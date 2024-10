Así será el nuevo recorrido del Teatro Romano de Cádiz tras la ampliación

Cádiz/"Muy contentas, estamos muy contentas". La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona, no ocultan su "enorme satisfacción" por el reciente anuncio de la licitación de las obras de ampliación del Teatro Romano de Cádiz. Una intervención que supondrá un nuevo recorrido museístico para el centro de interpretación Theatrum Balbi al integrar la vecina Posada del Mesón en el conjunto que pone en valor el yacimiento.

Así, en el mismo patio del inmueble que data del siglo XVII, ese que al finalizar los trabajos se convertirá en el distribuidor principal de la visita al coliseo de Gades, las responsables políticas del enclave, junto a su director, Francisco Alarcón, han celebrado una intervención que se lleva esperando siete años, además de adelantar la que será la nueva propuesta de recorrido para un trocito de la abrumadora Historia de Cádiz que, por cierto, no para de batir récords de visitas "170.000 van ya y esperamos cerrar el año alcanzando las 200.000", avanza Colombo. Lo dicho, el Teatro Romano vuelve a batir su marca que ya rebasó el pasado año con más de 162.000 registros.

Un "importante" flujo de personas que "se sentirán más cómodas" con la nueva redistribución de la visita que cambia desde su inicio ya que el acceso al centro de interpretación se realizará por la "más amplia puerta de la Posada del Mesón", adelanta la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz que recuerda la también "importante inversión", 2.414.286,78 euros, que va a suponer "revalorizar la Posada del Mesón" con esta obra cuyo plazo de ejecución es de "unos 20 meses desde el momento que se formalice la adjudicación".

¿Fechas? No, no, después de lo pasado -todo un erial de años y problemas para llegar a este momento- ni Colombo ni Barcelona le ponen mes, ni año, a la conclusión de esta primera fase de ampliación del Teatro Romano de Cádiz. "Sólo puedo decir que llevamos muchos años trabajando para que saliera hacia delante y que el trabajo de Francisco Alarcón, que no sé cuántos informes y gestiones ha realizado, de Tania Barcelona y del anterior delegado ha sido importantísimo", agradece.

Una vista desde el patio de La Posada del Mesón, que será el nuevo centro de distribución del recorrido del Teatro Romano de Cádiz. / Julio González

Es el director, de hecho, el que presenta el nuevo recorrido al que se accederá por la puerta de la Posada para llegar al patio que en este momento cuenta con un muro que ciega unos arcos que esta obra se encargará de destapar. Y es que este patio de La Posada del Mesón será "el centro de distribución" de la visita y posibilitará, bien entrar al centro de interpretación, o bien acceder a los restos arqueológicos haciendo "un paso como en U desde la entrada".

Así, toda vez que desaparezca el muro del patio, que actualmente lo separa de las Caballerizas, se accederá hasta el final del inmueble y, desde ahí, a los restos arqueológicos que durante estos años, y desde 1998 en diversas campañas arqueológicas, se han encontrado en el subsuelo de esta parte de La Posada que nunca ha visto el público.

"Ha sido un proceso lento porque estamos excavando a cotas de 6 metros por debajo de nivel de suelo actual dentro de una edificación, con lo cual hemos tenido siempre problemas arquitectónicos y de estabilización de las estructuras para llegar a esas profundidades. Las primeras intervenciones en las Caballerizas se realizaron en 1998 y 2000 y, a partir de ahí, poco a poco se ha ido avanzando y haciendo mejoras en el subsuelo para que los muros medianeros pudieran contener las cargas, y eso es lo que nos ha permitido alcanzar los niveles de suelo de época romana", explica del director del Teatro Romano que explica que esa zona excavada "es una parte muy singular" del coliseo porque ahí confluyen tanto el graderío como el edificio escénico. "Es ahí donde los arquitectos romanos, en cierta manera, ponen de manifiesto toda su genialidad porque dependiendo de la topografía del sitio y de los materiales que se utilizan adoptan soluciones muy distintas. Aquí tenemos una serie de galerías que desde el exteior permiten acceder a la galería anual y van a dar una posibilidad de interpretar mucho mejor el edifico romano", se congratula.

A esta área se llegará a través de una serie de escaleras y de rampas para situar, primero, al visitante a la zona que queda justo a encima del escenario del Teatro Romano y, desde ahí, atravesando por una rampa metálica por encima del aditus, que es el pasillo que conduce a las tres primeras gradas del yacimiento, la que en tiempos ocupaba el Senado local, se pasa a la galería anular. Es decir, la galería que actualmente se puede visitar del teatro, pero a la que se le ha ganado "10 metros más" en estos diferentes periodos de excavaciones arqueológicas. "Y ya desde ahí el visitante accederá al yacimiento visible del Teatro Romano".

