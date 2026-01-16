La cofradía de Las Aguas volverá a salir del Oratorio en Semana Santa

Las cinco hermandades afectadas por el cierre de la parroquia de Santa Cruz en Cádiz ya tienen propuestas alternativas para establecerse de manera provisional en otra sede canónica, e igualmente para realizar su salida procesional esta próxima Semana Santa.

De todos los planteamientos que a día de hoy tienen las cofradías de Sanidad, Las Aguas, Medinaceli, Perdón y Santo Entierro ante la necesidad de cerrar la Catedral Vieja a causa de las filtraciones de agua que vienen afectando al interior del templo, el que más llama la atención es el de la hermandad de Las Aguas, que este próximo Miércoles Santo volverá a salir del Oratorio de San Felipe Neri, que durante más de tres décadas fue su sede canónica.

Ya cuenta la hermandad con autorización del Obispado para poder montar los pasos y procesionar el Miércoles Santo. Algo que no ocurría desde el año 2008, cuando realizó su última salida desde el Oratorio para semanas después 'mudarse' al colegio de San Felipe Neri y empezar a salir en 2009 desde Santa Cruz.

No obstante, el antiguo Oratorio marianista no será el lugar en el que se establezca la cofradía de Las Aguas, que para el culto y veneración de sus titulares contempla dos posibilidades: la iglesia de las Reparadoras en la calle Zaragoza, o bien la parroquia de San Antonio. Esta última opción supondría otro escenario histórico, pues regresaría la hermandad a su templo fundacional, donde se encuentran además sus primitivos titulares.

El resto de hermandades

No solo Las Aguas ha ideado qué hacer para salir de la Catedral Vieja. Las otras cuatro hermandades también han planteado ya dónde trasladarse y desde dónde procesionar. Así, tres de esas cofradías (en concreto, Perdón, Santo Entierro y Sanidad) contemplan poder procesionar de Santa Cruz. Y es que los problemas de filtraciones no se están dando en el Torreón del Sagrario, donde se prepararían los pasos procesionales para estas tres salidas para salir por Santa Cruz.

Esta opción está ahora en manos de los técnicos, que tendrán que decidir si los cortejos y pasos de estas cofradías pueden salir o no desde Santa Cruz esta próxima Semana Santa.

La quinta hermandad, Medinaceli, ha planteado volver a San Francisco, desde donde ya procesionara en los años en que Santa Cruz estuvo cerrada por las obras realizadas por la Junta de Andalucía con motivo de Andalucía Barroca.

Curiosamente, ninguno de estos lugares de cara a las salidas en Semana Santa coincidirán con el templo al que pretenden trasladarse las hermandades de Santa Cruz. Para esto último, Sanidad ha previsto residir en la iglesia de Santiago, el Perdón quiere ir a San Juan de Dios y Santo Entierro ha planteado la parroquia del Rosario como sede provisional. Medinaceli, por su parte, quiere ir a San Francisco (planteando la capilla de los franceses como lugar de culto de las imágenes titulares) y en caso de no poder acceder a eso, pediría el traslado a la iglesia de Santiago.

Esta será, en principio, la propuesta que las cinco hermandades pongan encima de la mesa en la reunión que el próximo día 21 volverán a mantener con el párroco de Santa Cruz (Rafael Fernández), el vicario general (Óscar González) y el presidente del Consejo de Hermandades (Juan Carlos Jurado), donde este plan de sedes alternativas para establecerse y para procesionar pudiera quedar confirmado, pendiente únicamente de fijar las fechas de esos traslados de las imágenes a sus nuevos destinos provisionales.