Los traslados de Santa Cruz en mitad de la borrasca Leonardo: "Mañana sí o sí trasladamos al Medinaceli"

La espera de los devotos del Medinaceli de Cádiz se está haciendo eterna, casi insostenible. Los días en los que el Cautivo se mantiene fuera del culto, debido al cierre de Santa Cruz, siguen pasando y la legión que a diario, y especialmente los viernes, acude a su encuentro, hace que su traslado al templo provisional sea ya innegociable. Tanto, que en la cofradía del Jueves Santo hablan claro y rotundo: "Mañana sí o sí trasladamos a Medinaceli", aseguran respecto a la convocatoria prevista para este viernes 6 de febrero.

Efectivamente, el plan inicial de la hermandad es que el traslado se lleve a cabo a las 17.00 horas por el siguiente recorrido: Jesús de Medinaceli, Fray Félix, Obispo José María Rancés, Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio. Pero esta intención puede verse afectada a cuenta del mal tiempo que se ha instalado en la ciudad desde hace días, que ya provocó que el Perdón adelantara su marcha al pasado sábado (cuando estaba prevista inicialmente el lunes) o que Santo Entierro tuviera que suspender también su traslado el miércoles para hacerlo, en principio, a las 17.00 horas de este jueves.

En cualquier caso, en Medinaceli señalan que el traslado se mantiene conforme a la previsión (este viernes a las 17.00 horas) y que si el tiempo lo impidiera a esa hora, se esperará "el tiempo que haga falta" hasta que los cielos den una tregua suficiente para que las imágenes del Cautivo, de la Virgen de la Trinidad y de San Juan Evangelista salgan a la calle. De hecho, la hermandad tiene preparados los capotes y plásticos por si fueran necesario, en una situación sobrevenida, durante el traslado.

"No podemos demorarlo más"

El principal motivo de realizar este traslado en la fecha prevista, y no seguir demorándolo, radica en la impaciencia que están manifestando los devotos de Medinaceli y que no solo es palpable en Santa Cruz, sino que también se ha trasladado ya a San Antonio, donde serían contínuas las entradas de personas preguntando por las imágenes y su llegada.

"No podemos demorarlo más", aseguran desde Santa Cruz, donde raro es el momento del día en que no llega gente hasta la misma puerta para comprobar si efectivamente la iglesia está o no cerrada, o para conformarse en rezar ante el mosaico situado junto a la puerta. "Se pone la gente hasta de rodillas ahí delante", asegura un parroquiano.

Es por este motivo, principalmente, por el que la hermandad quiere completar mañana viernes el traslado de los titulares, que pasarán a ocupar el retablo del Señor del Patio en San Antonio durante la Cuaresma, para ser trasladado luego al Oratorio de San Felipe, desde donde realizará la salida procesional el Jueves Santo para recoger esa procesión en San Francisco, permaneciendo allí desde entonces.

Además de la impaciencia entre sus devotos, otra razón que obliga a no retrasar el traslado de las imágenes es la cercanía del Carnaval, temiendo que un nuevo retraso a cuenta del tiempo hiciera coincidir con la fiesta de febrero, en cuyo desarrollo sí que no sería oportuno poner en la calle las imágenes del Cautivo, la Dolorosa y el San Juan; menos aún con el itinerario que tiene que hacer la cofradía para llegar a San Antonio cruzando varios puntos que son especialmente intensos y concurridos durante los días de Carnaval.

Por lo tanto, los titulares de Medinaceli llegarán este viernes a San Antonio, confirmando así el cierre definitivo de la parroquia de Santa Cruz, que necesita ahora una rehabilitación integral en la que ya trabaja el Obispado para hacer posible que la reapertura no se demore excesivamente en el tiempo.