Adiós a una “buena Feria”

Domingo de Feria. El día amaneció nuevamente con unas temperaturas agradables, aunque irían subiendo a medida que avanzaban las horas. En esos primeros momentos y después de otra intensa noche de fiesta, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Chiclana se afanaba en dejar el recinto de Las Albinas del Torno en perfectas condiciones para la última jornada de la Feria de San Antonio, dedicada a los más pequeños de la casa.

Como suele ser habitual, el domingo es el Día de los Niños y de las Niñas y con tal motivo los cacharritos ofrecen descuentos especiales, una medida que, indiscutiblemente, año tras año, es muy bien recibida por los padres, que a estas alturas de la película, tienen sus bolsillos más que menguados.

Música a todo volumen, luces de neón y sirenas se entremezclan normalmente con gritos y risas de emoción en la calle del infierno, aunque es importante apuntar que, con el objetivo de hacer una feria más accesible para todos y todas, la tarde tuvo una franja horaria “más amable”. De tal manera que, entre las 18.00 y las 20.00 horas, se estableció un espacio libre de ruidos, en el que no se emitieron sonidos estridentes, en solidaridad con las personas que padecen Trastorno del Especto Autista (TEA).

Manuela, de 9 años, que el próximo fin de semana hará su Primera Comunión, es una de esas niñas chiclaneras que han disfrutado a tope de los cacharritos. Fue con su abuela, su madre y sus dos hermanos pequeños, Guillermo y Miguel, y minutos antes se mostraba “muy ilusionada” por montarse en estas atracciones. “Me gustan casi todas, en especial las más atrevidas. Las de los niños pequeños, las que menos”, decía, a la vez que afirmaba con rotundidad que también le encanta “bailar en las casetas”.

Sobre las ocho de la tarde, una familia exhausta y con el presupuesto a cero, emprendía el regreso a casa después de un buen rato en la calle del infierno. Nacho y Pablo, mellizos de 8 años de edad, hablaban de su experiencia y de lo “muchísimo que les gustaba la Feria”. Para Nacho, lo mejor son las “las atracciones de altura, las de los mayores” y, tras nombrar una retahíla de ellas, añadía: “Lástima que mis padres no me dejen montar ahí”. Pablo se mostraba muy de acuerdo con la reflexión de su hermano, a la vez que relataba orgulloso que se había montado “con mi hermano, mi abuelo y mi abuela en el Ratón Vacilón”. Ambos coincidían en dos aspectos fundamentales: estaban deseando que llegara la próxima feria y no tenían ningunas ganas de volver hoy al colegio.

Mientras, en las casetas, algunos pertinaces se resistían a despedirse y apuraban el día como si no fuera el último. En algunas de ellas se habían organizado comidas de socios, que alargaron la jornada hasta los fuegos artificiales. Eso sí, la afluencia se percibía menor que otros días. Natural, era domingo y el lunes tocaba volver a la rutina.

“Ha sido una buena feria”, era una de las expresiones más usadas por los caseteros, satisfechos con el desarrollo de esta. La mayoría lo asociaba al buen tiempo y las fechas en las que ha tenido lugar. Nacho Gómez, de ‘El Principiante’, señalaba otro factor: “Lo sucedido en la pasada Semana Santa de Chiclana ha provocado que la gente cogiera la Feria con más ganas”, mientras que Germán Sánchez, de ‘El Entresijo’, además de destacar el buen ambiente vivido, ponía también el acento en los cambios realizados. “Han sido muy positivos. El desplazamiento de las casetas es algo que se ha valorado mucho y ha resultado beneficioso para todos”.

Por otro lado, esta 188 edición de la Feria y Fiestas de San Antonio se ha desarrollado con total normalidad. Desde el Ayuntamiento, se asegura que no ha habido ninguna incidencia reseñable.

Al cierre de esta edición, muchos eran los chiclaneros que esperaban a que el cielo se llenara de color con el espectáculo de fuegos artificiales, ‘Universo’, como despedida de esta gran fiesta por excelencia en el municipio. El propio recinto, las azoteas o numerosos puntos de la ciudad, cualquier sitio valía para sorprenderse con este juego de luces que alumbra el municipio y brindar con vino de Chiclana por la Feria de 2025.