La obra de la avenida de Portugal de Cádiz se hará a largo plazo por falta de fondos

La Avenida de Portugal va a permanecer tal cual por un tiempo. No es prioridad para el equipo de gobierno que dirige Bruno García transformar esta incómoda vía, llena de obstáculos para los peatones. Y cuando lo hagan, cuando pongan sobre la mesa el proyecto, que ya avisan de que no será a corto ni a medio plazo, permanecerá abierta al tráfico, según informaba a este medio el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, quien aseguraba que “la avenida de Portugal es una arteria muy importante para la conexión transversal de Puerta Tierra”, por lo que ve inviable su semipeatonalización, como había previsto el anterior equipo de gobierno. De hecho, añade que “esta arteria tiene una gran relevancia en el tráfico rodado de Cádiz, como pasa con Santo Tomás o Trille”.

Sí que reconocía Cossi que la calle necesita una profunda reforma, pues sus aceras son muy estrechas, desniveladas, en algunos tramos con apenas un metro de ancho, interrumpidas con alcorques, losas levantadas y con una importante densidad de tráfico que atraviesa a gran velocidad la calle para alcanzar el verde del semáforo, pese a que está prohibido superar los 30 kilómetros de máxima velocidad. Así que la idea es apartar el proyecto actual, en el que se trabajó durante años con el Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal y Aguas de Cádiz, que iba a ejecutar esta iniciativa aprovechando que tenía que renovar una red con muchas décadas de antigüedad. La propuesta, de la que también habló Cossi recientemente con miembros del colectivo y de otras asociaciones interesadas en la peatonalización de esta vía, es reformar íntegramente esta calle, dotándola de una plataforma única que eliminaría las aceras y dejaría toda la calzada al mismo nivel, pero por la que también discurriría el tráfico a poca velocidad.

En dicha reunión se puso de manifiesto que será abierta al tráfico, pero no tanto los tiempos de ejecución. De hecho, se emplazaron a después de la Navidad para hablar de la transformación de la calle, explicó a este medio el representante del colectivo, José Manuel Álvarez. “Cuando nos reunimos con el concejal de Urbanismo manifestamos que el proyecto ya realizado no es un proyecto de un partido, es un proyecto que fue muy consensuado y muy debatido, una reforma integral de una calle que está en muy mal estado, y lo defendemos tal cual se concibió, pero si no es posible, al menos que se contemple próximamente la reforma de la calle en la plataforma única que nos planteó”.

Y así parece que será, aunque no próximamente, pues Cossi argumentaba a este periódico que la empresa pública “tiene hoy otra prioridades más urgentes, y no cuenta con capacidad para afrontar esta obra”, lo que imposibilita su actuación, pues el Ayuntamiento tampoco lo tiene contemplado en su agenda inicial.

El primer proyecto contemplaba una plataforma única desde el arranque con la Avenida Ana de Viya hasta la confluencia de Avenida de Portugal con García Carrera. También incluía una cantidad mayor de arbolado de la que existe actualmente y una veintena de bancos que salpicarían la nueva calle con un doble cometido, generar espacios de convivencia y contribuir al descanso de las personas con dificultades de movilidad, que actualmente viven un calvario cuando atraviesan esta calle.