¿Hasta cuándo durará el calor en Cádiz? Aemet da la fecha del fin

Cádiz se encuentra inmersa este domingo en la primera ola de calor oficial de este verano. La Agencia Estatal de Metorología ha elevado esta jornada la alerta por calor extremo en la provincia hasta el color naranja ya que se esperan registros que podrían alcanzar los 42 grados en algunos municipios. Puerto Serrano, Jerez, Espera, Algodonales, Villamartín... son varios los municipios gaditanos convertidos en una sartén durante las horas de más calor. Y la previsión meteorológica indica que podría no haber mejoría en breve.

Según los pronósticos de Aemet, el lunes y el martes serán días igualmente asfixiantes en la provincia, con termómetros que en poco se diferenciarán de los de este domingo. El servicio meteorológico mantiene estos días activadas la alerta naranja en la zona de la campiña y la amarilla en el resto de la provincia aunque el martes ya sólo la limita a la parte de Grazalema.

Todo ello unido al viento de levante, que incrementa más aún si cabe la sensación de agobio por lo que en la provincia, el fin de este calor extremo vendrá irremediablemente de la mano de un cambio de viento.

Aemet espera que no sea hasta el martes a última hora cuando el viento del este vire a suroeste, lo que propiciará un descenso de algunos grados de cara al miércoles, pero no será hasta el jueves cuando el mercurio regrese a unos niveles más propios de finales de junio o principios de julio, que por otro lado no suelen ser excesivamente bajos.

Por tanto, Cádiz sólo está entrando este domingo en un periodo de tres días que todavía tiene que atravesar para dejar atrás esta primera ola de calor.

Consejos

Es fundamental beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Hay que prestar una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitar las copiosas y muy calientes; en estos días, es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío.

El 112 aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.