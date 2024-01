Sebastián Quintero deja la gerencia del hospital Puerta del Mar de Cádiz tras una gestión muy efectiva

Sebastián Quintero (Cádiz, 1958) ha dejado la gerencia del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el principal centro sanitario de la provincia y la empresa con mayor número de trabajadores, con unas 4.400 personas. Ahora se abre un periodo por parte de la Consejería de Salud de la Junta para nombrar a su sustituto, al que Quintero deja el listón muy alto.

El médico gaditano ya se planteaba su jubilación cuando la Consejería de Salud le propuso asumir la gerencia del hospital de Cádiz. De eso hace cinco años menos un mes. No dijo que no. Siempre le ha costado decir que no cuando le han pedido el apoyo para cualquier asunto. Incluso la previsión de dejar la gerencia tenía fecha de principios de años, hasta que desde el SAS le pidieron un pequeña prórroga temporal tras los cambios en la cúpula de la Consejería.

Lo que no sabía Sebastián Quintero, Chano, era que en unos meses iba a tener que afrontar, como todo el sistema público de salud del país, la llegada de la pandemia de coronavirus. En estos meses el hospital de Cádiz no colapsó. La organización fue perfecta.

En aquel momento Quintero utilizó una máxima que ha sido norma en toda su gestión: contar con el equipo, con la "masa gris" que hay en todo el centro y que durante año se ha desaprovechado. Creó, así, un equipo con los profesionales más implicados en la atención de una pandemia y se reorganizó el hospital de arriba a abajo. A ello ayudó que quien estaba al frente del centro era un médico, conocedor de todo el sistema sanitario.

Esta forma de actuar ha evitado otras incidencias en estos años, como el rebrote de Covid y gripe en las pasadas navidades, cuando el hospital de Cádiz mantuvo sin problemas la gestión de su área de urgencias y la ocupación de plantas, frente al colapso de otros centros sanitarios en el país.

En estos cinco años el médico gaditano ha afrontado también el incendio en una de las plantas del edificio y el problema judicial en el Inibica, Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica Cádiz.

Frente ello, y a la espera de que alguna vez sea una realidad el proyecto del Hospital Regional de Cádiz en Puntales, el Puerta del Mar ha mejorado en los últimos años buena parte de sus infraestructuras, con la reforma de salas, habitaciones, la entrada en funcionamiento de equipos médicos de última generación y la apertura de unidades como la UCI Pedriátrica, que era uno de los proyectos más necesarios de este complejo.

Quintero se toma ahora un periodo de descanso tras lo cual verá si se jubila de forma definitiva o si sigue en le área de Pediatría, pues le ilusiona trabajar en la nueva UCI Pediátrica abierta a finales del año pasado.