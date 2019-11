Que tu mano derecha corrija lo que hizo, pero no supo la izquierda, cuando la izquierda tuvo que saber lo que no podía hacer e incluso tuvo que impedir lo que, sin su consentimiento, ya hizo la derecha... O algo parecido parece haberse planteado la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, cuando ha tomado la acertada pero rocambolesca decisión de retirar unos espantosos badenes colocados en la Alameda por el propio departamento que encabeza, sin el permiso de la comisión que preside.

La pluridelegada informó ayer de que, como delegada de Cultura, ha pedido a los técnicos de Fomento –en definitiva, a sí misma– que retiren los badenes de alquitrán de los pasos de peatones elevados que colocó la propia Delegación de Fomento en la Alameda, en el marco de la obra del carril-bici, que ejecuta la Junta en colaboración con el Ayuntamiento.

La obra se ejecutó sin pasar por la Comisión de Patrimonio que preside la propia Colombo

La delegada territorial de Fomento no le ha puesto ninguna pega al requerimiento de la delegada territorial de Cultura, que alega el “impacto visual” con el que que castigan los badenes este paseo único del casco antiguo gaditano. Y de inmediato –un par de días nada más después de que lo publicase este periódico– ha anunciado que retirará los espantosos lomos de cebra de la Alameda.

Pero la cosa no queda ahí. Como los badenes están ubicados dentro del Conjunto Histórico de Cádiz, declarado Bien de Interés Cultural, y dentro del entorno del también Bien de Interés Cultural ‘Murallas Modernas de Cádiz’, el proyecto debería haber pasado y recibido la aprobación, antes de su ejecución, de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta de Andalucía y que preside... la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. El proyecto que ejecuta la consejería a la que representa Mercedes Colombo nunca pasó por la comisión cuya máxima responsable es Mercedes Colombo. Aunque menos mal que al final, allí estaba la propia Mercedes Colombo para corregirlo...

Cultura requiere ahora a Fomento que presente una alternativa acorde con la protección del sitio

El informe Instalación para paso de peatones de la Alameda de Cádiz en los sectores próximos a la calle Buenos Aires y Santiago Terry, al que ha tenido acceso este periódico, arranca diciendo que “recientemente, esta delegación territorial ha comprobado la implantación de dos grandes badenes para paso de peatones...” Un detalle que no tendría importancia si los emisores no fueran la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio –es decir, quien ejecuta la obra– y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, o sea, el departamento del Gobierno andaluz del que depende precisamente la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico por la que tuvo que pasar y no pasó el proyecto.

De hecho es el jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico el que firma el requerimiento a Fomento, de “retirada de la obra y presentación de una propuesta acorde con los valores del Patrimonio Histórico afectados para su preceptivo informe por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz”.