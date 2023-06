Fin de la alerta por altas temperaturas en el litoral de Cádiz

La alerta naranja por altas temperaturas en la zona del litoral de Cádiz llega a su fin. Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas no superarán los 31 grados y las mínimas los 24 grados, frente a los más de 35 grados que se han registrado en estos días en la zona del litoral.

Sí que continuará la alerta naranja -en días anteriores roja- en la campiña jerezana, donde se podrán llegar a los 40 grados centígrados, mientras que en la Sierra de Grazalema está activa la alerta amarilla, con un máximo de 38 grados.

También bajarán en San Fernando, donde este lunes se registró la temperatura máxima de las últimas 24 horas a las 17:10 horas marcando 42, 4 grados en el termómetro, superando la media de toda la zona de costa.

Con todo, las temperaturas seguirán siendo muy altas de forma general en la provincia de Cádiz, aunque amainarán este miércoles, jornada en la que se podrán fin a las alertas por altas temperaturas. Este día las máximas serán de 28 grados y 23 las mínimas.

¿Cuándo se va el levante en Cádiz?

La agencia estatal espera que no sea hasta el martes a última hora cuando el viento del este vire a suroeste, lo que propiciará un descenso de algunos grados de cara al miércoles, pero no será hasta el jueves cuando el mercurio regrese a unos niveles más propios de finales de junio o principios de julio, que por otro lado no suelen ser excesivamente bajos.