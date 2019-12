La Junta vuelve a tumbar los badenes en el casco histórico de Cádiz

Nuevo episodio con el mismo desenlace en el absurdo culebrón en el que se ha convertido el asunto de los badenes en el perímetro del casco histórico de Cádiz. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha vuelto a desautorizar los pasos de peatones elevados que de manera ya obsesiva más que insistente reclama el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Concejalía de Urbanismo que encabeza Martín Vila.

Tienen que estar a nivel de la calzada para impedir el impacto visual que generan en el Bien de Interés Cultural (BIC) que es el Conjunto del Casco Histórico gaditano, reitera el organismo dependiente de la Junta que debe velar por la conservación del patrimonio histórico andaluz en una resolución con fecha de ayer, 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso a este periódico. Contra ella todavía cabe un recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

Como ha venido publicando este periódico, el culebrón arranca cuando la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía advierte que la Delegación de Fomento, que ejecuta las obras del carril bici, ha levantado unos badenes en la Alameda de enorme impacto visual en el BIC Casco Histórico de Cádiz y en el también BIC Murallas Modernas de Cádiz.

La delegada territorial Cultura y Patrimonio Histórico, Mercedes Colombo, insta a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, que también encabeza en una única representación, a retirarlos como promotora de los trabajos. No habrá badenes en todo el casco histórico, tampoco de adoquines, concluye.

Pero la Concejalía de Urbanismo, que no debía de haber concedido licencia a la obra por no haber pasado por el trámite preceptivo de la Comisión de Patrimonio Histórico, insiste y pide expresamente a esta misma comisión que se mantengan, pese a no figurar en el proyecto original, alegando razones de seguridad vial. Luego solicita autorización para los badenes ligados a las bandas de rodadura del Campo del Sur. Antes de que la comisión se pronunciase, respecto a los del carril bici, el edil de Urbanismo afirmaba en declaraciones a este periódico: Habrá badenes; los haremos cuando recepcionemos la obra de la Junta. Ayer se pronunciaba la comisión respecto a los del Campo del Sur.

"Con fecha 28 de noviembre de 2019, ha tenido entrada en esta Delegación Territorial una solicitud del Ayuntamiento de Cádiz, Área de Urbanismo, de autorización para llevar a cabo la construcción de pasos elevados en el proyecto de incorporación de bandas de rodadura en la ronda perimetral del Casco Histórico en el entorno de la Catedral de Cádiz”, se informa en la resolución de ayer, 4 de diciembre.

“Por el Ayuntamiento de Cádiz se ha presentado documentación relativa a las obras de construcción de pasos elevados en el proyecto de incorporación de bandas de rodadura en la ronda perimetral del Casco Histórico en el entorno de la Catedral de Cádiz, en el tramo de la ronda de circunvalación entre la calle Osorio y la glorieta de Concepción Arenal, solicitando autorización para la ejecución de los nuevos badenes en este tramo situado dentro del perímetro delimitado para el Conjunto Histórico de la ciudad de Cádiz declarado Bien de Interés Cultural y en el ámbito del entorno de varios Bienes de Interés Cultural inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Muralla Moderna, Catedral Nueva, Catedral Vieja, Alcazaba, Castillo de Los Ponce y Muralla Medieval) además de diversos bienes relevantes, integrantes del Patrimonio Histórico Gaditano, como el Teatro Romano y la Cárcel Real", dice textualmente el documento.

Cinco pasos de peatones en el Campo del Sur

"En el proyecto, en este tramo se disponen cinco pasos de peatones próximos a las calles Arquitecto Acero, San Juan de Dios, Público, San Juan Bautista de la Salle y la glorieta Concepción Arenal, algunos ya ejecutados en su totalidad. Estos pasos se propone ejecutarlos elevados mediante badenes en los pasos correspondientes a las calles Arquitecto Acero y San Juan Bautista de La Salle, éste último para incorporarlo a un itinerario accesible al colegio Campo del Sur. Los pasos próximos a las calle San Juan de Dios y Concepción Arenal se mantendrían a nivel de la calzada", prosigue el escrito.

"Los pasos de peatones pasan mucho más inadvertidos cuando sobre el pavimento de granito se pintan con la anchura estricta del paso de peatones situado a nivel de la calzada. La solución de resaltos duplica prácticamente la anchura del paso ocasionando una notable evidencia en el pavimento y por tanto unaimportante contaminación visual en el entorno patrimonial comentado", dictamina la comisión.

"Vistas todas las opciones planteadas desde la Oficina Técnica Municipal" -badenes de asfalto, de adoquines, o con bandas de rodadura- , la comisión considera que "el pavimento en los pasos de peatones, puede y debe mantenerse a nivel sin alteraciones puntuales, que se proveerán de la señalética necesaria para garantizar la seguridad de los viandantes. Estos pasos deben limitarse a su anchura estricta (4 metros) y se realizarán con baldosas de granito, al igual que el utilizado en otras zonas de la ciudad (plaza de San Juan de Dios, calle San Francisco, Paseo Marítimo….), de forma que se armonice el alto valor histórico de la zona con presencia de Monumentos declarados Bien de Interés Cultural, con la facilidad de tránsito para peatones y bicicletas y asimismo con la apreciable reducción de la contaminación acústica que produce el tránsito de vehículos con pavimentos de adoquines.”