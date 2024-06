El puerto de Cádiz lleva 10 años sin línea regular con Marruecos

"Es una línea que se fue porque quebró la naviera que operaba en su momento y desde entonces la Autoridad Portuaria no ha parado de trabajar para intentar recuperarla. Hemos asistido a ferias y foros y mantenido encuentros pero de momento no hay ningún fruto". Así de contundentes se mostraban fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) pocas horas después de regresar de una misión comercial precisamente en Marruecos.

Hasta allí se desplazaron para participa en el X Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del sector Marítimo, Transporte y Logística, que se celebró en Tánger bajo los auspicios del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en Marruecos.

Hasta las tierras del país vecino se llevaron un dossier en el que ya no figuraban apenas infografías sino que ya llevaban fotografías reales con proyectos que ya han pasado del plan al cemento, del dicho al hecho. Si hace unos años ya el entonces presidente de la APBC, José Luis Blanco, lo intentara sin obtener resultados era también no sólo por la crisis mundial que se vivía sino porque el puerto de Cádiz estaba aún plagado de incertidumbres, algo que no invita demasiado a los empresarios del sector a llevar a cabo inversiones y a soltar dinero.

Pero Teófila Martínez así como la plana mayor de su departamento comercial se acercaron a Tánger con fotos e imágenes que reflejaban un viaducto por el que pronto pasará el tren que llegará a La Cabezuela, un túnel ya desecado por el que pronto podrán ya pasar vehículos en dirección a una terminal de contenedores al que le quedan ya no creo que más de año y medio para que reciba sus primeras grúas y contenedores.

El puerto de Cádiz está vivo y está a la espera de que caiga la primera ficha que debe producir ese efecto dominó que hará que su plan de futuro sea una realidad y se convierta en el puerto de hoy.

Una espinita clavada en el puerto de Cádiz

Pero aún tiene una espina clavada que parece que va a resultarle más difícil de sanarse. Desde hace diez años no tiene una línea marítima regular con Marruecos.

Cádiz mira hacia Agadir y Casablanca. Todos los puertos miran con recelo a Tánger, pero Marruecos tiene otros puntos donde el puerto gaditano puede hallar negocio y, con ello, la recuperación de sus históricas conexiones con el país vecino.

El objetivo de todos estos encuentros no es otro que recuperar el tráfico portuario entre Cádiz y Marruecos, porque “por su situación geoestratégica, sus conexiones marítimas y terrestres, la capacidad técnica y de infraestructuras del puerto y la capacidad profesional de los servicios y la comunidad portuaria, el puerto de Cádiz es la mejor opción para la conexión del país vecino con Europa”, según afirmaba en su momento la propia APBC.

Cabe recordar que el puerto de la Bahía de Cádiz ha mantenido históricamente conexión marítima con Marruecos hasta el año 2014 y desde entonces la recuperación de este tráfico se ha convertido en un objetivo primordial para el puerto, como ha reconocido en alguna ocasión la propia APBC.

En este sentido se han realizado a lo largo de los últimos años numerosos contactos institucionales y mantenido reuniones con empresas del sector, tanto españolas como marroquíes, además de varias visitas al país vecino.

El puerto de Cádiz ofrece una situación geoestratégica con desviación cero sobre las grandes rutas marítimas del mundo, interconectividad por tierra, mar y aire, con un aeropuerto internacional, puerto, autovías y autopistas.

Está preparado para atender cualquier tipo de tráfico, no sólo el tráfico rodado que hasta el año 2014 se mantuvo en línea regular con Marruecos, sino también pesca, contenedores, graneles, cruceros, incluso reparación naval e industria off shore.

Ya en junio de 2011, este periódico informó de que la naviera Comanav, debido a una reestructuración interna y a un cambio de su accionariado, decidió dejar el puerto de Cádiz después de 21 años de fidelidad. En aquel entonces, Comanav e IMTC, de capital marroquí, mantenían salidas desde Cádiz rumbo a Casablanca los martes, miércoles, jueves y domingo con sus buques Divio y Mekness, respectivamente.

Pero los nuevos dueños de la Comanav hicieron cuentas y vieron que Cádiz no les salía rentable así que cortaron por lo sano. En aquel momento, la naviera IMTC se quedaba sola, con el compromiso de una clientela a la que se debía seguir dando servicio.

La empresa Vapores Suardíaz, que representa y representaba en aquel entonces a IMTC, consiguió, gracias al tesón de su responsable en Cádiz, Joaquín Nieto, que la naviera marroquí pusiera un segundo buque para cubrir el vacío que dejaba Comanav en el puerto gaditano.

Así optó por colocar en la ruta al Fes, que se sumaba al Mekness.

Sobre ese "puente" marítimo, la clientela que requería ese tráfico con Casablanca para enviar hacia suelo marroquí sus mercancías y, sobre todo, para recibir de allí productos textiles y mariscos y pescados congelados, cubría sus necesidades.

Pero la única conexión con Marruecos ya había entrado en desgracia y terminó por desaparecer hace ahora diez años. La gota que colmó el vaso fue el embargo o paralización cautelar de la flota de IMTC pero el desgaste de la línea se inició poco tiempo después de la marcha definitiva de Comanav.

Y todo sigue igual en mayo de 2024 a pesar de que la realidad del puerto de Cádiz es bien distinta, aunque puede que la estrategia para reconquista Marruecos tenga que pasar por contar con la colaboración directa de navieras como Boluda o Armas Trasmediterránea ya que es factible llegar a Marruecos desde Canarias.

Las flotas de estas dos navieras miran a Canarias para llevar a cabo buena parte de sus negocios, de manera que podrían ser ambas, o al menos, una de ellas parte de la solución, pero sabios tiene palacio y saben lo que hacen para conseguir que Cádiz vuelva a tener una línea regular con la vecina Marruecos.