La emotiva despedida de Francisco Piniella como rector de la Universidad de Cádiz

Un inicio de curso con sabor a final. Un principio en la Universidad de Cádiz que será el omega para su rector, Francisco Piniella, que ya ejerciendo en funciones se ha despedido de su cargo en el acto celebrado este viernes en Puerto Real. Piniella ha tenido unas palabras de despedida durante su discurso, recibiendo el prolongado aplauso del auditorio que ha asistido al acto en la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real.

"Vivo con cierto sentimiento de contradicción este acto, porque es a la vez inicio y final", ha reconocido Piniella, que ha asegurado no haber "premio más extraordinario en mis más de 30 años como universitario que haber tenido el privilegio de ser vuestro rector".

"Desde el primer día dije que sería rector por 4 años”, tiempo en el que asegura haber tenido "el despacho abierto permanentemente" y en el que ha querido "ser uno más porque no sé hacerlo de otra manera". Cuatro años "de dedicación absoluta a la universidad en tiempos especialmente turbulentos", en los que el rector se muestra convencido de que "todas las decisiones no habrán sido acertadas, pero no somos perfectos y nuestras imperfecciones nos hacen más humanos y tolerantes".

"Ahora es tiempo de relevo, y hay talento de sobra para mejorar lo que hacemos", ha afirmado Piniella, que se ha confesado un rector "peleón pero con lealtad institucional" para conseguir "que las universidades públicas sean ascensor de los que menos tienen".

En esta despedida y visiblemente emocionado, Francisco Piniella ha agradecido a toda la comunidad universitaria el trabajo que realizan y el apoyo prestado en su misión al frente de la UCA; y se ha despedido mencionando a Almudena Grandes -que durante estos años ha nombrado doctora honoris causa de la UCA-, que escribió "el todo puede ser mayor, menor o igual que la suma de las partes”. Y parafraseando a Grandes, ha compartido su opinión de que la UCA "es más cuando todas las partes suman".

El cariño del consejero

No han sido las de Piniella las únicas palabras que han servido de despedida. También el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha querido dedicar unas cariñosas alusiones al que durante tres años ha sido su compañero como rector y que ahora atiende "desde el lado oscuro, como algunos dicen que me he pasado, aunque yo creo que no, que ahora sirvo de avanzadilla”.

“La función de cualquier rector es mejorar la Universidad con respecto a cómo se la encontró, y creo que hay que mirar cuatro años atrás para ver ese crecimiento. Habéis cumplido con creces”, ha asegurado el consejero, que ha recordado la gestión de la pandemia del Covid, "que no os podéis imaginar cómo fue para las universidades conseguir que no se parasen y tirar para adelante".

De la faceta más personal de Piniella, el consejero -que ha demostrado conocer bien al rector y mantener una relación de amistad con él- ha destacado de Piniella que es "una persona tremendamente inteligente, exquisito desde el punto de vista cultural, un instagramer consolidado" y ha destacado "su amor a su familia, su compromiso sobre todo con su hija Marta que le hace tomar decisiones como esta (no continuar de rector)", así como su afición a la cocina o a los viajes. “Sabe disfrutar cada momento de la vida”, ha trasladado.

Gómez Villamandos y Piniella tienen conceptos y pertenencias políticas bien diferenciadas, "pero coincidimos en valores", queriendo destacar además la "coherencia de Paco, que dice lo que piensa”. “Y sabéis cómo está el patio, que uno dice hoy una cosa y a los tres meses hace otra”, ha añadido hacia un Piniella que conoció como rector de la Universidad de Córdoba, que ha tratado en el último año como consejero y del que a partir de unos meses seguirá disfrutando como amigo.