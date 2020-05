Coronavirus en Cádiz: No Sin Música. "No os fallaremos, haremos la mejor edición del festival"

Los organizadores del festival No Sin Música, todo un referente del verano cultural de Cádiz, han difundido un mensaje de tranquilidad y esperanza en el que piden tiempo a sus fans, porque siguen trabajando en el evento, a la espera de plazos e instrucciones precisas para su celebración con todas las medidas de seguridad en estas fases de desescalada del estado de alarma por la pandemia de covid-19.

"Sabemos que tenéis muchas ganas de vivir esta edición de nuestro querido No Sin Música 2020 y por eso os estamos eternamente agradecidos. Gracias también por vuestra paciencia y por vuestro apoyo, que nos transmitís en cada mensaje y en cada comentario que nos hacéis llegar", dicen en su página de fans de Facebook. "En estos momentos inciertos que nos ha tocado vivir queremos deciros que no os fallaremos, responderemos a vuestra fidelidad haciendo la mejor edición de todos los años... os lo aseguramos"

"Sabemos que estáis deseando saber qué pasará este año y os tenemos que decir que estamos trabajando muy duro en todas las opciones posibles, esperando plazos e instrucciones relativas a eventos de estas características. Aún no sabemos que pasará en la 'nueva normalidad', por los que os tenemos que pedir un poco más de tiempo", añaden.

"El No Sin Música siempre ha sido un espacio de alegría, música, convivencia, felicidad y abrazos, muchos abrazos, y así queremos que siga siendo -afirman- En el caso de que no podamos celebrar el festival de la manera que lo venimos haciendo, con las garantías y seguridad que merecéis, no os preocupéis, que tendréis garantizados vuestros derechos como consumidores".

"Sabemos que tenemos el mejor público del mundo, os daremos toda la información en cuanto podamos. Mucho ánimo a todos/as, esperamos que estéis bien, cuidaros y nos vemos en nuestro No Sin Música", concluyen.