La Catedral Vieja de Cádiz no tiene fecha de reapertura

El repentino cierre de la Catedral Vieja de Cádiz por las filtraciones que las últimas lluvias han provocado en su interior ha hecho saltar las alarmas de los responsables de la parroquia y del Obispado y de los propios feligreses, que en plena celebración de Reyes conocieron la noticia de la suspensión de la actividad en la parroquia de Santa Cruz y el traslado de las misas y cultos a la Merced.

Esta decisión adoptada por el párroco no tiene, de momento, fecha determinada. Es decir, que no se acierta a saber por ahora qué período va a ser necesario para solucionar los problemas de las filtraciones y poder así reabrir la iglesia con normalidad.

A la espera de que el Obispado se pronuncie respecto la situación sobrevenida y el plan de actuación que se va a llevar a cabo, miembros de la parroquia han trasladado que las filtraciones producidas en esta ocasión son numerosas, y que además estarían repartidas por toda la iglesia; hecho que habría provocado el repentino cierre. Según las fuentes consultadas, el agua se ha filtrado en espacios hasta ahora no afectados por este problema que sí es cierto que tenía el templo con anterioridad. De hecho, ya hace dos años tuvo que cerrar varios días por un problema similar, pero entonces muy localizado en la nave del Evangelio (la más próxima a la Plaza de Fray Félix) y no “prácticamente por toda la iglesia”, como aseguran que ha ocurrido ahora.

De hecho, el agua estaría afectando a zonas hasta ahora a salvo de la lluvia como el altar mayor, lo que ha provocado una primera actuación de urgencia en el interior de Santa Cruz para proteger, en la medida de lo posible, altares, imágenes y pinturas, así como el mobiliario (principalmente bancos y confesionarios) que también se estaría viendo afectado.

Problemas para cinco cofradías

Fruto de este escenario, las alarmas han saltado en la comunidad de esta parroquia del Pópulo y antigua Catedral gaditana que sigue conservando tal catalogación; y es que una vez terminada la Navidad, la Cuaresma y la Semana Santa se divisa ya bastante cercana, lo que despierta la lógica preocupación de las cofradías allí radicadas. De hecho, el primero de los cultos ‘precuaresmales’ del año en Santa Cruz los tiene marcados la cofradía de Las Aguas para dentro de apenas dos semanas, a los que seguirá -dos semanas después- los de Sanidad antes de empezar el tiempo fuerte cuaresmal.

Por ello, no esconden los cofrades su preocupación por este inesperado cierre, confiando en una pronta solución que evite medidas más drásticas como la suspensión o aplazamiento de cultos, o el traslado de imágenes a otra sede en la que celebrar la Cuaresma e incluso salir a la calle en la venidera Semana Santa.

De hecho, en estos próximos días están previstas las primeras reuniones para abordar estas cuestiones entre las cofradías afectadas (además de Las Aguas y Sanidad, las del Perdón y Santo Entierro). “Estamos muy preocupados porque esta vez ha entrado bastante agua”, trasladaba uno de los cofrades, plasmando esa incertidumbre que en este caso se une a unas sensaciones bastante negativas, como las que confiesa otro de los cofrades consultados (en este caso de Las Aguas) que teme “que los cultos o se aplazan o nos trasladamos, porque en dos semanas esto no está listo”.

Serán ahora los responsables del Obispado y de la propia parroquia los que determinen el camino a seguir para solucionar los problemas nunca antes sobrevenidos en Santa Cruz por las filtraciones en su interior y lograr reabrir la Catedral Vieja lo antes posible.