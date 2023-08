“No vamos a perder el tiempo en críticas, sino en que la ciudad recupere el ritmo”

Tiene a su cargo una larga lista de concejalías, áreas y representaciones en empresas y organismos municipales, y su labor se ha caracterizado en este arranque de mandato por estar muy encima de áreas tan sensibles a la ciudadanía como la Limpieza o el Mantenimiento Urbano. José Carlos Teruel (Cádiz, 1977) se ha convertido en uno de los hombres fuertes de Bruno García, sexto teniente de alcalde, tras llegar a la Corporación en 2019 en sustitución de Ignacio Romaní.

–De la oposición al gobierno. ¿Cómo se lleva el cambio?

–El cambio que más he notado es que antes el trabajo era la fiscalización del gobierno, estar pendiente de la ciudad desde tu perspectiva y desde las reivindicaciones que te traslada la ciudadanía, y ahora hablamos de las mismas cosas pero todo es muy diferente; ahora tenemos la oportunidad de gestionar lo que antes fiscalizábamos. Es muy bonito poder cambiar las cosas y hacer que la ciudad funcione y la ciudadanía esté contenta.

–Pasar de 6 a 14 concejales ha sido todo un reto.

–Yo creo que es el fruto de una buena labor de oposición, un buen trabajo de liderazgo de Juancho Ortiz y del grupo que ha tenido estos años, y de una gran campaña de Bruno, que ha conseguido la confianza de la ciudadanía.

–¿En qué momento se vio ganador el 28–M?

–El equipo de Bruno y yo mismo solo nos vimos en los últimos momentos. Recuerdo perfectamente la escena, con Bruno pidiendo mesura; ya nos daban 14 concejales, pero él nos pidió moderación en la celebración.

–¿Cómo se han encontrado el Ayuntamiento y, en concreto, las concejalías que tiene a su cargo?

–No le puedo hablar solo de mí, sino del equipo completo, que además estamos superengresados para cualquier cuestión que encontramos en cualquier concejalía. No puedo negar que nos hemos encontrado piedras en el camino y cosas que no estaban hechas. Pero yo creo que eso nos ha dado aún más fuerzas, porque Bruno ha conseguido engrasar un equipo que funciona a la perfección. Hemos encontrado cosas, claro que sí, pero no nos gusta hablar del pasado sino mirar al futuro, no vamos a perder el tiempo en críticas, sino en que la ciudad recupere el ritmo que ya tuvo. Y el secreto para ello es el trabajo en equipo.

–Le toca gestionar el contrato de limpieza que usted mismo rechazó en la oposición. ¿Eso cómo se lleva?

–Ya sabemos que los pliegos son los que son, así que lo que queda es estar vigilantes, estar muy encima de que lo que está establecido se cumpla de la mejor manera posible, como hemos logrado con el plan de choque. Con mucha fiscalización, con contacto diario con la empresa y con todo el equipo pendiente de la limpieza de la ciudad. Estar en contra del contrato no significa que no trabajemos en mejorar el pliego allá donde se pueda y, por supuesto, hacer que se cumpla al 100%.

–¿Y está ya Cádiz más limpia que antes de las elecciones?

–No somos nosotros los que lo pensamos, sino que así lo dicen los ciudadanos. Además, es que los catorce concejales estamos pendientes a diario y no dejamos pasar ni una. Y tenemos también a los propios ciudadanos, con los que queremos tener un contacto directo y con los que venimos interactuando en todo momento.

–De hecho es usted uno de los concejales más activos en redes sociales atendiendo las reclamaciones ciudadanas que son de su competencia.

–No creo que eso de las redes sociales sea cosa mía, sino del equipo en general. Queremos transparencia, comunicación directa y cercanía con la gente. Quizás en limpieza o en Mantenimiento Urbano, que son áreas mías, es más notorio, pero todos los compañeros están comunicándose con la ciudadanía. En mi caso, además, ya era activo en redes sociales criticando lo que no me gustaba como oposición, y ahora lo sigo siendo como concejal del gobierno. Yo creo que ese contacto directo con los ciudadanos es muy importante.

–Los árboles se caen casi a diario. ¿Qué pasa?

–Ya en la oposición nosotros planteamos varias veces ese tema, denunciando que la forma de cuidar el arbolado no nos parecía la correcta. Ha habido procedimientos que hay árboles que no lo aguantan, como la poda casi inexistente que está acabando con los árboles porque no soportan el peso de las copas. El problema es que seguramente seguiremos viendo esas imágenes, porque queda por delante un trabajo técnico que se va a hacer de forma progresiva; aunque procuramos estar muy encima y no dejar que estas cosas pasen.

–Dijo usted en el último Pleno que lo ideal es que la ciudad tuviera un 30% de sombra y que hoy solo tiene un 3%.

–Efectivamente, los expertos nos dicen que lo eficiente en términos de salud es tener un 30% de sombra, sobre en itinerarios, en zonas de juego o en parques. El problema es que en Cádiz morfológicamente eso es imposible, pero hay que trabajar en dar más sombra a la ciudad.

–¿Y eso cómo se hace?

–Pues básicamente, plantando árboles eficientes que den más sombra, eligiendo bien las especies que se plantan y los sitios donde plantarlas para que crezcan y den la sombra correcta que necesita la ciudad.

–Pues en Cádiz hubo una especie de fiebre por las palmeras, que proliferaron por muchos sitios y que no destacan precisamente por la sombra que dan…

–Cada árbol tiene su espacio, y las palmeras no dan demasiada sombra, pero en zonas como San Juan de Dios no quitan visión a edificios emblemáticos como el propio Ayuntamiento. También hay que equilibrar eso, no en todos los sitios se puede poner una arboleda frondosa.

–¿Le quita el sueño el Mantenimiento Urbano?

–No me lo quita, pero sí me lo ha trastocado. Duermo menos. En Mantenimiento Urbano nos hemos encontrado una ciudad con muchas deficiencias y un pliego caducado desde octubre de 2022 y sin nada hecho para licitar el nuevo contrato. Esto nos obliga a un proceso de meses, pero ya estamos trabajando en un pliego en condiciones. Es la peor delegación que me he encontrado, pero lo bueno es que tenemos unos técnicos fantásticos.

–¿Y cómo lleva la compatibilidad de las concejalías con su trabajo particular?

–Mi trabajo me permite compatibilizar perfectamente mis responsabilidades en el Ayuntamiento. Incluso entre visita y visita puedo despachar cosas del Ayuntamiento. Mi compatibilidad es del 75%, pero realmente estoy al 100% porque siempre estoy pendiente. Aquí no hay horas.

–¿Está de acuerdo entonces con los sueldos del gobierno?

–Creo que están por debajo de los umbrales fijados. El problema es que la política está tan denostada que hasta los sueldos se ponen en duda, pero en política se trabaja mucho y muchas horas, no considero inapropiados los sueldos, ni los nuestros en el gobierno ni los de la oposición. Fíjese que yo gano menos que los portavoces del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana.