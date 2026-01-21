La cofradía de Medinaceli también saldrá desde el Oratorio de San Felipe Neri esta Semana Santa

Las cofradías establecidas en la iglesia de Santa Cruz tienen este miércoles una nueva reunión con el vicario general y el párroco para definir el plan de realojo de cada una de ellas de cara, especialmente, a la próxima Cuaresma y Semana Santa. Un plan que llevará a la cofradía de Medinaceli a procesionar el próximo Jueves Santo desde el Oratorio de San Felipe Neri.

Así se expondrá en la reunión de esta noche, después de que el plan inicial de la cofradía de trasladarse a la iglesia de San Francisco (donde ya radican tres hermandades, Nazareno del Amor, Vera-Cruz y Jesús Caído) no haya resultado posible. Ante esta negativa, la hermandad sí ha encontrado cobijo, según ha podido saber este periódico, en la iglesia de San Antonio, donde quedarán expuestos al culto los titulares, pero procesionando desde el cercano Oratorio de San Felipe Neri, en la calle Santa Inés.

De este modo, la hermandad del Jueves Santo seguirá los mismos pasos que la cofradía de Las Aguas, que también se trasladará a San Antonio pero para procesionar el Miércoles Santo desde el Oratorio.

Por su parte, las otras tres hermandades de Santa Cruz mantienen su planteamiento inicial de buscar una sede alternativa para el culto de las imágenes titulares, pero conservando la salida procesional desde la iglesia de Santa Cruz, ya que el Torreón del Sagrario no ha sufrido filtraciones y podrá ser el espacio donde se cobijaran los pasos los días previos y posteriores a la salida procesional. Este planteamiento está a la espera de que los técnicos del Obispado confirmen que el plan es viable, algo que podría resolverse esta misma noche.

Conviene recordar que la intención del Perdón es trasladarse a la iglesia de San Juan de Dios y celebrar allí los cultos cuaresmales, mientras que Sanidad se trasladaría a la iglesia de Santiago y Santo Entierro buscaría refugio en la parroquia del Rosario.

La intención del Obispado es que todo esto quede confirmado o ratificado esta noche de miércoles en esa nueva reunión de las cinco hermandades con el párroco (Rafael Fernández), el vicario general (Óscar González) y el presidente del Consejo de Hermandades (Juan Carlos Jurado). Y si así ocurriera, el traslado de las cofradías a esas sedes provisionales quedarían únicamente pendiente de fijar las fechas que cada una decida.

Las Aguas, primera afectada

En medio de esta situación sobrevenida en Santa Cruz a raíz de las filtraciones detectadas en la mañana del 6 de enero, la cofradía más afectada por ahora es la de Las Aguas, que se ha visto obligada a suspender los cultos que precisamente iba a celebrar esta semana, compartiendo calendario con las hermandades de Ecce-Homo y del Huerto, que sí desarrollarán los cultos estos días con la función principal el domingo.