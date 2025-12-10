El Testaccio o gran vertedero de Gades abre por fin sus puertas al público

El Testaccio o gran vertedero de Gades abre por fin sus puertas, tras más de dos años de musealización, diez de su hallazgo, y una vez hecho realidad el traspaso de su gestión a la empresa TripMilenaria SLU. El enorme montículo similar al de Roma que pudo alcanzar 20 o 30 metros de altura oteándose probablemente desde buena parte la ciudad, puede verse XXI siglos después en el Centro de Transferencia Empresarial, en el sótano del Olivillo, en forma de sección estratigráfica de unos 5 a 7 metros contextualizado en un recorrido de 150 metros cuadrados, en los que confluyen cientos de conocimientos de la industria pesquera, el comercio y la vida cotidiana de Gades. En otras palabras, un libro abierto de esta importante faceta de la ciudad en su época de mayor esplendor, desde el siglo I a.C. al I d.C., que la posicionó comercialmente en todo el imperio.

La Universidad de Cádiz ha formalizado la entrega de llaves a la concesionaria, tras liderar un proyecto modélico y único en la excavación, investigación y musealización, en un acto en el que han intervenido el rector de la UCA, Camisiro Mantell, que se ha acompañado de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, por la delegada territorial de Cultura, Tania Barcelona, el catedrático del departamento de Historia la UCA al frente del proyecto, Darío Bernal, además de los gerentes de TripMilenaria, los arqueólogos e historiadores Juan Miguel Pajuelo y Francisco Javier Ramírez. Un enclave único que se ha convertido en el primer Museo de la Universidad de Cádiz, y de los escasos museos arqueológicos a nivel nacional, abierto a las visitas desde este miércoles, en un recorrido visitable, accesible y didáctico que combina la explicación especializada de las guías, paneles interpretativos y recursos audiovisuales.

Durante el acto de la transferencia del nuevo enclave que se suma al circuito arqueológico de la ciudad, se ha hecho hincapié en el esfuerzo de la UCA, de los vicerrectores que han apostado por esta iniciativa que supuso la reforma del proyecto para la puesta en valor del yacimiento en el sótano del edificio, ha expresado Casimiro Mantell, y el impulso de los investigadores, con Darío Bernal al frente, junto a José Juan Díaz y José Manuel Vargas. "Es una satisfacción que diez años después del hallazgo estemos aquí. En este tiempo se ha investigado íntegramente, se ha publicado un libro, se ha inaugurado una exposición y se ha culminado el proyecto de musealización y puesta en valor, todo un ejemplo modélico por parte de la UCA", ha puntualizado Bernal. Por su parte, Juan Miguel Pajuelo ha destacado la importancia que está adoptando el turismo cultural sostenible en la ciudad, así como "el concepto de lo que se ha hecho en cuanto a la gestión y colaboración entre lo público y privado", a lo que se ha sumado la concejala Ana Sanjuan, que ha señalado el valor de "este espacio único convertido en un hito, un recurso educativo que refuerza nuestra identidad cultural", mientras que Tania Barcelona ha alabado el importante esfuerzo en la puesta en marcha de un proyecto de estas características que viene a recordar "la importancia de Gadir gracias a este testaccio". Precisamente el Museo de Cádiz y la Junta de Andalucía han cedido medio centenar de piezas localizadas en las excavaciones y que se han contextualizado en el mismo espacio donde se descubrieron.

Un vertedero que es "un libro abierto": el recorrido

La nueva cripta arqueológica del Testaccio de Gades ofrece una panorámica del que fuera el gran vertedero romano vinculado a las antiguas industrias pesqueras y conserveras de la ciudad. Un espacio donde se acumularon miles de fragmentos de ánforas, utensilios y restos de peces, alimentos procedentes de la industria del salazón y de toda la actividad haliéutica o vinculada al mar como muestra del gran centro productor y exportador de salazón y garum que fue la ciudad en época romana, en la época de Julio César y los Balbo. "Una palabra, vertedero, que puede tener connotaciones peyorativas, pero que no deja de ser un libro abierto de la historia", ha explicado una de las guías del recorrido, que son María del Mar Toledo y Mónica Romero.

El recorrido arranca en el hall del edificio, donde puede ver una maqueta en 3D del testaccio, su situación geográfica y se proyecta un vídeo sobre la excavación a vista de dron, que sirve para contextualizar el enclave por parte de la guía, así como un gran panel que ilustra la zona del Canal Bahía Caleta –que abarca el Balón y la Viña- con la ladera del Testaccio que mira hacia él, y donde se observan curiosidades como la propia anchura del canal, la disposición de los malecones perpendiculares, la alternancia de la playa con zonas de acantilados o las plataformas secas con cantiles de piedra. Acto seguido el visitante se adentra en una rampa que lo lleva hasta una sala con cartelería explicativa de la excavación, para finalmente llegar hasta la sección de la gran montaña de residuos. Junto a ella se exhibe otra proyección sobre cómo se obtenía la púrpura de las cañaíllas, pues a sus pies puede verse un conchero con cientos de miles de ellas. Para completar el discurso museográfico se ha realizado una selección de materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones procedentes el Museo de Cádiz, que se exhiben en las vitrinas junto a réplicas y otros recursos museográficos. Destaca entre ellos un ánfora con enterramiento "ilegal" de una niña de unos 5 ó 6 meses en el vertedero y una lucerna con el motivo de un esclavo poratndo un ánfora.

El objetivo del didático recorrido es profundizar en tres aspectos de la historia antigua de Gades como fueron las dos fases importantes de los Cornelio Balbo, y la alto imperial, pues fue esta última en la que Gades fue importante a nivel internacional; así como la industria de producción de púrpura -con la que se teñían las capas de los emperadores- y la importancia económica y comercial de Cádiz, que fue la razón de ser de este montículo.

Visitas, precios y horarios

Todas las visitas al Testaccio de Gades son guiadas, con pases cada hora en punto y con un aforo máximo de 25 personas por grupo. Se pueden reservar previamente con compra anticipada a través de la web oficial www.testacciogades.com.

Los precios van desde los 8 euros de la entrada general, a los 5 euros para las personas en situación de desempleo, jubilados, asociaciones y grupos de más de diez personas, y 3 euros para centros educativos. Los niños menores de 12 años entran gratis.

Y el horario de visitas es de martes a sábado de 10.00 a 18.00 horas, los domingos de 10.00 a 14.00 horas y cierra los lunes.