Otro recorrido de la Casa del Obispo: el santuario salutífero de Gades

La Casa del Obispo reabre sus puertas de la mano de 'Orgullos@s de nuestra historia' con un nuevo recorrido, justo el inverso al que mostraba hasta que hace once años cerró sus puertas. Los restos arqueológicos del que fue el santuario salutífero de Gades, una especie de templo para la salud al que la ciudadanía acudía para orar y rendir culto a su dios, para tomar aguas las medicinales de sus fuentes y para practicar el incubatio y así recibir la sanación a través de los sueños, puede contemplarse desde otra perspectiva, en un nuevo recorrido cronológico más acorde y con otra museografía que está por finiquitar a falta de más cartelería explicativa.

Las capas de historia del edificio que sorprenden nada más poner un pie en el yacimiento arqueológico por los metros de profundidad que se visualizan por la pasarela de cristal que ha logrado mantenerse tras un tratamiento especial, alcanza desde la época fenicia del principio del recorrido, hasta el siglo XVI. Un circuito cuyo trasfondo histórico se ilustra en los tres vídeos con recreaciones en 3D de cómo sería el este conjunto de templo o templos, el origen y los diferentes usos. Una información que se completa con varios paneles y una exposición con ilustraciones de Fabio Castro sobre la vida en aquel santuario y la relación de los ciudadanos de la época con sus deidades y con las salutíferas aguas gaditanas.

El recorrido desde el monumento funerario

Aunque ningún cartel ni señalética anuncia la entrada al yacimiento de La Casa del Obispo propiamente dicha, se accede a través de Entre Catedrales, por el Campo del Sur, el espacio que abrió el pasado año en el primer ciclo dedicado a Gadir, con la recuperación por primera vez en la historia de la tumba monumental fenicia del siglo VI a. C, en el marco de una interesante exposición sobre los rituales funerarios en Gadir.

Tras visualizar el imponente conjunto funerario y antes de entrar en el edificio se abre paso el primero de los tres vídeos, que aportan una valiosa información para la contemplación del enclave arqueológico. Una producción con la recreación del origen de este espacio, el monumento funerario erigido sobre una meseta de Kotinoussa, que era un sepulcro monumental alejado de la necrópolis y reservado a un personaje de alto linaje, cuenta el vídeo, que fue enterrado con unas ostentosas vestimentas bordadas con laminillas de oro como símbolo del poder, y con el famoso anillo signatario de oro decorado con dos delfilnes que fue localizado en su interior. También se recrean las estancias que probablemente se excavaron bajo tierra, que podrían ser "criptas revestidas de yeso y monumentalizadas, herederas de técnicas del norte de África y el próximo Oriente".

En la Casa del Obispo: urbanismo y usos

A partir de aquí arranca el recorrido por la Casa del Obispo, "la unión entre el Cádiz fenicio y romano", que es justo por donde antes concluía, "aunque originariamente se había planteado su entrada por por aquí, al tratarse del recorrido cronológico relativo más acorde, comenzando en el primer momento de este edificio sagrado, cuando se convierte en funerario, dando paso después a las cisternas republicanas -que en parte no se pueden ver, pues hay un 15 por ciento del yacimiento que permanece cerrado-, la época romana imperial, hasta el abandono en el sigo III. También "está pendiente contar la parte del edificio dedicado a palacio episcopal", expresa el arqueólogo municipal, José María Gener, que en su día dirigió la excavación. Y es que se trata de un edificio laberíntico, "de difícil interpretación, puesto que hay muchos niveles de ocupación", por lo que sería interesante añadir más información sobre los restos de diferentes épocas con señalización o más cartelería precisa, que está en previsión en la siguiente fase de mejora del yacimiento, según Gener, junto a la recuperación de la zona romana del inicio.

En esta estancia se encuentra el segundo de los vídeos, que se adentra en el urbanismo y la evolución del edificio y cómo la ciudad púnica se adaptó a las costumbres romanas, con un periódo de convivencia de ambas culturas. Esta cinta habla de cuando Gades se incorpora a la órbita romana y que en el II a.C se construyó un complejo con fuentes, una pileta y varias cisternas, una serie de nuevas construcciones que respetaron estructuras anteriores, mostrando la convivencia de costumbres púnicas y romanas. Después se construyeron más cisternas y una fuente ornamental decorada con pinturas al fresco, estucos y mosaicos.

Ya en el siglo I a.C. se transformó, las estructuras anteriores se derribaron para levantar al menos un templo monumental dejando patente que el culto al agua continuó en forma de pozo sagrado. Se explica que se construyó un nuevo complejo alrededor de un criptopórtico, con una estructura subterránea en torno a la que se alzaba el santuario romano, integrando el monumento funerario. Además, se plantea la hipótesis de la existencia de tres templos gemelos, fruto del crecimiento económico y marítimo de Gades.

A pie de pasarela se visualiza en esta primera gran estancia de entrada la zona de los establos y restos del molino de la casa episcopal en su época más moderna, así como toda la estratigrafía de diferentes edificios reutilizados que llegan a la época púnica. En esta zona también se encuentra la parte de cisternas romanas y la base de un monumental edificio también de época romana cerrado al público, al tratarse del espacio en peor estado en cuanto al continente, tras la marcha de la antigua concesionaria. De hecho, los restos arqueológicos se han mantenido en muy buen estado de conservación, puntualiza Gener, por lo que solo han hecho falta labores de limpieza.

Espectadores durante el sábado inaugural / Jesús Marín

El centro salutorio: la incubatio

Avanza el recorrido bajando las escaleras sobre un edificio que se construyó en época púnica, que fue reutilizado y del que se conserva la parte romana, cuya estructura continúa en la siguiente sala, donde el tercer vídeo habla de los usos y la veneración al dios de la salud desde época fenicia, la llegada del filósofo Apolonio de Tiana a Gades, atraído "por la fama de los hombres y mujeres dedicados a las ciencias de la salud en esta tierra que tenía fama por ello", y sobre el santuario compuesto por un conjunto de edificios como biblioteca o gimnasio, donde la medicina, la fe y la cultura se unían en pro de la sanación. En este espacio, además, se practicaba la incubatio, que era el proceso por el que los enfermos dormían en penumbra para tener sueños reveladores que los sacerdotes médicos interpretaban como guía para la curación. Un edificio majestuoso del que queda el sótano.

En la sala anexa pueden verse los restos de pintura que decoraban los muros, con la escena de Apolo y Dafne, cuya reproducción ha sido restaurada y cuyo original se expondrá próximamente en este espacio en el que también se aprecia una piscina pequeña para el baño.

José María Gener explica que "la zona salutífera abarca todo el conjunto, un total de cinco edificios de los que hoy se calcula que permanecen restos de dos o tres, uno primero que es el criptopórtico, el templo y el edificio arrimado al criptopórtico".

En la última estancia, antes de salir, pueden verse restos de dos grandes cisternas de época republicana y romana, de las seis que existían en total, así como restos del gallinero del palacio episcopal. Completa el recorrido la cartelería sobre dichas cisternas y la evolución del edificio en sus tres períodos.

Horarios de visitas

La Casa del Obispo permanecerá abierta tras el festival de Cádiz Romana, en el que puede verse de 10.00 a 22.00. Tras el evento, podrá visitarse de 9.00 a 18.00 de lunes a viernes, y de 9.30 a 14.00 los sábados. La intención es que salga a licitación pública para su gestión, aunque de momento y para no demorar la apertura definitiva al público tras once años de cierre abrirá con los recursos y personal municipal. Queda por abrir parte de la sala romana y poner más cartelería de restos de todas las épocas.