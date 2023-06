Bruno García se despide del Parlamento de Andalucía

El nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha despedido este jueves del Parlamento de Andalucía, al que ha pertenecido estos últimos cuatro años. En el desarrollo del Pleno que se celebra en el antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla este miércoles y jueves, el líder local del Partido Popular ha aprovechado una intervención para anunciar que deja el Parlamento.

"Como quiera que hoy sea la última vez que intervenga en este pleno después de cuatro años, quisiera despedirme agradeciendo a todos los trabajadores de esta casa", ha manifestado García hace unos minutos en la que ha sido su última intervención en esta etapa de parlamentario, cargo al que debe renunciar tras su designación como alcalde de Cádiz.

"He sido un enorme privilegiado por formar parte de esta casa, a lo que he intentado corresponder con dedicación y trabajo, seguramente con errores y quizás con algún acierto. He sido un privilegiado por compartir con andaluces de las ocho provincias, de los que he aprendido mucho y me llevo una visión más completa. He sido un privilegiado porque he llegado a acuerdos con todos los partidos, que para mí es fundamental. He sido un privilegiado por formar parte de este grupo popular, y porque he formado parte del grupo de Juanma Moreno. Y sobre todo, he sido un privilegiado porque he representado a mi ciudad, Cádiz, a mi provincia, y porque me siento profundamente andaluz", ha declarado Bruno García.

Correspondido por los aplausos de la cámara, especialmente de sus compañeros de partido -entre los que no se encontraba el presidente, Juanma Moreno, que se ha ausentado del Pleno para acompañar al Sevilla en la final de la Europa League celebrada en la noche del miércoles-, Bruno ha lanzado su último mensaje como parlamentario: "Muchísimas gracias, muchísima suerte y les espero en Cádiz".

Una intensa semana fuera de Cádiz

Los primeros días de alcalde electo de Bruno García se están desarrollando más allá de Cortadura. A Sevilla tuvo que desplazarse el popular al día siguiente a las elecciones para la reunión convocada por la cúpula autonómica del partido en la que se hizo balance de un 28-M muy feliz para el PP. Al día siguiente viajó a Madrid para una reunión nacional del partido. Y miércoles y jueves ha vuelto a desplazarse a Sevilla para participar en el Pleno del Parlamento del que se ha despedido hace unos minutos.

En paralelo, García ha tenido tiempo también para atender diversas cuestiones centradas en Cádiz ciudad, celebrando reuniones pendientes con ciudadanos que lo habían solicitado y primeros encuentros tanto a nivel provincial (al ser el presidente del partido) como local.

Este mismo jueves, de hecho, ha convocado la ejecutiva provincial del partido, que se reunirá en el Parador Atlántico esta tarde para analizar el resultado electoral del pasado y domingo y, previsiblemente, abordar las posibilidades de acceder al gobierno de la Diputación Provincial, una de las dudas que deja la resaca electoral.