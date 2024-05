El duelo Milei-Sánchez avergüenza, indigna y apena a los argentinos

Rechazo ante una injerencia en un asunto judicial de un país hermano por parte del presidente de otro. Vergüenza por el fondo y las formas. Indignación por la manipulación personal y política en beneficio propio de ambos contendientes y por la actitud agresiva de quien supuestamente golpeó primero. Pena por la erosión de un pasado y un presente compartidos. Deseo de una pronta resolución o convencimiento justo de lo contrario. Todo esto es lo que manifiestan sentir cuatro argentinos residentes en Cádiz apenas tres días después de que estallase una crisis diplomática inédita entre dos países que siempre habían mantenido relaciones fraternales. Justo cuando acaban de celebrar el Día de la Patria, con la clamorosa ausencia de representantes del Gobierno de la Nación, de la Administración General del Estado y de cualquier autoridad militar y policial. Una conmemoración que sólo contó con el apoyo de las instituciones en las que gobierna el Partido Popular.

Flavia Arrigoni es profesora de la Universidad de Cádiz del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación, especialista en Criminología y Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo. “Por un lado, tengo una relación familiar con España porque parte de mis ancestros eran de Barcelona. Por otro lado, profesionalmente me he formado, tanto en el máster como en el doctorado, en la universidad pública española, a la que, por lo tanto, le estoy sumamente agradecida”, relata. “Siento que aquí he podido capitalizar toda mi experiencia profesional como licenciada y colegiada en Argentina. Me siento el fruto o el producto de esa posibilidad, de esa unión entre ambos países. Cuando llegué al país y específicamente acá, a Cádiz, me sentí sumamente bien recibida”.

“Por ende, lo que me gustaría es que se lograse un entendimiento basado, obviamente, en el respeto para continuar fortaleciendo esta alianza entre mi país de origen, Argentina, y España, el país que he elegido yo para trabajar y desarrollarme personalmente y profesionalmente, y promover también oportunidades para continuar fortaleciendo, justamente, esta relación”.

“Creo hoy fundamental revisar lo que está ocurriendo. Debemos tener cuidado cuando opinamos sobre asuntos de los que la justicia ya se está ocupando de analizar, de si imputa o no a la esposa del presidente español por la posible comisión de un ilícito”, dice respecto a las palabras de Milei en una convención de ultraderecha convocada por Vox. “El mandatario argentino debe respetar la autonomía de la justicia española y no puede opinar al respecto. Tenemos la necesidad de respetar absolutamente a las personas”.

“Este clima exacerbado que lamentablemente estamos viviendo en mi país, como de fractura social, no debe llevarse a las relaciones con otros países”, advierte. “Deseo fuertemente que mi país pueda superar esas fracturas, esas disidencias, esas posturas tan antagónicas para construir realmente algo en común que promueva su desarrollo. Y espero que mi país también logre, tanto con los países de la región, de América Latina, como del resto del mundo, construir estas relaciones fraternas de cooperación y de respeto”.

"El mandatario argentino debe respetar la autonomía de la justicia española” Flavia Arrigoni

Profesora de la UCA

Respecto a la retirada de la embajadora española en Argentina, la profesora Arrigoni dice estar “plenamente confiada en que España está actuando según lo previamente establecido en un protocolo para cuando este tipo de situaciones tan graves ocurren. Estoy totalmente convencida de que España está dando cumplimiento a este protocolo. Por supuesto, mi prioridad es que esto se pueda revertir rápidamente para continuar construyendo esta fraternidad que existe entre nuestro país y España”.

“Estimo que España está actuando como debe actuar y me gustaría también confiar en que mi país va a actuar en consecuencia a lo establecido en algún protocolo de actuación. Y si se ha cometido alguna irregularidad, poder dar vuelta atrás y continuar el camino de la alianza, del respeto y mirando hacia el futuro”. La profesora Arrigoni dice confiar también en que Javier Milei, “en el ejercicio del cargo que el pueblo argentino le ha confiado, actúe en consecuencia, independientemente de unas creencias personales que puedan tener tanto mi presidente como el presidente de España, cuidando los intereses del país que representan y respetando al otro país”.

“Quiero y deseo fuertemente lo mejor para mi país y, por ende, que el presidente electo actúe conscientemente de que durante estos próximos cuatro años representa los intereses de 46 millones de argentinos, cuidando las relaciones de nuestro país, que tanto necesitamos poder reflotar, y, lógicamente, cuidando las relaciones con otros países tan queridos como España”, añade.

Flavia Arrigoni no cree que esta crisis vaya a afectar directamente al ciudadano residente en España. “Si fuese así, sería muy triste, porque hay muchos argentinos que han elegido España como el país donde continuar progresando, desarrollándose personal y laboralmente. Estimo que estas relaciones cordiales que hemos tenido van a ser prontamente restablecidas y podrán estas personas seguir persiguiendo sus sueños y logrando cumplirlos”.

“En lo personal y en lo profesional, España es el país que he elegido para continuar desarrollándome como profesional y es el país de mis ancestros. Y Argentina es mi país, que llevo, por supuesto, en lo más profundo de mi corazón, siempre donde yo esté. Así que espero que se puedan restablecer prontamente estas relaciones”, insiste la profesora de la UCA.

