"Temo que al final la Facultad de Educación no venga a Valcárcel"

Francisco Piniella se ha topado en sus primeros cien días de mandato, recién cumplidos, con más problemas de los que en un primer momento se podían prever. Problemas que se han centrado en la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía que, si bien ya era habitual desde hace años, ha tocado de lleno a uno de los proyectos más importantes en los que se encuentra inmersa la Universidad: la transformación del viejo Valcárcel en la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El rector habló con Diario de Cádiz en la tarde del pasado lunes. En aquel momento, Francisco Piniella se mostró muy escéptico sobre el apoyo de la Junta a las obras en Valcárcel. Más aún, ya temía que el proyecto no pudiese salir adelante.

Apenas unas horas más tarde, el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, enfrió cualquier posibilidad de acuerdo y dejó más claro que nunca que la Junta no iba a poner ni un euro para rehabilitar Valcárcel como nueva sede de Ciencias de la Educación.

Cuando Piniella ganó las elecciones y llegó al Rectorado se encontró que el trabajo técnico que le correspondía a la UCA en este proyecto estaba muy avanzado, hasta el punto de disponer ya el proyecto del nuevo centro y sólo se estaba a la espera de pasos administrativos que se consideraban encauzados.

En la conversación con Diario de Cádiz, la primera cuestión que le planteo es que nos explique qué estaba pasando de verdad con Valcárcel, porque me reconocía perdido entre tantas declaraciones políticas. La respuesta fue clara y contundente: "Si tú estás perdido, yo también, porque no entiendo muchas cosas que están pasando. Cuando llegué entendía que el gobierno de Susana Díaz había puesto dinero para elaborar el proyecto básico, que ya está listo. Y por eso imaginaba que la obra iba a empezar ya y que en los presupuestos autonómicos de 2020 se iba a contar con la primera partida para estos trabajos".

Pero ahí llega un cruce de declaraciones desde la Junta "que nos da la impresión de que no va a ser una camino de rosas, declaraciones que se contradicen y que incluso hablan de ofertas hoteleras".

Con la tarea cumplida por la UCA, Francisco Piniella muestra su malestar ante lo que considera que es una guerra puramente política, al tener claro que con el proyecto de Valcárcel "la que gana es la ciudad porque revitaliza una zona muy importante", constatando que políticos de todos los colores, incluyendo a los que conforman el gobierno de coalición regional, le han mostrado su defensa de esta operación.

Sí entiende que por el coste de las obras, su financiación se haga por fases, pero no que se dilate "año tras año", especialmente al alertar sobre el estado en el que se encuentra la actual Facultad de Ciencias de la Educación en Puerto Real.

Con todo le preguntó: ¿Teme que al final no salga adelante este proyecto?, especialmente ahora que la Junta reitera que no va a poner ni un euro en Valcárcel. La respuesta es clara: "Temo que no se haga. Es frustrante porque están jugando al ni sí, ni no". Y relata una reciente reunión mantenida en la Secretaría General de Universidades de la Junta.

"Allí presentamos todo el proyecto de la nueva Facultad y la impresión que tuve tras el encuentro no fue favorable", recuerda Piniella que advierte que "ellos no ven claro el proyecto desde el punto de vista que hay que rehabilitar el edificio y no tienen dinero para una obra de esta categoría".

La UCA ha planteado la posibilidad de cofinanciar una parte de la obra con remanentes de la propia Universidad. En este encuentro, la Junta llegó a proponer a la UCA que buscase fondos europeos a través de programas de investigación para pagarlo.

Lo cierto es que la UCA no tiene capacidad financiera para afrontar una obra que puede superar los 20 millones de euros, lo que le llevaría a un endeudamiento muy peligroso.

"Es frustrante. No se dan cuenta de que esto no es un colegio, es una Facultad que además cuenta con una de las áreas de mayor producción científica en el área de los deportes. Mi esperanza es que en los trámites parlamentarios del nuevo presupuesto se apruebe una enmienda consensuada para conseguir este dinero". Algo que no parece que se vaya a conseguir.

El proyecto de la nueva facultad incluye la construcción de equipamientos deportivos en el Campo de las Balas, por cuanto buena parte del actual patio del Valcárcel va a estar ocupado por un hotel promovido por Zaragoza Urbana, actuación que tampoco avanza a buen ritmo.