De Portugal, la avenida que sueña ser bulevar

Los tubos de escape saludan a un soleado mediodía cualquiera de esta semana en avenida de Portugal. La avenida que no es avenida –demasiado modesta para el fastuoso rótulo– y que sueña con ser un bulevar, ya saben: arboleda, buena calzada para pasear, hilera de bancos para la contemplación y el descanso... Elementos que en nada se asemejan a su presente de aceras estrechas e inclinadas, de tráfico excesivo, de escasos motivos verdes... Un presente, eso sí, que tiene los días contados gracias al anunciado proyecto municipal de (semi) peatonalización de la vía que toma impulso con la reciente apertura de la avenida transversal que ha asumido buena parte del tránsito motorizado. Un proyecto recibido con alegría por los vecinos (no en vano responde a sus históricas demandas) pero que es recibido con ciertas dudas por algunos comerciantes de la calle.

Y es que desde el pleno convencimiento de que “el tráfico atrae a más compradores” que una vía para pasear, expresado en el veterano Muebles Magovi, a las reticencias por no conocer “el proyecto concreto”, que opinan en Reparación de Calzado Armenteros, se engloban los argumentos a la contra de la iniciativa surgida bajo petición del Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal con quien el Ayuntamiento ha trabajado el proyecto mano a mano.

“Me parece desastroso que la calle sea peatonal porque por esta calle pasan muchos coches y ven el negocio”, dilucida Gonzalo Tey Valero desde Magovi. No con tanta rotundidad, pero sí con “dudas” sobre si una calle sin coches puede beneficiar al comercio se expresa María Fernández de la mercería Laborama. “No lo sé, ¿eh? Ya iremos viendo, esperemos que sea para bien”, reflexiona finalmente.

Eso es lo que también anhela Jaime Armenteros aunque al zapatero le hubiera gustado que “vecinos” y “ayuntamiento” hubieran “presentado el proyecto” a los comerciantes. “Así podría opinar sobre él, pero como no lo conozco pues no te puedo decir si es bueno o es malo. Si ha habido reuniones yo no me he enterado”.

El caso es que las ha habido. Desde “hace al menos cuatro años –confirma el portavoz del colectivo vecinal– y las primeras bastante multitudinarias”. Reuniones celebradas en el salón de actos del Centro Cántabro que al principio sólo tenían como fin “que se arreglara el mal estado en el que estaba la calle y que las aceras se hicieran más accesibles para el peatón” pero que finalmente han cristalizado en un proyecto “de semipeatonalización” y de “renovación del abastecimiento y saneamiento” impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz y Aguas de Cádiz. Ambas entidades públicas serán las encargadas de soportar económicamente la apuesta.

“Tenemos financiación”, confirma el concejal de Urbanismo, Martín Vila, que aunque respeta que, “para gusto, los colores”, cree firmemente en el beneficio que encontrarán los responsables de las tiendas de avenida de Portugal puesto “que tu calle sea amable, transitable, y paseable pues genera que se te vea, ya que quien entra a comprar a los comercios es el peatón, no el coche”, valora el edil que pone como ejemplo los resultados después de tres años de culminar la zona peatonal del Paseo Marítimo: “Puedo armar el discurso de que la zona se ha revitalizado, pero, si no voy a la victoria, voy al empate porque, cuanto menos, nadie me podrá rebatir que después de esa obra no se ha cerrado ningún local y no se ha impedido que se vuelvan a abrir. Estaría bien que se nos diera el beneficio de la duda, al menos”.

Y muchos se lo han dado como Jorge Galicer, 30 años levantando el comercio Mar de Plata, o José Manuel de la tienda de Informática PC Box. Comerciantes que aunque no conocen al detalle la iniciativa la esperan con “alegría” porque opinan que “indudablemente” una calle peatonal “es más beneficiosa para el comercio”.

“¿Y no sabes si empiezan pronto las obras? Nosotros estamos locos porque empiecen porque así no se puede.. Aquí nada más que pasan coches, por la acera no caben ni los carritos, la calle no invita a ver los escaparates tranquilos...”, detalla Galicer; “yo no sé si será mejor pero peor de lo que estamos no va a quedar, la calle está muerta y un arreglo en condiciones necesita desde hace años”, pide Óscar Jiménez de Frutos Secos Pumuky; “creo que hace mucha falta, sobre todo, arreglar la calle, que es que por aquí no se puede transitar, y ya de paso si finalmente restringen el tráfico pues mucho mejor porque lo que nos conviene a nosotros es que circulen personas”, barajan tras el mostrador de PC Box aunque José Manuel sí se preocupa por un asunto: “El carga y descarga, ese tema no sé cómo lo van a resolver pero desde luego es importante”.

Efectivamente, en una calle de vocación comercial como la que protagoniza la última iniciativa municipal en pro de la peatonalización, la zona de carga y descarga no es asunto baladí. Por ello, el proyecto contempla reubicarla de su actual situación (en la misma avenida Portugal) a la vecina Poeta Nieto. “Si algún repartidor tiene que llevar mercancía a algún comercio o domicilio de Avenida Portugal aparcará en Poeta Nieto, recorrerá los apenas 30 metros que tiene la calle Adriano, y ya accederá a la vía. Así que, a priori, el reparto de mercancía no se vería perjudicado”, indica Vila.

El proyecto

“Calle Adriano”, nombra el edil de Urbanismo. Y es que el proyecto de recuperación para los vecinos de la Avenida de Portugal también incluye hacer más transitable esta pequeña vía vecina. Toca conocer en profundidad la iniciativa que se pondrá en pie en los próximos meses, “apenas los técnicos terminen de rematar el proyecto”, avanza.

