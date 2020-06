Conciertos de verano: Aplazamientos, suspensiones y nuevas fechas en Cádiz

La nueva normalidad que nos trae la desescalada programada por el Gobierno nos devolverá los paseos, las cenas en las terrazas, el shopping en centros comerciales, los viajes por placer, la playa, el cine e incluso la liga de fútbol. Pero también son muchos los eventos que ya no podrán celebrarse o que, en el mejor de los casos, podremos disfrutar a final de año o ya en 2021. Ferias, fiestas populares, grandes conciertos… así iba a ser el verano que nos robó el coronavirus.

Muchas son aún las incógnitas sobre lo que permanecerá en el calendario y lo que no. Esperar al desarrollo de los acontecimientos es la estrategia de muchos de los organizadores de este tipo de eventos, públicos o privados, antes de apostar por la cancelación o el aplazamiento. Otros, en cambio, han optado por programar nuevas fechas para el año próximo, como es el caso de la mayoría de los grandes conciertos que iban a celebrarse en la provincia este verano.

La Junta de Andalucía, a través de su portavoz Elías Bendodo, dio el pasado martes las claves para saber si un evento programado para este verano podrá llevarse a cabo o no en los meses de junio, julio y agosto. El principal factor a tener en cuenta es que pueda asegurarse el mantenimiento de la distancia social mediante asientos asignados, algo factible en teatros, estadios o plazas de toros y prácticamente imposible en recintos feriales, plazas o a pie de calle. También presenta este problema un recinto como el del muelle de Cádiz o el parque natural que acoge cada verano el festival Cabo de Plata.

Así las cosas, para saber si podremos asistir al evento que esperábamos este verano lo primero sería responder a esta pregunta: ¿es posible mantener la distancia social y que los participantes tengan asientos asignados? Si la respuesta es que sí, es probable que pueda celebrarse limitando su aforo e implementando las pertinentes medidas de seguridad; si la respuesta es que no, probablemente sea aplazado al menos hasta septiembre. Pero este factor no es el único para asegurar la pervivencia de conciertos, festivales y demás, pues la parte económica también juega un importante papel en este asunto. Y es que la limitación a la mitad del aforo, que implica también el obvio descenso de los ingresos, hace peligrar este tipo de espectáculos aún cumpliendo los requisitos del Gobierno andaluz a causa de su rentabilidad.

La cuenta es bastante simple. Mitad del aforo, mitad de los ingresos, además de lo que supone para el que se sube a un escenario ver desde su posición tantas butacas vacías (que se lo pregunten a los coristas en más de una función del Falla…). Esperar un año para actuar ante un auditorio repleto, sin huecos de por medio que aseguren la distancia social, es el camino escogido por muchos de los artistas que iban a visitar Cádiz este 2020.

Alejandro Sanz iba a llevar #LaGira al estadio Carranza los días 11 y 12 de julio de 2020. Sus nuevas fechas son el 10 y 9 de julio de 2021, ya con todas las entradas vendidas para el primero de ellos. También se ha aplazado a 2021, concretamente al 22 de agosto, la actuación de Estopa dentro de su gira Fuego como parte del Ciclo Música del Mar.

Aunque aún no se ha anunciado la suspensión completa del festival, el Concert Music de Santi Petri ha dado a conocer poco a poco el aplazamiento de los espectáculos previstos para julio y agosto de este 2020. El Barrio fue el primero en anunciar nueva fecha en el verano de 2021 y posteriormente también lo hicieron Sting, Manuel Carrasco, Marc Anthony o Il Divo.

Estas son sus nuevas fechas en 2021:

El Barrio - Verano de 2021 (fecha sin determinar)

Sting - 29 de julio

Marc Anthony - 1 de julio

Manuel Carrasco - 16 de julio

Il Divo - 10 de julio

Mónica Naranjo - 20 de agosto

Ara Malikian - 18 de agosto

Los Morancos - 17 de agosto

David Bisbal - 19 de agosto

Cantajuegos - 2 de agosto

Pablo López - 9 de agosto

Siempre Así - 2 de agosto

Fangoria, Nancys Rubias y La Casa Azul - 11 de agosto

Miguel Poveda - 15 de agosto

Los Secretos - 16 de agosto

El Cabo de Plata, pendiente del Gobierno

El Festival Cabo de Plata aún no ha dado a conocer qué pasará con su quinta edición, aunque todo indica que deberá ser aplazado al próximo verano. Hace unos días la organización del evento quiso informar a sus fieles de la situación, dando a conocer el motivo por el cual aún no ha anunciado nueva fecha. En un comunicado, asumen que siguiendo las recomendaciones sanitarias "va a resultar imposible celebrar el 5º aniversario del Cabo de Plata tal y como lo habíamos ideado y en las fechas planteadas", pues la salud y seguridad de los asistentes y de las personas del pueblo anfitrión, Barbate, "son nuestra primera prioridad".