"Lo de Milei es una vergüenza y vergonzosos son los insultos de la multitud desde el Luna Park” Claudio Vidussi

Hostelero. 34 años en España

Para Claudio Vidussi, hostelero hispanoargentino con 34 años ya de residencia en España, las declaraciones de Milei sólo tienen un sinónimo: “Una vergüenza; hay que ser muy claros con estas cosas. Es la primera vez que le escucho a un presidente de la Nación decir algo así. Es una falta de respeto, una vergüenza”.

“También es verdad que ha habido un poco de provocación, y más cuando está la situación del país, como está con Pedro Sánchez, aunque yo me considero apolítico”, añade. “Sí, me refiero a lo que dijo el ministro de Transportes y a algunas cositas más, pero eso son temas insignificantes”, matiza. “A este hombre [a Milei] no lo veo bien enfocado... Y yo que pensaba que Donald Trump era un loco... imagínese… todo esto lo eleva a la enésima potencia”, dice indignado.

Respecto a la retirada de la embajadora española en Argentina dice: “Creo que es una forma de llamar la atención y de tratar de que haya un poco de respeto. Creo que han perdido los papeles. Lo que no se puede perder es la buena relación que ha habido siempre entre Argentina y España. Y no me refiero a la época de Perón”.

Claudio cree que esta crisis va a repercutir “un poco” en los ciudadanos argentinos en España. “Primero, por la situación en la que nos deja a nosotros. No vamos comparar lo que pasó con Rusia, pero a mí me ha dolido mucho. Puede ser que también afecte a gente que está intentando conseguir los papeles a nivel consular, porque Milei ha recortado presupuesto público, también en Asuntos Exteriores y en estas delegaciones”.

Sobre los insultos a Pedro Sánchez que coreó una multitud en la presentación de su libro en el estadio Luna Park de Buenos Aires lo tiene claro: “Lo que ha hecho este hombre es imperdonable ¡Un insulto directo de la multitud y él agitando a la gente!. Yo no lo veo correcto. Eran 8.000 personas fuera del estadio Luna Park gritando aquello. Es vergonzoso, absolutamente vergonzoso”.

¿Es quizá una estrategia de Milei para tapar los primeros resultados de su gestión?. “Se ve cómo se mueve, cómo se expresa con agresividad. Tendrá sus razones políticas, como las que tienen todos los políticos, sean de derechas, de izquierdas o de centro; cada político tiene sus razones… Yo creo que en cualquier momento algo va a pasar en Argentina, algo tiene que ocurrir. Porque no tengo claro que esté mejorando el país. Y hay mucha gente esperando un cambio. Llevamos muchos años sufriendo. Yo me vine a España hace 34 años y ya estábamos en crisis. Y estuve allí por última vez todo el mes de enero pasado, que hacía 18 años que no iba, y Argentina está peor que cuando me vine. Imagina el malestar de la gente: los sueldos están muy bajos, la gasolina por las nubes y los productos de primera necesidad, cada vez más caros”.

"Es un tema político que usan ambos en beneficio propio; los dos pueblos salimos perjudicados” Javier Senese

Empresario

“Mi opinión es que es un tema personal, un tema político, que han utilizado ambas personas para beneficio propio y no representan en ningún caso la voluntad de los argentinos ni de los españoles”, responde el también hostelero Javier Senese. “Creo que tanto unos como otros salimos perjudicados, no nos ayuda, no es el sentir de dos pueblos, es en beneficio de dos personas que lo están manipulando en beneficio propio”.

Respecto a los insultos que coreó la multitud en el acto de presentación del libro de Milei Javier cree que “como un acto político que fue, sólo representa a quienes allí estuvieron, no a la voluntad del pueblo argentino”.

"Creo que se va a solucionar lo antes posible por el peso del sentir de los ciudadanos porque no creo que ni los argentinos ni los españoles sientan estar enfrentados" concluye Senese.

"Milei fue atacado primero por Sánchez, diciéndole que no se merecía ser presidente” Fabián Vidussi

Hostelero

Fabián Vidussi, hostelero hispanoargentino también, opina que “esta crisis diplomática no va a terminar nunca porque desde el minuto cero el presidente Sánchez no felicitó al presidente Milei cuando resultó elegido en las urnas por los argentinos, sino que ya se metió con él diciendo barbaridades. Y lo que ha pasado últimamente es el resultado de eso. Milei le ha seguido la pista en vez de callarse la boca. Por eso creo que esto no tiene arreglo. Ni por parte de Sánchez ni de Milei”.

“Porque para mí, Milei ha sido atacado primero por Sánchez. Dijo que era una vergüenza y que no se merecía ser presidente. Luego vinieron las acusaciones del ministro de Transportes [sugirió que el presidente argentino habría consumido algunas sustancias], que fueron una total falta de respeto... Como si aquí todos los políticos fuesen unos santos... Además, el presidente Sánchez ni siquiera lo recibe cuando viene España”.

“Pero todo esto, en la situación en la que está Argentina, realmente es una tontería comparado con los gravísimos problemas que tiene que resolver Milei en un país como lo han dejado, después de 20 años de masacre económica y social. Y va a ser muy difícil que esto salga adelante”, concluye Fabián Vidussi.