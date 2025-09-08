Cultura vuelve a licitar las obras del Teatro Romano de Cádiz incrementando su dotación

Segundo intento de adjudicar las importantes obras de ampliación del Teatro Romano de Cádiz. Tras quedar desierto el primer proceso de licitación lanzado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, hoy lunes 8 de septiembre se ha publicado el nuevo pliego de licitación, según ha anunciado en Cádiz esta mañana la consejera Patricia del Pozo. La nueva convocatoria pública ha incrementado el importe de licitación en un 35% respecto a la del primer intento: de los 2,4 millones de euros se ha pasado a los 3,2 millones, en un intento de hacer más atractivo el pliego para las empresas interesadas en ejecutar unas obras que tienen un plazo de 20 meses de ejecución.

Del Pozo ha realizado el anuncio durante la presentación del ciclo Andalucía Sinfónica y en presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García. La consejera ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por los técnicos de su departamento para elaborar este nuevo pliego, tras el fracaso del publicado hace casi un año, en octubre de 2024. Un esfuerzo que lógicamente anda por la senda económica. Así, de los 2,4 millones de euros por los que salió a licitación el pasado año, se ha saltado a los 3,2 millones de euros con IVA incluido: "Se ha realizado un gran esfuerzo para que no vuelva a quedarse desierto". El plazo de ejecución, eso sí, se mantiene: 20 meses.

El pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación de las obras de rehabilitación de la Posada del Mesón, contigua al Teatro Romano de Cádiz, publicado hoy en el BOJA parte de aquella primera adjudicación, declarada desierta el 27 de noviembre de 2024 sin llegarse a celebrar la mesa de contratación porque empresa alguna se interesó por el proyecto. En enero de este año, una vez declarada de urgencia la tramitación del nuevo expediente de contratación, se emitió otro informe de supervisión del proyecto con el precio de la obra al alza.

En la parte de la financiación del pliego se explica que el 85% del importe se realizará con cargo a los fondos europeos FEDER, y se señalan tres anualidades para este dinero: 31.981,96 euros en 2025; algo más de un millón de euros en 2026 y 2,1 millones en 2027. Cantidades todas ellas sin el IVA que eleva el conjunto final a los citados 3,2 millones de euros.

La consejera de Cultura ha querido ser muy prudente al hablar de los nuevos plazos de la intervención, pero ha estimado que la adjudicación del pliego podría estar listo a finales de ese año, quizás principio de 2026, y que las obras podrían empezar en los primeros meses del próximo año. "Pero esto si todo va bien; si no hay recursos, si no vuelve a quedar desierto... Casi ni me atrevo a dar fechas después del disgusto de la primera licitación...", ha explicado Del Pozo.

La enjundia de los trabajos, eso sí, sitúa el plazo de ejecución en los ya referidos 20 meses, un periodo en el que no se sabe si el Teatro Romano podrá estar abierto mientras se realizan las obras. "Eso es algo -ha dicho la consejera- que tendremos que ver con la empresa adjudicataria. Ya veremos si se puede mantener abierta una parte del teatro en algunas fases o si, por alguna razón de seguridad, debe cerrarse el conjunto durante algún tiempo". Un Teatro Romanos que, como también ha recordado Patricia del Pozo, ha superado en 2024 la cifra de los 200.000 visitantes, una subida del 30% respecto a 2023.

El pliego de licitación recuerda, como ha hecho esta mañana en Cádiz la consejera, que el proyecto integral de actuación sobre el Teatro Romano de Cádiz consta de dos fases. "Las actuaciones correspondientes a esta primera fase consisten en los trabajos de ejecución de las obras de rehabilitación de la Posada del Mesón y reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz, para reestructurar los recorridos de visita y poder recepcionar a los visitantes en un espacio adecuado", se explica en el pliego. Cuando concluya esta primera fase, ha dicho Patricia del Pozo se comenzará a plantear la segunda.