado Lavado-Perdigones

Pero no es esta la única zona de cantera localizada en la ciudad, ya que se une a otras en San Antonio, Vea Murguía, Varela, Ceballos y Santa Bárbara. En este último espacio se documentó un frente de cantera y algunas escombreras. Contaba Macarena Lara en el libro 'Urbs Lulia Gaditana', editado por la UCA, que este frente presentaba una forma escalonada, con rectángulos irregulares, en los cuales se apreciaban las huellas de extracción de grandes bloques paralelepípedos, donde marcaban cruces en los cortes destinados a desgajar el bloque, realizados con el pico de cantero. Del mismo modo, en algunos lugares del mismo solar se documentaron restos de sillares de piedra ostionera recién extraídos de la materia prima, abandonados tras este proceso, así como diversas alineaciones de escombreras de material mueble variado, depositados en el perfil de cantera. Estas escombreras contenían material constructivo, pintura parietal, así como material mueble cerámico.