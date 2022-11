La Delegación del Gobierno en Andalucía aprueba la expropiación forzosa de los terrenos de Delphi

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha dado un paso más para culminar la expropiación de los terrenos de la antigua Delphi, que son propiedad del Cádiz C.F. a través de la sociedad Indanspo, para instalar allí una ciudad deportiva asociada a la salud y a la tecnología.

Esta sociedad adquirió los terrenos de Delphi mediante una subasta pública impulsada por la administración concursar de los terrenos, de la que salió ganadora Indanspo, que pagó 2,7 millones de euros por este suelo, pese a que se le advirtió que la Autoridad Portuaria había iniciado un proceso para la delimitación de los usos y espacios portuarios que podía acabar en la expropiación.

El consejo de administración de la APBC aprobó por mayoría el pasado 21 de junio solicitar a la Delegación del Gobierno en Andalucía (dependiente del Estado) el inicio de los trámites expropiatorios y solicitar la condición de beneficiaria a la Autoridad Portuaria, por causa de utilidad pública, "para la adquisición mediante la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la adscripción de los terrenos del Polígono Industrial El Trocadero a la zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz, exceptuando la trama ferroviaria solicitada por ADIF".

En ese acuerdo también se acordó la propuesta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "la declaración de urgente ocupación" de estos terrenos, que están adscritos al Puerto de la Bahía de Cádiz por la orden ministerial "por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto".

El paso adelante que se ha producido en esta ocasión es porque la Delegación del Gobierno en Andalucía aprobó el pasado 11 de noviembre una resolución para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz.

Con esta resolución lo que se hace es reconocer a la Autoridad Portuaria "la condición de beneficiaria por causa de utilidad pública para la adquisición, mediante expropiación forzosa, de los citados bienes y derechos".

También se insta a la APBC a que someta a información pública la relación de bienes y derechos afectados para que los afectados, en este caso Indanspo (la sociedad de Cádiz C.F.) y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) puedan presentar la alegaciones que crean conveniente para oponerse a la necesidad de ocupación de los terrenos.

Y esto es lo que ha hecho de manera inmediata la Autoridad Portuaria, que ha dado un plazo de 15 día a partir de la publicación en el Boletin Oficial del Estado (que se hará de manera inminente) para que puedan presentar alegaciones contra la expropiación forzosa de los terrenos.

Una vez que se reciban todas esas alegaciones, que también pueden hacer terceros, la APBC deberá informar sobre las mismas y practicando si fuera necesario las rectificaciones pertinentes.

Eso sí, una vez que se acabe este trámite, la APBC tendrá que elevar las actuación al delegado de Gobierno para que declare concluso el trámite y lo lleve al Ministerio de Fomento para que resuelva la propuesta de declaración de urgencia efectuada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Los terrenos afectados según aparece detallado en el documento, son los siguientes:

276.566 metros cuadrados de suelo con uso industrial y que pertenece por completo a Indanspo.

5.534 metros cuadrados de suelo sin edificar que pertenece en un 63,73% a Indanspo y un 36,27% al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

48.176 metros cuadrados de suelo sin edificar que pertenece al IFA.

68.431 metros cuadrados de suelo sin edificar también del IFA.

Cabe recorder que en paralelo a este proceso de expropiación, todavía se está resolviendo la demanda presentada en los juzgados por la sociedad perteneciente al Cádiz Club de Fútbol contra la resolución ministerial, en la que alega, entre otras razones, que la Autoridad Portuaria no necesita los terrenos de Delphi porque sigue teniendo suelo en el Muelle del Bajo de la Cabezuela y que se había pedido para graneles y que ahora la APBC asegura que no va a ser para ello sino para un nudo logístico, por lo que el argumento por el que se concedió la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios no es válida.

El Cádiz, de momento está procediendo al desmantelamiento de todas las edificaciones que están en los antiguos terrenos de Delphi, salvo la parte de oficinas, que se va a conservar.