Aline llevó la playa de Cádiz al Paseo Marítimo

Cádiz recupera la normalidad después de una tarde-noche de jueves en la que la borrasca Aline puso la ciudad patas arriba, con fuertes, fortísimas, rachas de viento que obligaron a redoblar esfuerzos a bomberos, Policía Local y efectivos de limpieza y de Parques y Jardines.

Una de las imágenes que deja intensa jornada de jueves, en la que la ciudad estuvo en alerta naranja por viento y lluvias y en la que se cumplió el pronóstico que había avanzado la Agencia Estatal de Meteorología, fue la del Paseo Marítimo convertido en una especie de ampliación de la playa. La borrasca y el fuerte viento provocó grandes acumulaciones de arena en la acera del Paseo Marítimo, lo que obligó a los efectivos de limpieza a redoblar esfuerzos para recuperar la normalidad de esta zona de la ciudad.

No fue el único trabajo extra que este jueves tuvieron las cuadrillas de limpieza y de Parques y Jardines dependientes del Ayuntamiento gaditano. Las primeras se afanaron en retirar de las aceras todos los restos de hojas, basuras y demás elementos que el viento fue esparciendo por toda la ciudad, así como prestando especial cuidado a que los imbornales no quedaran tapados y pudieran cumplir su función si la lluvia apretaba, cosa que no ocurrió.

Por su parte, en Parques y Jardines tuvieron que atender hasta una treintena de incidentes por caídas de ramas o árboles. En Bahía Blanca cayeron dos melias, una en Hibiscos y la otra en Acacias; en la Avenida de Andalucía y en Ana de Viya se rompieron ramas principales de olmos; en el parque de los Cinco Continentes se desprendió una rama de gran envergadura de erytrina; Profesor Miguel Martínez del Cerro fue una calle especialmente castigada por el viento; como la Avenida del Guadalquivir o la de Andalucía. En el Parque Genovés se perdió la rama principal de un cercis. En Capataz Manuel Pájaro se desprendió parte de una platanera. Y en el Paseo Marítimo, Arquitecto Acero o Avenida de Andalucía sufrieron daños varios árboles de nueva plantación.

Esto es solo un resumen de las incidencias más notorias de cuantas atendió la plantilla de Parques y Jardines con motivo de la borrasca Aline. Una docena de trabajadores repartidos en tres cuadrillas diferentes se encargaron de atender todas estas incidencias, así como de realizar trabajos preventivos para reducir al mínimo los daños que dejó el fuerte viento que marcó la otoñal, al fin, tarde de jueves en Cádiz.

Todos estos trabajos contaron con la supervisión del concejal del ramo, José Carlos Teruel, muy atento durante la tarde-noche del jueves a los efectos de la borrasca y a las medidas que desde el Ayuntamiento había que activar para procurar la menor incidencia posible. Entre ellas, destaca la decisión de cerrar todos los parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre, como se hizo a primera hora de la tarde.

Una de las ciudades más afectadas

No en vano, la ciudad fue una de las más afectadas en la provincia en cuanto a incidencias de la borrasca, según indicaban desde el Consorcio Provincial de Bomberos. El incidente de mayor calado fue la caída de varios contenedores portuarios sobre la vía pública, en la calle de acceso al Club Náutico de Cádiz. Un suceso de calado que afortunadamente no se saldó con daños personales al no transitar ninguna persona ni vehículo por esa zona en el momento de la caída de los contenedores, que también se repitió en otras zonas ya del interior del Muelle Reina Sofía.

Además, en la Zona Franca se desprendió el techo de una nave en la que estaba ensayando un grupo de música, aunque tampoco hubo que lamentar daño personal alguno.