Lolo Bocardo explica su situación tras dejar de ser el entrenador de porteros del Cádiz CF

La peña cadista Komatilikos, con sede en San Fernando, galardonó a Juanito Marchante, Lolo Bocardo y la Fundación Cádiz CF en un acto celebrado en la sede de la entidad.

Lolo Bocardo recibió el premio Cadista por Bandera 2024. Bocardo ha sido el entrenador de porteros del primer equipo del Cádiz CF en los últimos años, pero ahora tiene que dejar ese puesto porque el nuevo técnico, Paco López, llega con su equipo de trabajo, que incluye a Nico Bosch como el responsable de la preparación de los guardametas.

Bocardo dedicó una breves palabras a los asistentes del acto organizado por la peña Komatilicos. Explicó su situación, se mostró caballeroso y respetuoso, además de agradecido al presidente del club, Manuel Vizcaíno.

"Muy agradecido y orgulloso de recibir este premio porque es en parte para los trabajadores que estamos en segundo plano, Juanito Koke, los jardineros, los que trabajamos en El Rosal", señaló el homenajeado.

Bocardo quiso explicar su situación una vez que deja de ser el entrenador de porteros del primer equipo. Habló con sentido común y profesionalidad, consciente del mundo en el que se mueve. "Quiero aclarar una cosa: esto es fútbol. El entrenador que llega es lícito y tiene derecho a venir con su cuerpo técnico porque es de su confianza. Eso es así".

Tuvo también palabras de agradecimiento a Manuel Vizcaíno: "El presi es la persona que más me ha ayudado en el fútbol profesional, me ha ayudado a sacar los títulos, a formar y a crecer como entrenador de porteros y ahora me está dando todas las oportunidades para que siga. Me gustaría seguir y es lo que estamos hablando".

"La gente habla que si Lolo Bocardo, que si es un error... No es un error, esto es fútbol y el entrenador tiene su gente de confianza y a final lo que tiene más importancia es que el año que viene nos veamos otra vez en Primera", finalizó Bocardo.