Cádiz según la nueva Junta de Andalucía

Tres encuentros en tres años. El alcalde parece haber impuesto el ritmo de reunión anual con el máximo representante de la Junta de Andalucía. Cada febrero desde 2017 mantiene una reunión en la que se ponen sobre la mesa una serie de proyectos e inversiones que la administración regional tiene pendiente en la ciudad. Ese primer año, la reunión entre José María González y Susana Díaz sirvió para reactivar las relaciones de ambas administraciones; el pasado febrero, para consolidar los proyectos planteados. Y este tercer encuentro será fundamental para el futuro de la ciudad. La visita esta tarde del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, al Ayuntamiento de Cádiz servirá para poner de manifiesto si esos proyectos iniciados mantienen el camino seguido hasta ahora o se someten a algún tipo de alteración.

Moreno Bonilla viene a Cádiz a los pocos días de haber sido investido presidente. Y las posiciones que su partido, el PP, ha mantenido durante años en relación a varios de los proyectos en los que la anterior mandataria andaluza (Susana Díaz) venía trabajando con el alcalde de Cádiz dejan en el aire la continuidad de los mismos.

Así, uno de los más claros interrogantes se localiza en la Ciudad de la Justicia. El proyecto que parecía desbloquearse con la decisión de habilitar este espacio en los antiguos depósitos de tabaco no ha avanzado en su tramitación y desarrollo en los últimos meses; y a ese estado de bloqueo se suma las declaraciones del hoy parlamentario andaluz por el PP, Bruno García, que durante la campaña autonómica aseguró que en caso de gobernar se construiría la Ciudad de la Justicia en la parcela de Tolosa Latour, como inicialmente estaba previsto. ¿Reafirmará hoy Moreno Bonilla esa intención de frenar el proyecto de los depósitos de tabaco y reflotar la construcción en Tolosa Latour?

Díaz y González venían también analizando la evolución de la implantación del carril bici en la ciudad, con un trazado que el Partido Popular nunca compartió al entender que se perdían demasiadas plazas de aparcamiento y que había otras posibilidades menos ‘lesivas’ para vehículos y conductores. ¿Se está a tiempo de paralizar la obra y habilitar un nuevo recorrido en aquellas zonas donde todavía no ha llegado la pintura verde? ¿O debe quedarse como está actualmente definido el itinerario ciclista?

El Museo del Carnaval es otra pieza del tablero Junta–Ayuntamiento que hoy tendrá que definirse. La anterior alcaldesa, Teófila Martínez, fue muy crítica con la negativa de la Junta a ceder de manera gratuita la Plaza de la Reina para levantar allí el originario Museo del Carnaval (según proyecto de Rafael de Giles); y al mismo tiempo, los populares gaditanos no han visto con buenos ojos el proyecto actualmente en vigor del Palacio de Recaño (cuyas obras no han comenzado ni se prevén en un plazo corto de tiempo). Por no hablar de la queja habitual de la prácticamente nula inversión que la Junta socialista ha dado a este museo. ¿Pudiera haber marcha atrás en este proyecto y recuperar el planteamiento original en la plaza de la Reina, ahora que el PP gobierna en la Junta y puede ceder el suelo de manera gratuita y además incrementar la inversión para el equipamiento?

¿Qué va a pasar con el hospital regional? ¿Se reactivará el proyecto de construcción, o seguirá todo como hasta ahora? Sin duda, esta cuestión que ya abordaron en su día Susana Díaz y José María González deberá ser otra de las que marquen el encuentro de esta tarde, habida cuenta de las reiteradas reclamaciones del Partido Popular en el pasado para que la Junta realizara el proyecto.

También es un proyecto sensible de sufrir modificación el Centro de Arqueología Subacuática. El PP gaditano no compartía la última propuesta en la que trabajaban Junta y Ayuntamiento de traslado al Elcano. Por contra, defendía habilitar este centro en el edificio de Náutica, rehabilitándolo. ¿Lo hará posible ahora el PP? La operación –conviene recordar– liberaría el Balneario de La Palma (para el que el Ayuntamiento tiene ya un planteamiento hostelero y de ocio), rehabilitaría el edificio de Náutica (que lleva años cerrado y en estado de abandono) y daría un nuevo enfoque al CAS (muy infrautilizado o desconocido en la actualidad).

La rehabilitación de viviendas, que ciertamente ha quedado algo paralizada por parte de la Junta a raíz de que estallara la crisis económica; y la relación del puerto con la ciudad, ahora que parece que avanzan los trabajos de cara a un diseño amplio y de futuro al respecto y en vísperas de que se nombre un nuevo responsable de la Autoridad Portuaria, son otras de las cuestiones que esta tarde deberán ponerse sobre la mesa.

Las respuestas que sobre todas ellas pronuncie hoy Moreno Bonilla marcarán la ciudad que esta nueva Junta de Andalucía gobernada por PP y Ciudadanos contempla para el futuro; y si ese Cádiz coincide o no con el que Susana Díaz y José María González empezaron a marcar en febrero de 2017.

La estancia hoy en Cádiz del presidente de la Junta se completa con la visita también a la Diputación Provincial.