El aplazamiento parece la única salida posible para el festival. Sin embargo, "es necesario que el Gobierno sea el que decrete la cancelación de los eventos musicales de gran formato por causa de fuerza mayor. De esta condición depende que se puedan cancelar centenares de contratos con artistas, promotores y proveedores". La organización trabaja "en todas las opciones posibles", incluido el aplazamiento a 2021, y adelanta que los abonos ya vendidos serían válidos para esta nueva edición y contando en su cartel con los artistas ya confirmados para este verano, entre ellos Bad Bunny, Mojinos Escozíos, Bad Gyal, El Kanka, Macaco, O'Funk'Illo, Sho-Hai y El Canijo de Jerez, entre otros muchos.

También vive momentos inciertos otro de los grandes eventos del verano gaditano, el Festival No Sin Música. El pasado 19 de mayo la organización de este evento comunicó en sus redes sociales que está "trabajando muy duro en todas las opciones posibles, esperando plazos e instrucciones relativas a eventos de estas características. Aún no sabemos qué pasará en la 'nueva normalidad', por lo que os tenemos que pedir un poco más de tiempo". Será difícil, en todo caso, que su octava edición mantenga las fechas fijadas para el 13, 14 y 15 de agosto.

El Cabaret Festival, el primero de la 'nueva normalidad'

Muchas empresas se han visto obligadas a reinventarse a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, adaptándose a la nueva realidad post Covid-19. El Ayuntamiento de El Puerto y Concertour han sido los primeros en la provincia en dar el salto en el terreno de los espectáculos musicales anunciando el Cabaret Festival, un ciclo de conciertos que se celebrará en el mes de agosto en la plaza de toros portuense y manteniendo todas las medidas de seguridad exigidas por el Gobierno y la Junta de Andalucía.

Con un aforo de unas 800 personas sentadas, esta apuesta pionera en el mundo post coronavirus contará con artistas como Ara Malikian, Miguel Poveda, Los Secretos, Hombres G, Siempre Así y El Kanka entre el 10 y el 22 de agosto. Después de todo habrá música en directo este verano en la provincia de Cádiz.

¿Y qué pasa con el Carnaval?

El Carnaval de Cádiz se salvó de milagro del coronavirus. Lo que era tema de cuplés en las últimas fases del Concurso se convirtió en un peligro muy real pasadas las fiestas y una semana después del Carnaval Chiquito Pedro Sánchez anunciaba el decreto del estado de alarma en el que aún nos encontramos. Las cancelaciones cayeron en cascada, dejando a las agrupaciones en casa en meses que debían ser de intensa actividad por toda Andalucía. También se han suspendido eventos tan tradicionales como la Semana Cultural de La Salle Viña, cancelada por primera vez desde 1978.

Festivales y actuaciones buscaron rápidamente nuevas fechas en octubre y noviembre, ya con los preparativos para el COAC 2021 encima. La gala Los más Grandes del Carnaval en Sevilla, por ejemplo, se celebrará en el Cartuja Center del 30 de octubre al 1 de noviembre. El 13 de ese mismo mes se celebrará una gran gala de Carnaval en Torremolinos, el domingo 15 la chirigota del Selu llevará a Madrid su 'Estrés por cuatro' y a final de mes la Antología de Juan Carlos Aragón ofrecerá dos actuaciones en Córdoba, por poner algunos ejemplos.

Antes, una vez finalizado el estado de alarma y establecidos ya en la nueva normalidad, las coplas volverán en recintos en los que pueda asegurarse la distancia social y se cumplan las medidas de seguridad pertinentes. Así, el 4 de julio el primer premio de comparsas, 'Oh Capitán, my Capitán!', actuará en la Plaza de las Artes de Punta Umbría y el 1 de agosto se mantiene en pie el festival de Carnaval de Cabra, que reúne las comparsas de Tino Tovar, Martínez Ares, Subiela y David Carapapa, además de la chirigota de Puerto Real, segundo premio con 'No aguantamos más... vamos de impacientes', la chirigota del Selu y el ganador de 2020, 'Los #Cadizfornia' de Vera Luque. Serán las primeras muestras de que la nueva normalidad ha llegado también al mundo del Carnaval.