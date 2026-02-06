Medinaceli completa los traslados de Santa Cruz

Ya no hay cofradías en Santa Cruz. En menos de una semana, seis días, la Catedral Vieja se ha vaciado de imágenes devocionales, que han ido saliendo una a una hacia las que serán sus iglesias provisionales por un tiempo que nadie sabe su duración. La última en salir ha sido la cofradía de Medinaceli, que este viernes desafiaba al tiempo para ser trasladada de forma veloz a la que será su sede durante la Cuaresma, San Antonio.

Andaba la cofradía del Jueves Santo muy pendiente de la meteorología, con la premisa clara de completar el traslado en la tarde del viernes para devolver las imágenes al culto, como estaba demandando su larga legión de devotos, y para evitar nuevos retrasos que compliquen la operación de llegada a San Antonio. Y en menos de una hora, las imágenes han cubierto la totalidad del recorrido previsto, con bastante poco público a la salida en unas calles del todo desapacibles por el fuerte viento y el intenso frío que reina en la tarde que sí se fueron poblando en los metros finales del traslado.

En una pequeña parihuela y con túnica lisa ha salido el Cautivo, seguido de la Virgen de la Trinidad ataviada de hebrea. No ha sido trasladado la imagen de San Juan Evangelista, que durante todo el año acompaña a la Dolorosa en el altar y que también va junto a Ella en el paso de palio en la noche del Jueves Santo.

Antes de las seis de la tarde estaba el Cautivo entrando en la iglesia de San Antonio, enfrentándose a su llegada al Cristo de Las Aguas, ‘vecino’ de capilla en Santa Cruz con el que compartirá también Cuaresma en San Antonio y Semana Santa en el Oratorio, para separar sus caminos a partir del Viernes Santo, cuando Medinaceli pase a San Francisco y Las Aguas se mantenga en San Antonio hasta el esperado reencuentro en la Catedral Vieja.

Las imágenes recibirán culto estas próximas semanas en el patio de la parroquia de San Antonio, en el retablo hasta ahora presidido por el Nazareno.