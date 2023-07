Las ayudas municipales al comercio en Cádiz: 74 beneficiarios de 233 solicitantes

Vuelve a repetirse el escenario. Ayudas que se anuncian para favorecer la actividad, la valentía en muchos casos, del comercio local, de la tienda de proximidad, y terminan sin apenas repercusión por motivos variados. Ocurrió con los fondos anunciados y entregados a raíz de la pandemia y ha vuelvo a pasar ahora con los últimos planes de fomento del comercio que está desarrollando el Ayuntamiento. Dos programas que vuelven a dejar cifras llamativas, habiéndose concedido en la resolución definitiva tan solo 74 ayudas pese a recibir el Consistorio, a través del Instituto de Fomento y Empleo, hasta 233 solicitudes.

El propio Ayuntamiento anunciaba este fin de semana la resolución de dos nuevos programas “para fomentar la actividad económica y reactivar el comercio de proximidad en Cádiz”. Y de estas iniciativas, la más llamativa es la del plan Barajas Arriba, que culmina entregando tan solo 23.649,94 euros de un presupuesto que ascendía a los 200.000 euros.

Este programa de fomento nace para colaborar con aquellos “que vayan a iniciar el desarrollo de una actividad comercial, de hostelería o servicios susceptible de ser realizada en un local comercial inactivo sito en el municipio de Cádiz, a través de contrato de arrendamiento, traspaso o compraventa del local afecto a la actividad”. Para ello, se proponía subvencionar a fondo perdido “el 50% del importe de la renta del local comercial durante los 12 meses iniciales de actividad”, o bien “el 50% del importe de las cuotas mensuales de préstamo, hipoteca o cualquier otra fuente de financiación externa, durante los 12 meses iniciales de actividad” si el local era comprado y no en alquiler.

Solo media docena de negocios en la ciudad han cumplido todos los requisitos exigidos en la convocatoria, recibiendo en total 23.649,94 euros en función del precio de ese alquiler o financiación de la compra y teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la ayuda máxima era de 6.250 euros, que solo ha sido concedida a un beneficiario.

Por contra, otras 40 solicitudes han quedado fuera de las ayudas, por diferentes motivos: por no estar al corriente de las obligaciones tributarias o con el propio Ayuntamiento; por no estar el local incluido en las condiciones de la convocatoria, por no haber respondido a tiempo a los requerimientos de subsanación, o por haber desistido durante el proceso.

Este escenario conlleva que de la ayuda de 200.000 euros presupuestada por el Ifef, el Ayuntamiento deja sin usar 176.350,06 euros.

Dos de cada tres empresas sin ayuda

El otro programa de ayudas ya resuelto de manera definitiva es el Plan Comercio Vivo, que contemplaba un pago municipal a fondo perdido de 4.000 euros a los comercios que resulten beneficiarios para el pago de cuotas mensuales correspondientes a las rentas por arrendamiento del local o a la hipoteca o préstamo concedidos para adquirir ese local, o para hacer frente a los suministros directamente vinculados al desarrollo de la actividad empresarial (telefonía, internet, agua, electricidad o seguros obligatorios).

En este caso, disponía el Ifef de una partida de 280.000 euros de los que solo ha dejado sin entregar 8.000 euros. Pero sí resulta llamativo que de 187 empresas y autónomos presentados a la convocatoria solo se vayan a beneficiar 68. Es decir, que dos de cada tres comercios concurrentes se quedan sin la ayuda de 4.000 euros.

Al igual que con el plan Barajas Arriba, los negocios excluidos responden a diversa casuística relacionada con no cumplir los requisitos establecidos, no subsanar deficiencias localizadas durante la tramitación o directamente haber desistido en el proceso que se inició en noviembre del pasado año y que ha culminado ahora con el listado definitivo de beneficiarios.

En total, unos programas para fomentar el comercio local que se anunciaron -por el anterior gobierno- con casi medio millón de euros (480.000 euros, en concreto) se resuelven con menos de 300.000 euros concedidos (295.649,94 euros, en concreto). Y de los 233 comerciantes gaditanos que han solicitado esa ayuda, solo la van a recibir 74.

Ante estos resultados, especialmente llamativos en el caso del Plan Barajas Arriba, conviene plantearse si las ayudas están bien dirigidas, si los requisitos están bien fijados, o si el asesoramiento a los comerciantes gaditanos ha existido y ha sido el correcto durante este período de presentación de documentación y tramitación de las ayudas, que como ya ocurriera durante la pandemia han resultado ser del todo insuficientes.