La galería visitable del Teatro Romano de Cádiz, a la que se sumarán 10 metros más tras las obras. / Julio González

Además de mejorar y ampliar el recorrido con la puesta en valor de estos atractivos arqueológicos que no han sido visibles hasta ahora, la próxima obra del coliseo datado en el siglo I a.n.e también supondrá una ampliación de la zona administrativa y funcional del centro de interpretación que se inauguró en 2015. Así, como han confirmado Colombo y Alarcón, se mantiene del proyecto de ejecución la inclusión de "un aula para desarrollar talleres pedagógicos con centros escolares que nos visiten y en el que se puedan hacer pequeñas exposiciones temporales relacionadas con el barrio o con el mundo romano" y "también está pensado que haya una pequeña biblioteca", adelanta Alarcón que añade que también se habilitarán "unos almacenes adecuados" para poder conservar una serie materiales que provienen de las excavaciones que se han realizado en los últimos años tanto de Caballerizas como en la galería.

Este será el resultado de esta obra, cofinanciada con fondos europeos a través del programa operativo Feder, que, como ha confirmado la propia delegada de Gobierno, se compatibilizará con las visitas al centro de interpretación, pero no al yacimiento, que, previsiblemente, estará copado por los materiales de la obra. Unos trabajos que, como también recuerdan, conforman "la primera fase" del proyecto básico de ampliación del Teatro Romano de Cádiz.

La conexión con el Campo del Sur, en la segunda fase

Y es que dicho documento también contemplaba "una segunda fase" del proyecto de ampliación del segundo coliseo más grande de Hispania y el más antiguo. "Si esta primera actuación en La Posada del Mesón supone un gran avance para el Teatro Romano, la segunda fase sería ponerle la guinda al pastel", asegura Francisco Alarcón.

Así, en la nueva etapa se contempla la consolidación de los restos arqueológicos exteriores como el tratamiento de la conexión del tejido urbano exterior por el Campo del Sur con el Teatro Romano. "Eso sí, esperemos, que esa segunda fase no se encuentre con todos los inconvenientes que hemos tenido que pasar para estar, por fin, el día de hoy aquí anunciando la licitación", advierte el director del yacimiento que valora esa actuación en el exterior del coliseo con el Campo del Sur como una forma "de darle muchísima más visibilidad" al yacimiento en ese contexto urbano porque "hoy es prácticamente inapreciable rodeado de edificaciones como está ahora mismo".

Eso sí, la entrada natural del pueblo de Gades al coliseo, la del Campo del Sur, no se piensa habilitar. Así, aunque se colocó una salida -todavía se puede ver la reja metálica- por esta zona para tiempos del covid, Alarcón reconoce que por necesidades de personal es mucho más fácil que la entrada y la salida del yacimiento sea por el mismo sitio, por la calle Mesón del barrio del Pópulo. "No obstante, dejamos esta salida por el Campo del Sur como secundaria, claro".

Toda vez concluida ambas fases, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz también reconoce que "está encima de la mesa" la utilización del yacimiento exterior, es decir, del propio Teatro Romano, para eventos, "pero tendrán que ser muy especiales", avisa.

Se confirma el récord de visitas

Si ya durante el pasado mes de junio observamos cómo el Teatro Romano de Cádiz había vivido el comienzo de verano de más afluencia de su historia contemporánea al recibir 18.409 personas en ese mes, datos que volvían a confirmar las buenas sensaciones en julio cuando 19.310 personas visitaron el coliseo del barrio del Pópulo, ayer Mercedes Colombo ratificaba la intuición, el coliseo ha batido, de nuevo, su propia marca máxima de visitantes con más de 170.000 visitas en lo que llevamos de año.

Número que fulmina las 162.622 personas que en 2023 conocieron el teatro en su año, hasta entonces, récord. "Desde la fecha de apertura del centro de interpretación, hemos sido el segundo enclave más visitado de la provincia, sólo superados por Baelo Claudia. Así, en agosto de 2024 el Teatro Romano fue visitado por 25.379 personas, 22.818 en septiembre y en lo que llevamos de octubre se han realizado 14.762 visitas. Con estos números esperamos sobrepasar las 200.000 al finalizar el año", ha deseado.