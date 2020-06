Este miércoles 3 de junio tendría que haber comenzado la Feria de Puerto Real, una de las tradicionales celebraciones que sirven de antesala al verano gaditano. Más tarde llegarían la de Chiclana, Algeciras, la Noche de las Velas de Vejer… pero la crisis sanitaria del coronavirus ha acabado con cualquier tipo de evento multitudinario y ni la culminación de la desescalada programada por el Gobierno a finales de mes asegura el regreso de ferias, fiestas populares, romerías o verbenas en un futuro próximo. No, al menos, hasta después del verano.

Las competencias en materia de fiestas recaen en los ayuntamientos y este martes el Gobierno andaluz, a través de su portavoz Elías Bendodo, ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes andaluces para que no permitan la celebración de este tipo de eventos durante junio, julio y agosto, ya que son fiestas con grandes concentraciones de personas.

En la provincia sólo los Juanillos aguantan -de momento- entre la cascada de cancelaciones. El Ayuntamiento de Cádiz abrió el plazo de inscripción para este certamen, que se celebrará el 23 de junio -dos días después del fin del estado de alarma- si las condiciones sanitarias lo permiten. Sí quedó aplazada a 2021 la Regata de Grandes Veleros que debía celebrarse en el muelle gaditano del 9 al 12 de julio, así como todas las ferias y romerías previstas en los próximos meses. Otras, como la de Jerez, han fijado una nueva fecha en octubre, si es que el temido y anunciado nuevo rebrote previsto para el otoño no lo impide.

También han pasado al verano de 2021 la mayoría de conciertos programados para este verano, muchos de ellos dentro del Concert Music Festival de Sancti Petri, uno de los grandes eventos de la temporada estival en la provincia. Alejandro Sanz, Estopa, El Barrio, Manuel Carrasco o Sting ya han anunciado nuevas fechas para el año próximo.

Una de las grandes incógnitas aún sin resolver es qué pasará con la octava edición del Festival No Sin Música, que debía celebrarse los días 13, 14 y 15 de agosto. La organización aún confía en poder ofrecer "la mejor edición" del festival, aunque la sombra del aplazamiento planea seriamente por el muelle de Cádiz. La imposibilidad de asegurar la distancia de seguridad dentro del recinto, aun limitando el aforo del mismo al no haber asientos asignados, es el principal enemigo del No Sin Música en particular y de los grandes eventos musicales en general como el Cabo de Plata o el citado Concert Music Festival. El de 2020 puede ser un verano sin música en directo en Cádiz.

Conciertos con asientos asignados y las corridas de toros, a salvo

Esta recomendación no afecta a algunos eventos que se suelen celebrar en las ferias, como los conciertos o las corridas de toros, ya que esos espectáculos están regulados por el Gobierno y se pueden celebrar mientras cumplan las medidas establecidas.

Los espectáculos donde haya registro de entrada con asientos asignados respetando el distanciamiento y las medidas de higiene se podrán celebrar, ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien ha explicado que diferente caso es el de un festival que reúna a 10.000 o 20.000 personas, "que tiene un problema de control".

La recomendación sobre las ferias y romerías se basa en que esos eventos no se desarrollan en espacios ordenados con asientos específicos, por lo que la probabilidad de contagios superaría el riesgo "razonablemente aceptado", ya que se imposibilitaría el control y la trazabilidad de los casos que se puedan confirmar. Esa situación daría lugar a posibles rebrotes no controlados, según el informe evaluado por el Consejo de Gobierno.

La decisión será del alcalde de cada municipio, ya que tiene las competencias, aunque la Junta emite esta recomendación "en base a un criterio de salud pública", ha señalado Bendodo.

El portavoz ha aludido al "peligro" que supone la llegada masiva de personas a una feria donde no es posible guardar la distancia y que haya un contagio donde caben miles de personas, "no en una fiesta de 27 personas como pasó en Córdoba de forma irresponsable".

El ejecutivo pide a los alcaldes que tengan "cautela" en las decisiones de su competencia porque Andalucía tiene por delante "unos meses complicados" donde la economía se va a "reactivar" y las personas "van a llegar" a la comunidad.