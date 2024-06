Este es el país que más quiere ser de Cádiz

Cada año varias decenas de miles de extranjeros visitan nuestra provincia. La inmensa mayoría por turismo. En apenas un quinquenio publicaciones relevantes como The New York Times o The Times se han fijado en nuestras ciudades a la hora de hacer recomendaciones de cara a las vacaciones. En todo los casos, sean las playas, nuestros cascos antiguos o los paseos por la Sierra, siempre se ha puesto en evidencia el descubrimiento de espacios que hasta ahora pasaban desapercibidos. Ciudades y pueblo ideales, se escribe, como lugar de residencia.

Hoy, hay poco más de 52.000 extranjeros empadronados en el conjunto de la provincia. No es, ni de lejos, la cifra más alta del país. Incluso hay provincias cercanas, como la de Málaga, que crecen en población gracias a estos residentes externos. No son muchos, al final, pero sí parece que son fieles.

De estos, 1.848 adquirieron la nacionalidad española a lo largo del pasado 2023 (según acaba de publicar el Instituto de Estadística) aprovechando su residencia en algunas de las 45 localidades gaditanas. En el conjunto del país estamos a mitad de la lista, pues sobre estamos en la posición 27 entre las principales provincias elegidas para obtener la nacionalidad. Y en Andalucía, sólo estén por debajo Huelva (1.205), Córdoba (902) y Jaén (703).

En el caso andaluz sobresale Málaga, con 7.735 nacionalizados. Aquí hay que tener en cuenta la extensa comunidad extranjera que reside en determinados municipios de la Costa del Sol, muchos de ellos desde hace muchos años. Pasa igual que en provincias del Mediterráneo como Alicante, con localidades con más nacidos en el extranjeros que en la propia tierra. Por lógica, son zonas con un mayor proceso de nacionalización.

Hay dos formas para lograr la nacionalidad en nuestro país.

Una es la nacionalidad por residencia: que exige la residencia de la persona en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Y otra, la nacionalidad por opción: es un beneficio que la legislación ofrece a extranjeros que se encuentran en determinadas condiciones para que adquieran la nacionalidad española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.

La inmensa mayoría de los implicados en este proceso en nuestra provincia el pasado año lo fueron por nacionalidad: 1.641, lo que indica que llevaban en nuestra tierra al menos una década. Además, 395 habían nacido también en España. En el ejercicio de 2023 el grupo de edad con mayor número de nacionalizados españoles mientras residía en Cádiz fue el comprendido entre los 35 a 39 años, con 219, seguidos de los que tenían entre 40 y 44 años, con 207. Destaca los menores de 4 años, que fueron 195.

De todos los extranjeros residentes en la provincia han vuelto a ser en 2023 los marroquíes los que más procesos de nacionalización han emprendido. Viene siendo así casi de forma continuada en la última década, puesto solo en 2013 y 2014 fueron superado por los nacidos en Bolivia. Éstos, sin embargo, han caído de forma más que notable en el último quinquenio, todo lo contrario de los procedentes del norte de África que van en aumento.

Así, el año pasado 341 marroquíes (hay 12.407 censados en la provincia) se nacionalizaron como españoles en nuestra provincia. En 2022 fueron 303, casi el triple que en 2017. En la última década se han nacionalizado español 2.391 marroquíes que viven en Cádiz.

En segundo lugar fueron los venezolanos, con 199, multiplicando por cinco el dato de 2022; 114 venían de Colombia y un centenar de Bolivia.

Destaca los 19 vecinos nacidos en Pakistan y apenas 2 chinos, siempre más reacios a buscar la nacionalidad española.

Igualmente son escasos los europeos que dan este paso legal; 6 franceses, 2 italianos, 2 alemanes o 17 rumanos.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, se ha producido un leve aumento de nacionalizados españoles del país agredido: fueron 14 en 2023 y 21 en 2022. En una década alcanzan a 102. En cuanto a los rusos, destacan los 17 de 2023 tras penas tres un año antes. En los últimos diez años apenas se han nacionalizado español 70 rusos.