El Testaccio de Gades abrirá por fin a las visitas durante el mes de octubre en el Olivillo

El montículo de unos 20 o 30 metros de altura que en época romana avistaban a los lejos aquellos barcos que llegaban a Gades desde el Canal Bahía Caleta, el denominado Testaccio por el paralelismo al que había en Roma, abrirá sus puertas a las visitas a lo largo del mes de octubre.

Tras dos años musealizado por parte de la UCA, el nuevo espacio arqueológico de Cádiz abrirá en el sótano del Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo de la mano de Tripmilenaria S.L., que es la misma empresa que gestiona el yacimiento arqueológico Gadir en la calle San Miguel. La mesa de contratación de la Universidad de Cádiz ha adjudicado a esta empresa gaditana por un importe de 4.470 euros el contrato de concesión de los servicios de las visitas turísticas guiadas, actividades de divulgación científica, suministro y venta de material promocional y la gestión de un punto de venta.

El objetivo es poner en valor este singular espacio patrimonial y facilitar su acceso y conocimiento a la ciudadanía mediante actividades divulgativas, visitas organizadas y una oferta de productos asociados a su interés histórico y científico. Hasta ahora, las actividades realizadas en este entorno singular eran puntuales y con personal propio.

La musealización arrancó en 2016 por investigadores de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, para crear un nuevo espacio museístico en el casco histórico de Cádiz, convirtiéndose en el primer museo arqueológico en una universidad en España de estas características.

Una cripta de unos 150 metros cuadrados de planta en la que puede verse la sección de unos 7 metros de altura -de los casi 30 metros que alcanzaba- de la estratigrafía de esta gran montaña de residuos urbanos que impulsó Balbo el Menor en torno al 50 a.C.

Aquella montaña fue el resultado de la descarga de desechos de aquellas embarcaciones de ánforas rotas o inservibles, un lugar donde se vertían los restos de la potente industria pesquero conservera, de garum, de producción de púrpura, tintorerías, y de industria auxiliar portuaria, junto a otros restos de animales e incluso humanos, y residuos de todo lo que suponía la azarosa vida en esta parte de la ciudad, “donde se gestionaron los residuos sólidos de Gades entre las épocas de los Cornelios Balbos y Nerón, como ocurría en las importantes ciudades romanas”, explicaba en una visita ofrecida a este medio Darío Bernal, responsable del proyecto de excavación e investigación.

La musealización del Testaccio de Gades

Durante el recorrido a través de pasarelas se exhibe una museografía discreta y evocadora, con varias ideas más potentes en torno al Gades romano que completarán al resto de espacios museísticos de la época como son el Teatro Romano y el Museo de Cádiz.

Concretamente, en el hall del edificio se puede ver una maqueta en 3D de la situación geográfica y se proyectará un vídeo sobre la excavación también a vista de dron, para acceder ya por la rampa trasera del edificio a la zona musealizada. Es aquí ya en el sótano donde un gran panel muestra la imagen de la zona del Canal Bahía Caleta –que abarca del Balón a la Viña– con la ladera del Testaccio que mira hacia él, y donde se observan curiosidades como la propia anchura del canal, la disposición de los malecones perpendiculares, la alternancia de la playa con zonas de acantilados o las plataformas secas con cantiles de piedra.

Tras visualizar esta curiosa imagen el visitante se adentra en una rampa que lo lleva hasta esta sección de la gran montaña de residuos, junto a la que se exhibirá otra proyección sobre cómo se obtenía la púrpura de las cañaíllas, pues a sus pies puede verse un conchero con cientos de miles de ellas. Para completar el discurso museográfico se ha realizado una selección de materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones procedentes el Museo de Cádiz, que se exhibirán en las vitrinas junto a réplicas y otros recursos museográficos cuyo objetivo es profundizar en tres aspectos de la historia antigua de Gades como fueron las dos fases importantes de los Cornelio Balbo, “que lo revolucionaron todo en Cádiz”, y la alto imperial, pues fue esta última en la que Gades fue importante a nivel internacional; así como la industria de producción de púrpura -con la que se teñían las capas de los emperadores- y la importancia económica y comercial de Cádiz, que fue la razón de ser de este montículo.