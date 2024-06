Una jornada de Feria inmejorable

Llegó el viernes y las ganas de fiesta seguían intactas. La Feria de San Antonio pasó ayer su ecuador en una jornada marcada por muy buenas temperaturas, acompañadas de una leve brisa, que permitió que el largo recorrido hasta el recinto de Las Albinas del Torno se convirtiera en un paseo agradable.

Al mediodía, unas casetas repletas de gente recibían a los visitantes. Motivos para ello sobraban. A las cualidades de esta Feria y al excelente clima, se sumaba que el viernes empiezan a llegar aficionados a las ferias de todas partes de la provincia, de tal forma que esta ciudad se transforma en el epicentro del ocio de la Bahía de Cádiz. También suele ser día para el aterrizaje de chiclaneros exiliados en otras partes de España, que redondean a principios de año de rojo su querida Feria de Chiclana en el calendario. Muchos fueron los abrazos de reencuentros de amigos que se vieron por el real.

Volviendo al buen tiempo, este también tuvo que ver en la importante presencia de los protagonistas indiscutibles de este día en la Feria de San Antonio: los mayores, colectivo al que estaba dedicada la jornada.

Y es que no cabía un alfiler en la Caseta Municipal. Cerca de un millar de usuarios de diferentes asociaciones acudió a la convocatoria del Ayuntamiento de Chiclana para pasar momentos únicos en este espacio. Y así fue. No solo dieron buena muestra de las ganas de disfrutar de la vida que tienen, sino también lograron transmitir alegría a todo el que se acercaba a este lugar, que convirtieron en el más bullicioso del día. No faltaron las risas, la buena música, los bailes y los recuerdos de ferias pasadas.

Compartiendo este tiempo con todos ellos estuvieron el alcalde, José María Román; la primera teniente de alcalde, Ana González; el delegado de Fiestas, Fede Díaz, y la responsable del área municipal, María José Batista.

Fueron, sin duda, horas inolvidables, donde algunos de ellos alargaron su estancia más de la cuenta para asistir al concierto de la chiclanera Isabel Posadas, que actuó ya pasadas las nueve de la noche.

Mientras esto ocurría, las casetas tradicionales tenían todas sus mesas reservadas para comer. “El viernes de Feria es un día de almuerzos de amigos, familias y compañeros de trabajo”. Así lo contaba, Nacho Gómez, representante de El Principiante’, tercer premio del certamen de casetas tradicionales, y quien el jueves recibió el homenaje sorpresa de sus compañeros que le otorgaron el premio ‘Principiante del año’ por sus 20 años dedicados a esta.

Un inmejorable ambiente se vivió ayer en ella, que contó con las actuaciones del joven grupo chiclanero ‘Malaví’ y la banda ‘Radio Petrarca’. Pero la noche escondía otra sorpresa: un grupo de personas del municipio cántabro de Astillero recibiría un reconocimiento por sus visitas constantes a ‘El Principiante’.

El mismo buen rollo se respiraba y se ha respirado en ‘El Abrevaero’, una de las casetas con más solera de la Feria de Chiclana, ya que según confirmaba Héctor Tosso, miembro de su Junta Directiva, “tanto hoy como estos días pasados hemos tenido un lleno total, con mesas reservadas para almuerzos de familias y amigos”. No es de extrañar, ayer se lo pasaron de lo lindo con ‘Macaire’ y ‘Super Agente 86’ y esta tarde será el turno de la ‘Blue Sound Juani’. La fiesta sigue.