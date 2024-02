Bruno García: "Nosotros tenemos puesto el foco de la peatonalización en el Mentidero, plaza de la Reina y Asdrúbal"

Si la asociación de peatones gaditana La Zancada hizo pública hace unos días la situación de "incumplimiento de las normas de accesibilidad básicas" de avenida de Portugal que, aseguran, recogían en un documento enviado y desoído por el Ayuntamiento de Cádiz, el alcalde de la ciudad ha contestado este viernes dejando claro que su interés es seguir con el proceso de peatonalización de la ciudad pero con prioridad en otras zonas de Cádiz.

"Nosotros tenemos puesto el foco de la peatonalización en el Mentidero, plaza de la Reina y Asdrúbal", ha indicado Bruno García explicando que "la petición de peatonalizar avenida de Portugal es eso, una petición" que su equipo de Gobierno "nunca ha descartado como tal" pero confesando que tienen "otros lugares donde poner" su "esfuerzo".

"Nuestra idea de peatonalizar la ciudad, tanto extramuros como Cádiz centro, está absolutamente vigente y es algo que vamos a comprobar todos en estos cuatro años. Evidentemente cada uno podrá opinar que se empiece por un lugar o por otro pero nosotros estamos valorando el tema Veedor-Plaza del Mentidero, sobre todo, Mentidero -un espacio que ya era peatonal y que hace unos meses dejó de serlo por decisión de su equipo de Gobierno, motivando la creación de la Plataforma Veedor-Mentidero Peatonal-; la plaza de la Reina, que estamos haciendo un estudio para su peatonalización, y también en la plaza Asdrúbal", ha relatado.

De esta forma, avenida de Portugal queda descartada, "por ahora", del mapa peatonal de estos cuatro años aunque esta decisión no parece óbice para que se tomen "otras medidas". "Todo lo que La Zancada vaya aportado es perfecto pero también nosotros vamos a tener otras visiones. Estudiaremos las medidas concretas que nos proponen como también las medidas que nos piden en otros sitios y desde otras asociaciones y entidades. Si es técnicamente posible y es positivo para la ciudad, pues lo haremos, no tenemos ningún problema. Pero no le vamos a decir que sí porque sea La Zancada, ni le vamos a decir que no porque lo sea", ha advertido el primer edil.

El baldeo de las calles con agua potable terminará tras el Carnaval Chiquito

La reflexión sobre la peatonalización ha tenido lugar en la cita con los medios de comunicación tras la Junta de Gobierno Local, una cita en la que tanto el alcalde como el concejal de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, también han hablado de las quejas del Partido Socialista por el baldeo con agua potable de las calles de Cádiz durante estas últimas semanas.

"Lo que se ha hecho es baldear con agua potable por razones de salud pública e interés general porque seguimos todavía con los daños colaterales del Carnaval porque hay rincones donde, a día de hoy, cuando se seca el suelo sigue oliendo a orín, así que tenemos que seguir limpiando con agua potable porque no tenemos ahora mismo soluciones para hacerlo sin ella", ha explicado el edil Teruel recordando que para este cometido "se pidió a la Junta de Andalucía una autorización".

Con todo, el concejal ha delimitado en el tiempo esta acción que comenzó con las fiestas de Carnaval y que terminará "tras el Carnaval Chiquito", y ha precisado que "el baldeo sólo representa el 1,8% del consumo total de agua de la ciudad".