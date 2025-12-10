Así era el enorme vertedero de Gades impulsado por Balbo el Menor

La Cripta Arqueológica del Testaccio de Gades donde se descubre aquella montaña de vertidos que llegó a alcanzar 20 o 30 metros de altura junto al Canal Bahía Caleta ya ha abierto sus puertas en el sótano del Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo, situando en el mapa otra de las piezas del puzzle de Gades. De aquella montaña impulsada por Balbo el Menor en torno al 50 a.C. en la zona donde se ubicaba la potente industria conservera de la ciudad, puede apreciarse una sección estratigráfica de hasta 7 metros de altura. Pero ¿cómo se formó este enorme vertedero similar al de Roma?

Aquel montículo fue el resultado de la descarga de las embarcaciones que llegaban a puerto con los desechos de ánforas rotas o inservibles, un lugar donde se vertían los restos también de la potente industria pesquero conservera, de garum, de producción de púrpura, tintorerías, y de industria auxiliar portuaria, junto a otros restos de animales e incluso humanos, y residuos de todo lo que suponía la azarosa vida en esta parte de la ciudad, entre las épocas de los Cornelios Balbos y Nerón, como ocurría en las importantes ciudades romanas.

Ilustración de las dos islas que componían la ciudad de Gades, con el testaccio ubicado enla isla de Erytheia / Julio González

Un vertedero controlado y bien estructurado

Durante la visita guiada, puede verse a través de la maqueta cómo era, un montículo de residuos "controlado y con estructura propia". De hecho, contaba con sus propios caminos y lo reforzaban con ánforas, cuyos restos pueden verse en la sección estratigráfica. En esta reproducción se escenifica a una persona subiendo para dejar algún desecho en la parte alta, una zona donde quemaban restos orgánicos por cuestiones de sanidad, y una zona de concheros, de los dos que se han localizado en la excavación.

También aparece de forma ilustrativa edificios vinculados a la industria haliéutica como es una factoría de salazones, una zona de producción de garum y una industria de cerámica, aparte de varias embarcaciones navegando por el Canal Bahía Caleta. Una de ellas más pequeña que transporta unas cubas para llevar el pescado vivo a la costa, y otras grandes dedicadas al traslado comercial a puertos como el de Ostia, en Roma. A modo de detalle, se observa un pinar, al hilo al estudio del polen localizado en la zona.

La cripta arqueológica del Testaccio de Gades no sólo cuenta la historia del gran vertedero público de la ciudad romana de Gades sino que, a través de esta estratigrafía, el visitante puede conocer las principales características de la economía de dicha ciudad. Toma especial atención el llamado ciclo haliéutico que viene a significar el análisis de las industrias conserveras que procesaron y comercializaron la riqueza piscícola de este territorio en un recorrido visitable, accesible y didáctico que combina la explicación especializada de las guías, paneles interpretativos y recursos audiovisuales.

El Testaccio haliéutico de Gades data del año 50 antes de Cristo y parece que perduró hasta medio siglo después, cuando se construyó lo que sería ahora el barrio del Balón en Cádiz.

Visitas, precios y horarios

Todas las visitas al Testaccio de Gades son guiadas, con pases cada hora en punto y con un aforo máximo de 25 personas por grupo. Se pueden reservar previamente con compra anticipada a través de la web oficial www.testacciogades.com.

Los precios van desde los 8 euros de la entrada general, a los 5 euros para las personas en situación de desempleo, jubilados, asociaciones y grupos de más de diez personas, y 3 euros para centros educativos. Los niños menores de 12 años entran gratis.

Y el horario de visitas es de martes a sábado de 10.00 a 18.00 horas, los domingos de 10.00 a 14.00 horas y cierra los lunes.