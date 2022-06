Teófila Martínez sobre Delphi: "Nunca ha dicho nadie que estos suelos vayan a dedicarse a graneles"

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha expuesto en la tarde de este lunes en rueda de prensa "la rigurosa gestión" realizada por el organismo que preside para conseguir la adscripción de las casi 40 hectáreas del Polígono Industrial “El Trocadero”, donde se incluyen los terrenos de Delphi, a la zona de servicio de dominio público portuario. Esta es la primera vez que Martínez ha intervenido para hablar este tema desde que hace más de tres meses se hiciera público que el Cádiz Club de Fútbol se había hecho con los terrenos.

Cabe recordar que estos terrenos fueron adquiridos por Indanspo, una sociedad vinculada al Cádiz C.F. para hacer una ciudad deportiva asociada a la salud y a la tecnología por 2.750.000 euros, en una subasta impulsadapor el administrador concursal de Delphi. Esta empresa se hizo con estos terrenos pese a que era consciente de que estaba en trámite una DEUP (Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios) para que fuera de utilidad pública y, por lo tanto, pudiera acabar con la expropiación del suelo. Sobre ello, ha explicado Teófila Martínez, leyendo textualmente las escrituras de la compraventa del suelo, publicadas ya por este periódico, donde se les advertía de esta circunstancia "por lo que ya no pueden hablar de buena fe".

Tal y como ha afirmado la presidenta, “no se trata de un proyecto de Teófila Martínez, sino de la Autoridad Portuaria”, que inició en junio de 2017 con la aprobación por parte de su consejo de administración, principal órgano de gobierno junto a la presidencia, de la remisión a Puertos del Estado de la solicitud de autorización para la compra de la parcela.

Ese mismo consejo autorizó también aquel día el inicio del expediente de modificación sustancial de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) para incorporar esos suelos a la zona de servicio del puerto.

La presidenta ha recordado que ella no estaba en aquel consejo, pero sí el entonces alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, los dos representantes empresariales (uno de ellos el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas), tres estatales, el del Ayuntamiento de Cádiz, el de la Cámara de Comercio y uno sindical, además del entonces presidente, director, capitán marítimo y secretario del consejo.

Teófila Martínez ha relatado que "todos apoyaron la solicitud de autorización de compra del terreno a Puertos del Estado, a excepción del representante de Puertos del Estado, que se abstuvo, al ser el propio organismo al que representaba el que tenía que autorizar la actuación.

Desde aquella primera gestión, el consejo de administración incluyó "hasta en siete ocasiones" puntos relacionados con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios referido a la incorporación de la parcela de Delphi y, según ha recordado la presidenta con las actas sobre la mesa, "en ninguna ocasión estos puntos han sido motivo de controversia y siempre han sido apoyados de forma unánime".

Concretamente, y estando ya la actual alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, al frente del Ayuntamiento puertorrealeño, ha contado con el voto a favor de dicha institución en los siguientes hitos: En octubre de 2019, cuando se sometió a aprobación el inicio del expediente de una nueva DEUP para incorporar al espacio de dominio público portuario la parcela del Polígono Industrial “El Trocadero”.

En diciembre de 2019, cuando se somete a votación la aprobación inicial de la propuesta de la DEUP y en junio de 2020, cuando se lleva a consejo la aprobación de la formulación definitiva de la modificación sustancial de la DEUP y remitir el expediente a Puertos del Estado para continuar su tramitación con vistas a su aprobación definitiva, que se produce mediante Orden Ministerial en abril de este año. En todas las ocasiones, ha insistido la presidenta, se contó con la unanimidad del consejo de administración.

Teófila Martínez ha explicado también que, paralelamente, la Autoridad Portuaria realizó una primera oferta de compra de los terrenos en junio de 2017 por 2,8 millones de euros, que era el valor de mercado establecido por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y que reiteró en septiembre de 2019 y en octubre del mismo año.

Pese a ello, la presidenta ha manifestado su asombro de que la parcela haya sido vendida cinco años después por un importe inferior al ofrecido por la Autoridad Portuaria, en concreto 50.000 euros.

En este sentido, Teófila Martínez ha defendido que “la Autoridad Portuaria no reparte dividendos. Los beneficios de la gestión repercuten en el bien común y en la mejora de la competitividad del puerto y de las empresas que operan en él” y que son una fuente de generación de empleo y riqueza "como recientemente ha demostrado APEMAR", la Asociación de Empresarios Marítimos.

“El proyecto de la Autoridad Portuaria para los suelos de Delphi y aledaños es un proyecto de logística portuaria”, ha informado la presidenta, que recuerda que “nunca nadie ha dicho que esos suelos vayan a dedicarse a graneles, entre otras cosas, porque el uso viene definido en la propia DEUP”.

En concreto, los usos aprobados son complementarios o auxiliares que, como recoge la Ley de Puertos, “incluye los relativos a las actividades logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto”.

Fuente jurídicas de Sportech City Cádiz ha querido intervenir tras la rueda de prensa de Teófila Martínez para argumentar que si en los terrenos de Delphi no van a ir graneles, en la DEUP que aprobó el Ministerio precisamente se hablaba textualmente de que "el puerto dispondría de aproximadamente 40 hectáreas adicionales (393.432 metros cuadrados), que junto a las 45 actuales (451.497,68 metros cuadrados) de superficie de la instalación portuaria de La Cabezuela susceptibles de albergar instalaciones de almacenamiento de granel sólido, permitirían atender el crecimiento a medio plazo de La Cabezuela".

Sostiene la presidenta que esos suelos están llamados a sumarse a Lógica, "que son el crecimiento natural de la logística portuaria y que traerán más empresas, más empleo y más inversión a Puerto Real".

Asimismo, Teófila Martínez ha recordado que la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desestimado la petición de suspensión de Indanspo contra la orden por la que se aprueba la DEUP del Trocadero, "poniendo fin a la vía administrativa, lo que legitima la continuidad administrativa del proyecto". En este caso, si la sociedad privada decidiera seguir adelante, ya tendría que reclamarlo por la vía judicial.

Finalmente, respecto a la petición por parte de la alcaldesa de Puerto Real de eliminar del orden del día del consejo de administración que se celebrará este martes el punto con el inicio del expediente de expropiación, la presidenta ha aclarado que, en caso de mantenerse, dicho trámite no inicia el expediente expropiatorio, sino que su actuación se limita a instar a la administración competente a iniciar el camino y solicitar su condición de beneficiaria, por causa de utilidad pública.

En esta petición también se ha unido Sportech City Cádiz, que es la marca que ahora utiliza el proyecto de la ciudad deportiva, que también ha solicitado que se retire el punto de la expropiación.

Se trataría, aclara, "de un acto administrativo de trámite sobre un expediente en el que la necesidad de ocupación ya ha sido reconocida con anterioridad".

Teófila Martínez también ha querido dejar claro que no hay ninguna sentencias del Tribunal Supremo en contra sobre anteriores expansiones demaniales de la Autoridad Portuaria, tal y como mantiene Sportech City Cádiz: "Le he preguntado al director y aquí no hay ninguna resolución del Supremo de ningún expediente expansionista y creo que se han equivocado con lo de Lógica, pero no le voy a dar pistas".