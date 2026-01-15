Las cofradías y el Obispado de Cádiz se citan en una segunda reunión para decidir cómo hacer frente al cierre de Santa Cruz

Una semana se han dado de plazo el Obispado, el Consejo de Hermandades y las cinco cofradías con sede en la iglesia de Santa Cruz para decidir cómo harán frente al contratiempo que supone el cierre del templo, Catedral Vieja de Cádiz, seriamente afectado por las últimas lluvias. Los actores implicados en este desajuste cofrade se reunieron ayer miércoles 14 de enero para estudiar propuestas, y lo volvgerán a hacer el próximo miércoles, 21 de enero, para concretar tanto las sedes provisionales para los titulares de cada cofradía como el templo desde el que procesionarán en la próxima Semana Santa.

En un comunicado de prensa lanzado por el Obispado gaditano, se recuerda la reunión de ayer miércoles en la parroquia de la Merced, una cita que reunió al vicario deneral de la diócesis, al párroco de Santa Cruz, al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y a los hermanos mayores de las cinco cofradías que tienen su sede canónica en la clausurada al culto parroquia de Santa Cruz.

"En la reunión -explica la nota- se afrontaron los retos que la actual situación de la parroquia plantea tanto para los cultos ordinarios como para las estaciones de penitencia de las cofradías radicadas en el templo parroquial de Santa Cruz. En un clima de gran cordialidad, cada una de las cofradías expuso sus necesidades y propuestas para fijar una sede canónica provisional que acoja a los Sagrados Titulares, así como el templo desde donde puedan realizar la próxima estación de penitencia".

Un punto de partida que hará trabajar a los protagonistas de este encuentro para "gestionar las distintas propuestas, tanto en lo que se refiere a concretar las posibles sedes provisionales, como los templos desde los que realizar sus salidas procesionales en la Semana Santa del presente año".

Y se han dado justo una semana: "En una próxima reunión que tendrá lugar el miércoles 21 de enero, se concretarán las nuevas ubicaciones provisionales y los templos desde los cuales se realizarán las distintas salidas procesionales. De todo ello, se dará cumplida información, una vez concretados todos los detalles".

La nota concluye haciendo referencia al problema de fondo de este asunto, el cierre al culto de Santa Cruz y el peligro que puede correr el histórico templo gaditano si no se actúa convenientemente: "El vicario general informó a los presentes de los esfuerzos que está haciendo el Obispado de Cádiz y Ceuta para buscar una solución, fiable y definitiva, a los problemas arquitectónicos que padece nuestra Catedral Vieja".

Y un agradecimiento: "Por parte de la parroquia y sus cofradías se trasladó al vicario general una profunda gratitud por la cercanía y buena disposición del administrador Apostólico de la diócesis, de los organismos diocesanos y del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz".