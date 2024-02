La Zancada exige al Ayuntamiento de Cádiz "la reforma inmediata" de avenida de Portugal

La Asociación Gaditana de Peatones La Zancada remitió el pasado mes de noviembre un escrito al delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi; la delegada de accesibilidad, Nuria Álvarez; y el delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, denunciando que en la avenida de Portugal se incumplen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de los espacios públicos urbanizados, solicitándoles así la reforma integral de esta vía y la adopción de medidas de carácter urgente. Pues bien, dos meses después de este envío, "ninguna de las tres delegaciones ha respondido y no se ha llevado a cabo actuación alguna por parte del Ayuntamiento para solventar el incumplimiento de las condiciones de accesibilidad", denuncian desde la entidad.

Desde La Zancada argumentan que la avenida de Portugal "incumple las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, establecidas por el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, y la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio". Concretamente, el ancho de las aceras impide que los itinerarios peatonales posean una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros; los puntos de cruce con los vehículos no están garantizando la continuidad de los itinerarios peatonales, así los de la avenida de Portugal con las calles Francisco García de Sola, García Carrera, Batista, Adriano y Sociedad, carecen de pasos de peatones, en incluso en el cruce de la calle García Carrera, la ubicación del paso de peatones no minimiza la distancia necesaria para efectuar el cruce, como establece la normativa.

También se incumple de forma generalizada la anchura mínima de paso del plano principal del vado, que debe ser de 1,80 m, así como el enrasamiento del encuentro del vado y la calzada, cuyo resalte debe ser inferior a 4 mm.

Otras ilegalidades referidas por La Zancada son que a lo largo de la calle existen varios vados vehiculares, para acceso a garajes, que invaden el itinerario peatonal y provocan la alteración de pendientes longitudinales y transversales; y que existen numerosas tapas de instalación que invaden el itinerario peatonal, en ocasiones mal enrasadas. Condiciones que son exigibles desde el 4 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Reforma integral y medidas urgentes

Tras el relato de todos estos incumplimientos en materia de accesibilidad básica, La Zancada considera "ineludible" que se elabore un plan para una reforma integral de la avenida de Portugal, bien con una ampliación de las aceras, eliminando las bandas de aparcamiento a ambas márgenes de la calzada; o bien adoptando la solución de plataforma única de uso mixto, en la que el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo nivel. Una segunda solución, la de la plataforma única, es la que defiende el Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal, del que también forma parte La Zancada.

Desde la asociación de peatones recuerdan que la avenida de Portugal constituye un importante eje peatonal de Cádiz extramuros, forma parte del itinerario escolar del Colegio San Felipe Neri y el IES Drago y es una vía de acceso fundamental a la Playa de la Victoria y a la estación de Renfe y Tram Bahía de Segunda Aguada. Por ello solicitan "dos medidas urgentes de protección de los derechos de accesibilidad y seguridad de los peatones", la primera, que "de forma inmediata" se establezca y señalice la calzada de la avenida de Portugal como vía de uso compartido y prioridad peatonal, "dado que las aceras no son practicables para determinadas personas y estas pueden hacerlo por la calzada conforme al Reglamento General de Circulación"; y segunda, "que de forma inmediata se establezca y señalice el límite de velocidad de circulación de vehículos en la avenida de Portugal en 20 km/h, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Circulación de la Ciudad de Cádiz".