El IFEF resuelve las segundas ayudas Covid: 44 beneficiarios, 200 excluidos

Un total de 243 autónomos que tienen empleados (hasta un máximo de cinco) a su cargo solicitaron ser beneficiarios del primer paquete de ayudas municipales por la pandemia, que se convocó en junio del pasado año. Y sólo 44 recibirán esa ayuda, cifrada en 2.000 euros. El IFEF ha publicado al fin la relación provisional de adjudicatarios de este primer paquete de ayudas Covid, que viene sufriendo meses de retraso; y en el listado se incluyen 14 comerciantes, 21 hosteleros y otros nueve autónomos dedicados al resto de actividades.

A diferencia de lo ocurrido en la relación de ayudas para autónomos sin trabajadores a su cargo, esta línea de ayuda agota los créditos existentes para cada bloque. 28.000 euros para el comercio (a razón de 14 ayudas de 2.000 euros cada una), 42.000 euros para la hostelería (21 beneficiarios que recibirán 2.000 euros cada uno) y 18.000 euros para el resto de actividades (también con ayudas de 2.000 euros, en este caso nueve).

Es más, esta línea de ayudas otorga la condición de beneficiarios suplentes a una quincena de autónomos. Tres pertenecen al sector de la hostelería y los otros doce al resto de actividades. Ellos podrían resultar beneficiarios de esa cuantía económica no entregada de las ayudas a los autónomos sin trabajadores, que como indica la resolución del Ifef. Pero como esa primera línea aún no se ha resuelto de manera definitiva, “no se puede aplicar el remanente provisional de las mismas que asciende a la cantidad de 49.000 euros”.

Los solicitantes de ayuda que han quedado fuera de esta convocatoria, al menos de manera provisional por ahora, se debe al considerarse su solicitud desistida por no haber corregido los errores señalados en un trámite anterior, o bien considerarse excluida por no haberlo corregido correctamente, no realizar una actividad que se incluya dentro del objeto de la convocatoria, o no cumplir los requisitos de la convocatoria.

Por actividades, quedan sin recibir ayudas 52 autónomos del sector comercio (16 solicitudes se han dado por desistidas y otras 36 han sido excluidas), 82 autónomos de la hostelería (27 de ellos por no atender el requerimiento de corrección de su solicitud y 55 por quedar excluida de la convocatoria), y 50 autónomos de otras actividades (9 por desistimiento y los 41 restantes por exclusión).

Ahora, el Ifef abre un plazo de diez días hábiles (hasta el próximo día 29) para que los interesados presenten las reclamaciones que consideren oportunas. Y a partir de ahí, queda pendiente la resolución definitiva de estas ayudas, así como pendiente está también desde el mes de marzo la resolución definitiva de las ayudas a los autónomos sin trabajadores a su cargo.

En este último caso, conviene recordar que las ayudas apenas se concedieron provisionalmente a 63 autónomos de un total de 265 que lo habían solicitado. Diez hosteleros, 26 comerciantes y otros 27 autónomos fueron los beneficiarios provisionales de una convocatoria que tenía consignados 112.000 euros de los cuales sólo se van a emplear 63.000 euros. Salvo que en la resolución definitiva se produzcan cambios, toda vez que la oposición se ha mostrado muy crítica con esos listados publicados en marzo, además de con el excesivo retraso que acumula esta primera convocatoria de ayudas por el Covid.