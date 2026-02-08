Un trono malagueño para el Cristo de la Misericordia

Habrá que estar atentos este lunes a la presentación del cartel que José María Reyna ha elaborado (nunca mejor dicho) para anunciar el vía crucis del Cristo de la Misericordia. Como preámbulo de este acto, La Palma anuncia que ya está en la iglesia el trono que se usará el próximo 23 de febrero para trasladar al Cristo de la Misericordia. Sí, el trono; porque la hermandad ha encontrado en Benalmádena las andas que considera idóneas para el traslado del Crucificado a la Catedral para presidir el vía crucis. En concreto, ha sido cedido a Cádiz el trono de la Virgen de la Cruz, Patrona de esta localidad malagueña, de madera dorada, lo que será sin duda un gran aliciente a sumar a este primer lunes de Cuaresma con aires de día grande que desde mañana tendrá anuncio analógico.

Medinaceli

Así ha sido el traslado de las imágenes de Medinaceli a San Antonio / Germán Mesa

La cofradía culminó el viernes, en menos de una hora, el traslado a San Antonio, abriendo paso a unas semanas un tanto ajetreadas que finalizarán, en Semana Santa, en su nueva estancia en San Francisco. Será una Cuaresma del todo especial para Medinaceli, ya que a las incidencias por el cierre de Santa Cruz se le une el estreno de los nuevos hábitos que vestirán los hermanos que acompañen a la Virgen de la Trinidad. Es decir, túnica burdeos, cíngulo azul y antifaz blanco. Y la banda que acompañará a la Dolorosa (Ciudad de Cádiz), que además se estrenará en la Semana Santa y que sigue incorporando marchas (bien por las composiciones de autores gaditanos o dedicadas a la ciudad) a su repertorio. Por si fuera poco este cambio en la puesta en escena en la calle, la cofradía trabaja para que después de Semana Santa se lleve la Virgen de la Trinidad al taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, y para que este año también se lleve al taller de Villarreal el paso del Cautivo, que va a ser restaurado en su totalidad. Y otros proyectos en los que sigue avanzando la hermandad…

San Francisco

Hablando de Medinaceli y de la rocambolesca Cuaresma y Semana Santa que tiene por delante, apuntan algunos que el plan ideado en el que participan, de alguna forma, el Caído y esta cofradía pudiera verse alterado si la lluvia o cualquier otra incidencia hace acto de presencia esos días. Y es que conviene recordar que el Caído el Martes saldrá de San Francisco para poner fin a 18 años de estancia y regresar a su capilla esa noche; y que Medinaceli saldrá desde el Oratorio para recogerse en San Francisco, que pasará ese día a ser su sede provisional mientras no reabra Santa Cruz. ¿Y si llueve el Martes (sin querer ser cenizo)? ¿Hay algún plan previsto para esa circunstancia?

Túnicas

El cortejo del Caído. / Julio González

Una precisión y un apunte sobre lo comentado hace siete días. La precisión: el (excesivo) adelanto de las fechas de reparto de túnicas en las cofradías gaditanas que se está experimentando este año no era una crítica, ni mucho menos; era una mera curiosidad que buscaba invitar a la reflexión respecto al calendario en el que nos movemos actualmente. Y el apunte: las cofradías que han adelantado las fechas aseguran que se trata de todo un éxito. Tanto, que en La Palma han agotado las túnicas y plantean hacer medio centenar más para atender la demanda; también tienen previsión de agotar en Sentencia o en el Caído, como de hecho es habitual en los últimos años. Sin duda, buenas noticias para ese paulatino crecimiento de cortejos que está experimentando la Semana Santa.

EL DETALLE. Sentencia se suma al dorado

Estado actual del canasto del paso de Sentencia, en proceso de restauración y dorado.

La pasada semana avanzábamos los estrenos de la cofradía de Ecce-Homo en el dorado de su paso de misterio, una de las hermandades que está ejecutando en la actualidad este proceso. Y siete días después es la cofradía de Sentencia la que asoma a este rincón cofradiero para presumir de un estreno en proceso, el de la restauración del dorado de su paso de misterio; o de algo más que una restauración, que ciertamente necesitaba el barco del Miércoles Santo. La obra concebida en el taller de Pérez Calvo en 1961 y ya redorada por Vargas y Santana está siendo tratada ahora en el taller de Daniel Sánchez (el mismo que ha tallado y está dorando los nuevos candelabros del paso de La Cena), estrenándose este año el frontal del canasto para seguir los años venideros con el resto del conjunto, que va a solucionar también algún problema estructural. Y que, ojo, podría dejar de salir a brazos de su cuadrilla para incorporar las ruedas, debido a las dificultades de la puerta de la Merced.