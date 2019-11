"Los badenes del carril bici en el perímetro del casco histórico de Cádiz son una chapuza"

De "chapuza" que atenta contra la estética de un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural. Así califica Moisés Camacho, persidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio Histórico Cádiz Ilustrada los badenes de los pasos de peatones elevados ligados al carril bici que ha levantado la Consejería de Fomento, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, en el perímetro del Conjunto Histórico de Cádiz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Como ya adelantó este periódico, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz ha ordenado la eliminación de los pasos elevados en el perímetro del casco histórico por el impacto visual que producen en el Conjunto Histórico de Cádiz y por no haber sido autorizados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. El Ayuntamiento de Cádiz, sin embargo, pide que se mantengan, pero adoquinados.

"Estamos de acuerdo con que se limite la velocidad del tráfico rodado en el casco histórico para minimizar la contaminación que conlleva y garantizar la conservación de los edificios, pero la solución no puede ser invasiva, debe respetar la estética de la ciudad", explica Camacho.

"Puede que sean necesarios los badenes, pero hay muchas maneras de construirlos, no tienen por qué ser montículos de asfalto, sino que tienen ser más pequeños y estar acordes con el entorno, siguiendo la estética de la calzada. El criterio no puede ser el ahorro de costes. Todo tienen un límite. Y lo que debe ser un remedio no puede convertirse en una enfermedad", añade Moisés Camacho.

El presidente de la asociación tampoco descarta como alternativa, por ejemplo, el pintado de pasos de cebra en 3D, que generan al conductor la ilusión óptica de un obstáculo, consiguiendo que aminore la velocidad.

"Sea cual sea la solución respetuosa con el entorno, debería haberse estudiado bastante antes de ejecutarla; no se puede improvisar y recular luego porque corremos el riesgo de querer salvar patrimonio que ya hemos derribado", añade Camacho.

Respecto al hecho de que los badenes se levantasen sin la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, la asociación lo tiene claro: "Las instituciones son las primeras que deben dar ejemplo respetando estos trámites a los que también estamos obligados el resto de los ciudadanos".

Por último, el colectivo se muestra partidario del cambio de color del carril bici a su paso por el casco histórico por otro que lo diferencie de la calzada, pero más acorde con la estéetica del entorno.