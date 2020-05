Coronavirus Cádiz: El Ayuntamiento pretende celebrar el concurso de Juanillos

El Ayuntamiento de Cádiz mantiene su intención de celebrar los Juanillos el próximo 23 de junio, por lo que sería la primera fiesta popular tendría lugar en España desde que se decretó el estado de alarma en todo el país para frenar la expansión del coronavirus. A la espera de los próximos pasos que dé el Gobierno central, el Consistorio gaditano, a través de la Delegación Municipal de Fiestas, ha decidido abrir el plazo de inscripción a este concurso para su edición de 2020, que se celebrará, según precisa la Corporación municipal en una nota de prensa, "si las condiciones del estado de alarma lo permite".

El plazo de inscripción será del 18 de mayo al 1 de junio. En este certamen podrán participar todos los colectivos (peñas, asociaciones, colegios y entidades) que lo deseen en grupos compuestos entre seis y diez personas de las cuales el 50% deberá ser menor de 14 años.

Según se recoge en las bases publicadas por el Ayuntamiento, cada grupo solo podrá presentar una solicitud y deberá hacerlo únicamente a través del correo electrónico de la Delegación de Fiestas. En este email deberán indicar en el asunto 'solicitud concurso de Juanillos 2020'.

Al igual que en ediciones anteriores, la temática será libre y el jurado tendrá en cuenta la calidad artística, el humor, el ingenio, la actualidad y la tradición gaditana. El Juanillo deberá estar construido en tres dimensiones y ser visible por sus cuatro caras. La obra deberá estar confeccionada con materiales reciclados en su totalidad (no contaminantes), sin contar en su interior con estructuras metálicas, excepto materiales de unión (tornillos, clavos, etc.). No se podrá proceder a la instalación del Juanillo hasta contar con la arena protectora para el pavimento.

En cuanto a las dimensiones y la seguridad, el Juanillo tendrá una superficie máxima de nueve metros cuadrados, con una altura máxima de 3,5 metros. Para su ubicación, se tendrá en cuenta, que desde el Juanillo hasta cualquier edificio colindante, deberá haber obligatoriamente seis metros de distancia (distancia mínima perimetral). El grupo acotará un área seguridad con vallas de tres metros, como mínimo, desde el Juanillo, previa a la llegada del personal de Fiestas, Bomberos y Protección Civil el día de la quema.

Queda prohibida la utilización en su interior, ni bajo las tarimas, de recipientes con líquido inflamable, tracas, petardos o similares, vidrios u otro tipo de depósitos. Las personas participantes deberán entregar boceto, en el que se indique las diversas medidas que tendrá el Juanillo, con fecha límite del 11 de junio, antes de la reunión de coordinación.

Para proceder a la quema del Juanillo, se utilizará como máximo un litro de combustible, en recipiente de plástico, retirándose el sobrante a un lugar seguro. Para el encendido del Juanillo se utilizará una antorcha de 1,5 metros. En ningún caso se procederá a la quema sin la presencia del personal de la Delegación de Fiestas, el jurado y los servicios de Protección Civil y Bomberos. Cuando todos estos servicios estén coordinados, Protección Civil dará la orden de prendido.

Para establecer el orden de las quemas, así como para informar de posibles cambios o novedades en la presente edición, el representante del grupo participante deberá asistir a la reunión de coordinación que se convocará con la debida antelación por la Delegación Municipal de Fiestas. Si no fuera viable realizar convocar esta reunión se remitirá la información a cada representante del grupo participante.

El Jurado estará compuesto por la presidencia que recaerá sobre la delegada de Fiestas o la persona en quien delegue, el secretario del Ayuntamiento o persona en quien delegue, cinco vocales formados por un/a representante de Asociaciones de Reciclado/Medioambiental, tres representantes de Asociaciones de Artesanos y un/a funcionario o funcionaria de la Delegación de Fiestas.

El fallo del Jurado se dará a conocer a través del portal web del Ayuntamiento de Cádiz y en el Tablón de Anuncios de la Delegación Municipal de Fiestas.

En cuanto a los premios se establece, una vez descontadas las retenciones en concepto IRPF que determine la legislación vigente, un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 500 euros y un tercer premio de 300 euros. Los premios podrán declararse desiertos.