El panorama es el siguiente, la actual avenida de Portugal consta de una plataforma con calzada bordeada por dos bandas de aparcamiento, zona de carga y descarga y dos líneas de acerado estrechas, inclinadas y en no muy buen estado. Es decir el peatón con plena movilidad está ya arrinconado, pero el que tiene dificultades de movimiento debe sumarle vados de garajes y alcorques que estrechan aún más el paso, que se torna “casi imposible, sino imposible” para “personas que van en sillas de ruedas o que portan un carrito de bebé”, como cuenta el representante de los vecinos.

De esta forma, lo que se propone es colocar una plataforma única que ocupará desde el arranque con la Avenida Ana de Viya hasta la confluencia de Avenida de Portugal con García Carrera. La comunicación con María Auxiliadora queda resuelta con la calle Poeta Nieto, elevando también a plataforma única la calle Adriano. De esta forma, peatones con todo tipo de facultades para moverse puedan transitar libremente y de manera segura por estos espacios.

A la par, y en consonancia con la estrategia municipal de “reverdecer la ciudad”, recuerda Vila, el proyecto incluye una cantidad mayor de arbolado de la que existe actualmente “aunque siempre definido por las hechuras que nos permiten los edificios colindantes”. Para culminar, una veintena de bancos salpicarán la nueva calle con un doble cometido, generar espacios de convivencia y contribuir al descanso de las personas con dificultades de movilidad.

La gran pregunta, ¿qué sucede con el tráfico motorizado? Simple. El tráfico de paso, de agitación, el que no genera ningún tipo de beneficio a la zona, no pasará. Dicho de otra forma, a la nueva avenida de Portugal solamente podrá acceder el tráfico de necesidad: los servicios de emergencia (ambulancia, bomberos...), servicios municipales (cuando tengan que realizar algún cometido en la zona) y los residentes con garaje en la zona. “Y el peatón siempre tendrá preferencia”, recuerda el concejal sobre una vía que “desde hace unos meses tiene, al menos, una limitación de velocidad de 30 para el tráfico, aunque, lamentablemente no siempre se cumple y hemos tenido ya varios sustos con personas mayores”, recuerda el representante del colectivo vecinal.

Junto a estas mejoras, y gracias a la complicidad de Aguas de Cádiz, en este proyecto está previsto sustituir toda la red de abastecimiento y saneamiento, así como la red de alumbrado público. “Mantener esas redes en buen estado te permite que cuando llegan algún tipo de temporal o inclemencias no se vuelvan a repetir imágenes del pasado”, advierte el titular de Urbanismo.

¿Nuevas viviendas?

Además de los bloques de pisos y comercios con los que cuenta avenida de Portugal, existen una serie de edificaciones en planta baja, las propias casitas bajas de esta calle, que en los planos municipales se contemplan como unidad de ejecución (esto es un instrumento urbanístico en el que se divide el suelo para llevar a cabo una transformación urbanística, en plata, que se pueden hacer nuevas casas).

“Si te refieres a las casas de la esquina con la calle Adriano están dentro de la unidad de ejecución con lo que sólo queda que los propietarios se pongan de acuerdo. Precisamente esa unidad de ejecución es fruto de una división que fue lo último que hicimos desde el Ayuntamiento allí. Dividimos la unidad de ejecución porque parte de los propietarios de la antigua zona del chalé de Casanova sí que se pusieron de acuerdo y tenían intención de promover. Entonces facilitamos que se pudiera dividir, que se repartiera aprovechamiento y, al menos, la mitad sí conseguimos que se pudiera promover. A ver si eso hace de motor para que los demás continúen”, anhela Vila que también espera que las nuevas obras “de revitalización de la zona” animen a estos propietarios “pues, cómo no, al convertir la calle en un lugar más amable el vivir allí se volverá más atractivo”.

Vila confirma que en la delegación de Urbanismo se han mantenido “reuniones a nivel técnico” con estos propietarios así como con los de otras unidades de la plaza del Árbol” tratando siempre “de que promueven e impulsen estas viviendas”. ¿Y la expropiación? ¿Se plantea?, nos preguntamos. “No nos parece oportuno, ni tampoco estamos en disposición económica de expropiar salvo en actuaciones de interés general como la que hicimos del chalé de la transversal”, asegura.

El origen

Las malas condiciones de la calle, un tráfico “excesivo” y “a velocidades superiores a las que se debía” y el mobiliario “anticuado” llevaron a que hace “al menos cuatro años” unos cuantos residentes de avenida de Portugal convocaran una reunión con el resto de vecinos para llevar al ayuntamiento un petición para que les arreglaran su calle.

“Pegamos carteles, fuimos avisando a la gente, y en el Centro Cántabro nos cedieron su salón. Comenzamos las reuniones que fueron multitudinarias y formamos una especie de colectivo”, recuerda José Manuel Álvarez que explica que, además, comenzaron a unirse entidades como Agadi, como el AMPA del Drago, como La Zancada “que nos ayudaron bastante dándonos ideas muy interesantes sobre cómo mejorar nuestra calle”.

La Semana de la Movilidad de 2018 fue “realmente cuando nuestro proyecto se dio a conocer y desde el Ayuntamiento comenzaron a implicarse”. Desde entonces, y hasta finales de diciembre, cuando ha tenido lugar la última reunión, han trabajado “junto con el Ayuntamiento” en un proyecto que les “ilusiona” y en el que “confían”, explica el portavoz de los vecinos.