Ola de calor en Cádiz: las temperaturas mínimas más altas de Andalucía a primera hora de la mañana

La ola de calor que está afectando estos días a Cádiz vivió el domingo una de sus jornadas más intensas. En toda Andalucía se están alcanzando registros extremos y la provincia tampoco se está está escapando de ver el mercurio disparado, aunque según los datos comparativos de la Agencia Estatal de Meteorología, Cádiz sufrió más que el resto en las primeras horas del domingo, con las temperaturas mínimas más elevadas de toda la comunidad.

Seis de las diez estaciones meteorológicas de Aemet que registraron mínimas más elevadas este domingo están en la provincia de Cádiz. San José del Valle y San Fernando se coronaron con las mañanas de domingo más calurosas ya que en ambas localidades se alcanzaron los 25,6º a las 7:10 y 7:30 horas respectivamente. Y la situación de este lunes parece que no se presenta muy cambiante, es más, en las mayoría de las estaciones (menos en Jimena, San Roque y Jerez Aeropuerto) se han registrado valores superiores a los del domingo: San Fernando a las 6:50 horas ya había alcanzado los 26,9 grados y San José del Valle los 26,2º a las 6:40 horas.

Otras estaciones meteorológicas de Cádiz que registraron en domingo mínimas muy elevadas fueron:

Cádiz : 25,5 (5:00). Este lunes, a las 7:40 ya había alcanzado los 26º

: 25,5 (5:00). Este lunes, a las 7:40 ya había alcanzado los 26º Medina Sidonia : 24,9 (5:00). 25,2º a las 7:00 horas del lunes

: 24,9 (5:00). 25,2º a las 7:00 horas del lunes Barbate : 24,9 (5:20). 25º a las 7:00 horas este 26 de junio

: 24,9 (5:20). 25º a las 7:00 horas este 26 de junio Olvera : 24,3 (3:20). 25º a las 7:50 del lunes

: 24,3 (3:20). 25º a las 7:50 del lunes Vejer : 22,9 (5:20). 23,8º a las 7:20 del lunes

: 22,9 (5:20). 23,8º a las 7:20 del lunes Jerez aeropuerto : 22.0 (7:30). 19,4º a las 7:00 horas

: 22.0 (7:30). 19,4º a las 7:00 horas Rota base naval : 21,9 (6:40). 23,2º a las 7:30 este lunes

: 21,9 (6:40). 23,2º a las 7:30 este lunes Tarifa : 21,6 (7:20). 23,3º a las 7:20 este lunes

: 21,6 (7:20). 23,3º a las 7:20 este lunes El Bosque : 21,3 (6:50). 22,8º a las 7:00 horas el lunes

: 21,3 (6:50). 22,8º a las 7:00 horas el lunes Chipiona : 20,5 (6:20). 21,6º a las 6:40 este lunes

: 20,5 (6:20). 21,6º a las 6:40 este lunes San Roque : 20,2 (6:30). 18,3º a las 7:10 este lunes

: 20,2 (6:30). 18,3º a las 7:10 este lunes Grazalema : 18,9 (2:20). 19,4 a las 7:40 el lunes

: 18,9 (2:20). 19,4 a las 7:40 el lunes Jimena: 16,5 (6:40). 15,3 a las 7:30 el lunes

En cuanto a las temperaturas máximas, El Granado en Huelva se coronó el domingo como el pueblo más caluroso con casi 44º. En Cádiz, Aemet no registró ninguna temperatura tan alta en sus estaciones pero hubo puntos en los que igualmente se superaron los 41 grados. La 'palma' se la llevó el aeropuerto de Jerez, donde se registraron 41,6º a las 17:20 horas. También por encima de los 40º en Olvera (40,7º) a las 17:50 horas.

El resto de las estaciones en la provincia se quedaron por debajo pero con marcas muy elevadas igualmente para la zona y para la época del año:

San Fernando : 39,6 (16:00)

: 39,6 (16:00) El Bosque : 39,4 (16:20)

: 39,4 (16:20) Rota, base naval : 38,4 (15:40)

: 38,4 (15:40) Chipiona : 37 (13:50)

: 37 (13:50) Barbate : 36,2 (17:50)

: 36,2 (17:50) San José del Valle : 35,8 (18:00)

: 35,8 (18:00) Medina Sidonia : 34,8 (15:30)

: 34,8 (15:30) Grazalema : 34,4 (18:20)

: 34,4 (18:20) Cádiz : 34,3 (16:20)

: 34,3 (16:20) Vejer : 32,7 (17:20)

: 32,7 (17:20) Jimena : 31,6 (17:50)

: 31,6 (17:50) San Roque : 26,9 (15:00)

: 26,9 (15:00) Tarifa: 25,6 (14:10)

Aunque a priori los valores numéricos en Cádiz están algo más bajos que en el resto de provincias de Andalucía afectadas por los avisos por el calor, no es menos cierto que en la provincia la sensación térmica está siendo mucho mayor por los efectos del levante, que sopló con fuerza el domingo en algunos puntos de la costa.

Las rachas de viento de este viento, muy caluroso cuando sopla en las horas de calor, llegaron a los 80 km/h en Barbate a las 23:59 horas y a los 76 km/h en Tarifa a las 9:30 horas. La intensidad del viento se mantiene igual de alta hoy lunes en Barbate aunque la fuerzas de las rachas baja un poco en el resto de municipios. Aún así, Aemet espera que el levante continúe soplando en la provincia al menos hasta el martes a última hora.

Según los pronósticos de Aemet, el lunes y el martes serán días igualmente asfixiantes en la provincia, con termómetros que en poco se diferenciarán de los de este domingo. El servicio meteorológico mantiene estos días activadas la alerta naranja en la zona de la campiña y la amarilla en el resto de la provincia aunque el martes ya sólo la limita a la parte de Grazalema.

En cuanto al levante, la agencia estatal espera que no sea hasta el martes a última hora cuando el viento del este vire a suroeste, lo que propiciará un descenso de algunos grados de cara al miércoles, pero no será hasta el jueves cuando el mercurio regrese a unos niveles más propios de finales de junio o principios de julio, que por otro lado no suelen ser excesivamente bajos.