Adjudicadas las obras del Teatro Romano, en Cádiz

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha adjudicado, al fin, las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz. El segundo proceso de licitación puesto en marcha ha culminado con la contratación de la empresa Arcobeltia Construcciones S.L., que se hará cargo de los trabajos por 2,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Ha recordado la administración autonómica que esta nueva intervención en el Teatro Romano se centrará en la Posada del Mesón, construcción del siglo XVII, y en la reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz, "con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los visitantes del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores", según expone la Junta.

Actualmente, la zona de recepción de visitantes, de modestas dimensiones, permite la visión general del graderío descubierto y, puntualmente, la referencia de las estructuras de la escena mediante pozos de registro. Ahora, gracias a esta nueva fase de trabajos que permitirá incorporar la Posada del Mesón ampliará la capacidad de estos espacios, dotando al área de acogida de una escuela adecuada al bien patrimonial. Y es que reseña Cultura que el área arqueológica excavada en las caballerizas de la Posada del Mesón "resulta de especial interés por ser un punto donde confluyen distintos espacios del enclave que no son visibles en ningún otro lugar del yacimiento, pues esta zona resulta trascendental para comprender tanto el sistema de accesos como la articulación de la ‘cavea’ con el cuerpo escénico del teatro".

"La posada disfruta de una posición estratégica, tanto en relación con las estructuras subyacentes, afectando al encuentro del graderío con el ‘aditus’ y el sector oeste del ‘proscaenium’, como con el viario y las principales edificaciones del barrio. La propuesta trata de destacar el carácter urbano del pasaje de acceso como prolongación natural de la calle Mesón y extensión hacia los nuevos recorridos y espacios de visita pública. A ello suma la Junta la configuración arquitectónica del inmueble, en torno a un patio central que se convertirá en punto de encuentro.

A estos trabajos en la Posada del Mesón le seguirá una segunda fase con el fin de intervenir en las cáveas y ‘ambulacrum’ y la ordenación del borde meridional del recinto del Teatro Romano de Cádiz, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC).