Las diez claves de Delphi

Unos terrenos con un propietario, Sport City Cádiz, que se hizo con ellos con la amenaza de que al final spodía perderlos en un proceso expropiatorio. Al otro lado, una institución pública, la Autoridad Portuaria, que quiere el suelo para una expansión de La Cabezuela y para ubicar un nodo logístico. Todo esto ha dado lugar a un choque de trenes y unas perspectivas de que los proyectos, impulse quien lo impulse, no parece que vayan a estar a corto plazo.

1-Las ofertas previas de la APBC

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz vio la necesidad de obtener más espacios para proceder a la ampliación de sus instalaciones en La Cabezuela ante el previsible aumento de los tráficos y a que, según ella, los espacios disponibles iban reduciéndose. Localizan los terrenos de Delphi y con José Luis Blanco como presidente de la Autoridad Portuaria, se hace una tasación pública y, según el valor que recibe, hace una oferta al administrador concursal de Delphi pero es rechazada. La misma cuantía es desestimada posteriormente. Paralelamente se inicia el trámite de una DEUP (Delimitación de Espacio y Usos Portuarios) que, en caso de aprobarse por el Ministerio de Fomento, podía abrir la puerta a una expropiación.

2-La compra de la sociedad vinculada al Cádiz

Con un deseo de la APBC que se inició en 2017, con otro par de ofertas sobre los terrenos de otras sociedades que resultaron fallidas, el administrador concursal de Delphi sacó los terrenos a subasta en el mes de diciembre del pasado año, que se los llevó la sociedad Indanspo creada a tal efecto por el conglomerado en la que va el Cádiz Club de Fútbol. Curiosamente, el precio que paga esta compañía es 2.750.000 euros, es decir, 50.000 euros menos de lo que había ofrecido en varias ocasiones la Autoridad Portuaria.

3-La amenaza de la expropiación

En un consejo de administración de Las Aletas, se le preguntó al abogado del Estado cuando ya había constancia de que el Cádiz estaba detrás de los terrenos de Delphi si eso podía traer algunos problemas con la tramitación de la DEUP en paralelo. La respuesta del abogado del Estado fue contundente: “Quien se haga con Delphi, estará comprando un pleito futuro”. De hecho, hay advertencias al administrador concursal sobre esa tramitación y también al Juzgado de lo Mercantil. Finalmente, cuando Indanspo va a escriturar los terrenos, se le advierte, y así queda por escrito, que esos terrenos pueden acabar en una expropiación. A juicio de Teófila Martínez, esto invalida la posible buena fe de los propietarios, ya que han comprado un bien conociendo la carga que existe sobre el mismo.

4-El proyecto del Cádiz C.F.

En marzo se anuncia que el Cádiz ha comprado los terrenos y días después se presenta el proyecto para el que comparecen Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz; Elena Amaya, alcaldesa de Puerto Real; y el representante de Mar Oceana, la gestora del fondo de inversión para este proyecto, Ricardo Gómez. Pretenden ubicar en los terrenos de Delphi una ciudad deportiva asociada a la salud y a la tecnología donde se dan cifras de inversión y puestos de trabajo. En el cadismo se acoge este proyecto con un poco de escepticismo.

5-LA DEUP llega acto seguido

Si el Cádiz y todos sus socios pensaban que iban a tener un respiro estaban muy equivocados porque apenas unos días después de la presentación del proyecto, llegó lo que se esperaba pero no tan pronto, la orden ministerial que declaraba los terrenos de Delphi con uso portuario y utilidad pública, lo que abría la puerta a la expropiación. El proyecto del Cádiz quedaba en suspenso. Incluso el gestor del fondo de inversión dijo a este periódico que era partidario de “un buen acuerdo mejor que un mal pleito”.

6-El papel de la alcaldesa de Puerto Real

Elena Amaya se ha puesto en el foco. Primero, porque participó en la presentación del proyecto del Cádiz, cuando precisamente había votado una vez tras otra en el consejo de administración de la APBC a favor de la DEUP para los terrenos de Delphi, al igual que había hecho su antecesor, Antonio Romero. Elena Amaya fue la que dijo que prefería un proyecto como el del Cádiz que uno que fuera mas nocivo para los vecinos de Puerto Real asociado a los graneles. La postura de la alcaldesa incluso levantó ampollas entre la gente de su propio partido, ya que consideraba que este nodo logístico era importante también para el desarrollo de Lógica, la antigua Las Aletas.

7-Los polémicos graneles

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez ha mantenido silencio durante tres meses, tiempo en el que se decía que el proyecto de ampliación por Delphi iba a ser para la actividad de los graneles. El lunes rompió su silencio y dijo que nadie había dicho nunca que allí iba a ir esa actividad sino una zona de acción logística, algo que reiteró dos días después en un comunicado de prensa. Sin embargo, desde la propiedad del suelo de Delphi se advierte de que en la DEUP y en el informe enviado por la Autoridad Portuaria para justificarla se habla de los graneles en un párrafo en el que se dice que son “susceptibles de albergar instalaciones de graneles sólidos”. La Autoridad Portuaria sigue insistiendo que lo que pretende es un nodo logístico aprovechando el paso ferroviario.

8-Los procesos judiciales

Sport City Cádiz ha anunciado que se va a ir a los juzgados para defender sus derechos, tras no haber conseguido por la vía administrativa que se suspendiera la DEUP. Por un lado, ha presentado un recurso contra la misma, ya que entiende que no hay una justificación para que la Autoridad Portuaria consiga una ampliación de sus instalaciones, según los números que maneja. Asimismo, también va a llevar al contencioso-administrativo la decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria por la que se solicita a Puertos del Estado que inicie un proceso de expropiación urgente basándose en la DEUPaprobada recientemente. En este caso entiendesta declaraciónque todavía no se ha resuelto en los juzgados, además de que la aprobación de la solicitud a Puertos del Estado se realiza con un consejo de administración que está en funciones.

9-Las actuaciones en los terrenos

Desde el Cádiz y las sociedades que lo acompañan en este proyecto se está tratando de hacer ver una normalidad y, de hecho, ya ha empezado a actuar en los terrenos. Por un lado, procedió a una limpieza y al aumento de la seguridad en todo el perímetro para un suelo que se ha llevado durante muchos años sin mantenimiento. Asimismo, ha iniciado el proceso para vender toda la chatarra de las naves existentes de la antigua industria automovilística.

10-¿Yahora qué?

El procedimiento urgente en la expropiación forzosa que ha iniciado con la solicitud de la Autoridad Portuaria no es baladí, porque hace que se puedan acelerar mucho los trámites. Aunque hay una serie de garantías para el propietario, lo que diferencia este proceso del común, sobre todo, es que el justiprecio se fija después de haber ocupado el bien. Sin embargo, con las demandas que ha puesto Sport City Cádiz puede hacer que el asunto se pueda eternizar en los juzgados y que, al final, ni uno ni otro proyecto salgan adelante, lo que sería lo más perjudicial para la ciudadanía, que espera que esos terrenos puedan tener contenido.