Las primeras ayudas municipales sólo llegan a 63 de los 202 solicitantes

Nueve meses después y sólo para 63 autónomos del total de 202 que lo solicitaron. El Ayuntamiento ha publicado la primera relación de ayudas económicas con motivo de la pandemia. Los primeros 63.000 euros de una partida que el pasado jueves José María González elevaba hasta los 1,7 millones de euros tras anunciar una tercera remesa de ayudas.

El Instituto de Fomento y Empleo ha publicado el listado provisional de las ayudas que se concederán a los autónomos, especialmente comerciantes y hosteleros, que no tienen trabajadores a su cuenta. Se trata de la resolución parcial de la convocatoria que se hizo pública en junio 2020 y que se divide en tres bloques con dos apartados cada uno: comercio minoristas, hostelería y resto de actividades, con los apartados de sin trabajadores a su cuenta o con hasta un máximo de cinco trabajadores a cargo del autónomo.

A esta convocatoria se presentaron un total de 507 solicitudes. De ellas, 202 se limitaban a autónomos sin trabajadores a su cargo, que son las que ha resuelto ahora el Ayuntamiento conceder 63 ayudas. Apenas un 30% de la necesidad de ayuda que tienen esos sectores más castigados por la crisis derivada de la pandemia y que siempre están en el discurso de los políticos.

Llama especialmente la atención que las ayudas concedidas a cada apartado son sensiblemente inferiores a las anunciadas y muy por debajo también de la cantidad presupuestaria consignada en ese anuncio de junio de 2020. Así, recibirán ayuda apenas 26 autónomos dedicados al comercio minorista de la ciudad, a razón de 1.000 euros de ayuda cada uno, lo que suma 26.000 euros para una partida prevista de 42.000 euros. Algo similar ocurre con la hostelería, recibiendo esta ayuda apenas una decena de autónomos (también de 1.000 euros cada uno, cuando la partida económica era de 28.000 euros). Respecto al resto de actividades, recibirán 1.000 euros cada uno otros 27 autónomos (lo que suma 27.000 euros de una partida que también era de 42.000 euros).

Es decir, que de los 112.000 euros previstos para los autónomos sin trabajadores a su cargo, el Ayuntamiento sólo va a entregar 63.000 euros. El resto de solicitudes de ayuda han sido rechazadas por diversos motivos: por estar incompleta o no justificada debidamente, por no haber subsanado en el plazo estipulado los errores o carencias detectadas, por no ajustarse la actividad al bloque para el que solicitó la ayuda, por no tener el domicilio fiscal en Cádiz, por ser deudores del Ayuntamiento o por no estar al día en obligaciones tributarias y respecto a la Seguridad Social.

Todos ellos disponen ahora hasta este próximo viernes, día 19, para presentar alegaciones a esta resolución que todavía tiene carácter provisional. Es decir, que aún no podrá entregar el Ayuntamiento esos primeros 63.000 euros de ayuda a los autónomos, anunciados hace ya nueve meses.

Por su parte, el resto de autónomos incluidos en esta convocatoria (los que tienen entre 1 y 5 trabajadores a su cargo) tendrán que seguir esperando la resolución del Ifef. Un total de 305 solicitantes para los que el Ayuntamiento tiene reservada inicialmente una partida 102.000 euros, dividida en 28.000 euros para el comercio, 42.000 para la hostelería y 18.000 euros para el resto de actividades.